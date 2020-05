Eeva: Kun tv-juontaja Ella Kannisen perhe palasi Pohjois-Italiasta Suomeen, he huomasivat ihmisten käytöksessä tylyn muutoksen

Juontaja Ella Kanninen kertoo tuoreessa Eeva-lehden haastattelussa, että kun hänen perheensä saapui Suomeen, hän huomasi ihmisten karttavan heitä.

Tv-juontaja ja toimittaja Ella Kanninen, 45, kertoo tuoreessa Eeva-lehdessä suomalaisitalialaisen perheensä kuulumisia. Kanninen ja hänen avaruusinsinöörinä työskentelevä miehensä Valerio Chinca ja parin pojat Leonardo, 12, ja Raffaele, 9, asuvat osan vuodesta Italian Toscanassa.

Lehden mukaan perhe on tällä hetkellä Suomessa, jossa he ovat olleet helmikuusta asti. Koronavirus on sotkenut perheen suunnitelmat ja perhe ei tiedä, koska he pääsevät palaamaan Italian-kotiinsa.

Kanninen kertoo lehdessä seuranneensa Pohjois-Italian kuolinlukuja järkyttyneenä ja pelänneensä, että tilanne Suomessa menee yhtä pahaksi. Eeva-lehden mukaan perhe oli helmikuussa laskettelulomalla Pohjois-Italian Dolomiiteilla, kun korona esiintyi maassa vain satunnaisina otsikoina. Tautitilanne kuitenkin paheni Italiassa nopeasti.

– Palatessamme Suomeen huomasin, että ihmiset karttoivat meitä. Pojille oli puhuttu koulussa koronajuttuja, ja Italiaa pidettiin yhtäkkiä kuin ruttoalueena. Aloin itsekin pelätä, että olemme taudin oireettomia kantajia, mutta onneksi huoli oli turha, Kanninen sanoo Eeva-lehdessä.

Kanninen kertoo lehdessä, että häntä on harmittanut italialaisten syyllistäminen.

– Jokainen maa on tehnyt virheensä. Suomessakin tilannetta vähäteltiin aluksi ja vakuuteltiin, että varastossa on riittävästi hoitotarvikkeita, kunnes huomattiin, ettei niin ollutkaan. Vastakkainasettelu ja jälkiviisastelu on turhaa, sillä kenellekään ei ole tässä asiassa oikeita vastauksia, Kanninen sanoo Eeva-lehdessä.

Kanninen kertoo lehdelle perheen voineen hyvin Suomessa, sillä he ovat ennenkin tottuneet viettämään aikaa tiiviisti yhdessä. Kanninen toteaa, että ainoastaan poikien ruutuaikaa pitää rajoittaa, kun tilanne palaa jälleen normaaliksi.

Kanninen myös paljastaa Eeva-lehdelle tulevaisuuden unelmastaan. Hän haaveilee vielä jonain päivänä avaavansa Toscanaan majatalon.

– Tietenkään en vielä tiedä, kuinka matkailuala muuttuu ja onko unelmani realistinen, mutta en halua ajatuksesta vielä luopua. Se tuo voimaa ja ruokkii luovuutta, Kanninen sanoo Eeva-lehdelle.

Kanninen kertoo Eeva-lehden haastattelussa perheensä nauttivan Suomen-kesästä. Kuvassa Kanninen Suomessa kuvattuna toukokuussa 2018.

Kanninen kertoi kesällä 2018 IS:n haastattelussa, kuinka perhe on tottunut vierailemaan Suomessa erityisesti kesäisin.

– Sen parempaa ei olekaan kuin päästä saunasta suoraan järveen. Tällä tavalla pojat saavat kokea suomalaisen mökkielämän parhaita puolia. Suomessa he voivat uida järvessä ja juoksennella metsässä, Kanninen kertoi perheensä kesänvietosta Suomessa.

Hän kertoi samassa haastattelussa myös, kuinka vuodet ulkomailla ovat vaikuttaneet häneen.

– Italia on kasvattanut minulle järjettömän hyvät hermot. Siellä oppii kärsivällisyyttä, koska on asioita ja tilanteita, jotka etenevät omalla tavallaan, eikä sille vaan voi mitään, Kanninen kertoi IS:lle.

Hän myös totesi tuolloin, etteivät asiat räyhäämällä etene yhtään vauhdikkaammin.

– Sinänsä turhauttavalla odottelulla ja diplomatialla pääsee paljon pidemmälle, Kanninen kuvaili IS:lle.

Kanninen tunnetaan useista tv-ohjelmista. Hän juontanut muun muassa ohjelmia Tanssi tähtien kanssa ja Puoli seitsemän. Hän on juontanut myös omaa Ylen Aamu-TV:ssä esitettyä matkailuohjelmaa Ella Kannisen Toscana.