Aviciin äiti avautuu viimein poikansa kuolemasta – kohtasi musertavan surun keskellä karmean vastoinkäymisen

Megatähti Aviciin äiti, näyttelijä Anki Lidén on antanut ensimmäisen haastattelunsa poikansa kuoleman jälkeen. Aiemmin hän kommentoi asiaa vain viestien välityksellä. Nyt Lidén kertoo, että surun keskellä hän joutui vuodepotilaaksi.

Ruotsalaisen huippu-dj Aviciin kuolemasta tuli tänä keväänä kuluneeksi kaksi vuotta. 28-vuotias Avicii menehtyi Omanissa huhtikuussa 2018, ja myöhemmin paljastui, että maailmankuulu tähti oli tehnyt itsemurhan.

Aviciin vanhemmat ovat esiintyneet julkisuudessa poikansa kuoleman jälkeen vain ani harvoin. Perhe julkaisi keväällä 2018 lausunnon, jossa he kommentoivat Aviciin eli Tim Berglingin kuolemaa. Myöhemmin Aviciin isä Klas Bergling antoi haastattelun, ja vuosi sitten tähden äiti, näyttelijä Anki Lidén kertoi viestien välityksellä medialle poikansa kuolemasta. Lidén kertoi tuolloin, ettei kyennyt antamaan vielä haastattelua, sillä aihe oli hänelle niin vaikea.

Nyt Lidén on antanut ruotsalaislehti Aftonbladetille ensimmäisen varsinaisen haastattelunsa, jossa hän kertoo avoimesti siitä, millaista oli menettää poikansa, ja miten hänen elämänsä on jatkunut sen jälkeen.

Aviciita jäivät perheen lisäksi kaipaamaan miljoonat fanit ympäri maailmaa.

Lidénin mukaan elämä on ollut vaikeaa, ja suru on yhä musertavaa. Hänen on vaikea uskoa, ettei rakasta lasta enää ole.

– Tim elää sisälläni koko ajan, ja surua ja hänen poissaoloaan on vaikeaa kestää. Elämää oli ennen Timiä ja hänen jälkeensä. Kaksi vuotta on kulunut – elämää ilman Timiä. Hänen kaunis hymynsä, hänen viisas ja hauska tapansa tarkastella olemassaoloa. Ilman sitä rakastettua, hienoa miestä, kaipaus on joskus sietämätöntä, Lidén toteaa.

Lidén kertoo Aftonbladetille, että hän oli aluksi mykistynyt shokista. Hän kertoo, että oman pojan kuolema oli valtava järkytys ja elämä sen jälkeen oli myrskyisää.

Lidénin mukaan hän turvautui kaikista vaikeimpina hetkinä lukuisien suoratoistopalvelujen apuun. Se oli, ja on yhä, hänelle ainoa tapa saada ajatukset muualle.

– Minulla on Netflix, C More, HBO ja Viaplay. Minulla on kaikki tarjolla olevat suoratoistopalvelut, joita olen käyttänyt siitä asti, kun Tim lähti. Se on ollut ainoa tapa päästä irti, katsoa eri sarjoja ja paeta todellisuutta hetkeksi. Monet ajattelevat, että tunnet olosi paljon paremmaksi kahden vuoden jälkeen ja että se on pitkä aika kun olet menettänyt jotakin, mutta minulla se ei ole niin.

– En välillä pysty uskomaan, että hän on poissa, ja koen, että se on nyt paljon pahempaa kuin heti sen (kuoleman) jälkeen. Se on pahempaa eri tavalla. Nyt olen alkanut todella sisäistää sen – ja lapsen menettäminen on todella kamalaa. Shokki ja trauma kestävät todella kauan, kun saat sellaisen viestin, Lidén selostaa.

Anki Lidén ja Tim Bergling eli Avicii poseerasivat punaisella matolla vuonna 1997.

Aftonbladetin mukaan Lidén kohtasi viime vuonna toisenkin vastoinkäymisen. Poikaansa surrut näyttelijä liukastui sukkasillaan, kaatui, ja mursi lantioluunsa. Vaikean murtuman seurauksena hän joutui loppuvuodesta kahdeksi kuukaudeksi vuodepotilaaksi sairaalaan.

– En ole koskaan satuttanut itseäni niin pahasti, Lidén myöntää.

Näyttelijän mukaan lääkärit eivät halunneet leikata lantiota, joten hänen täytyi pysyä paikallaan ja antaa sen parantua itsestään. Tällä hetkellä Lidén kuntouttaa itseään. Hän käyttää kainalosauvoja apuna liikkumiseen ja pysyttelee karanteenissa kotonaan.

Lidén tähdittää tällä hetkellä Suomessakin nähtävää Sukulaiskesä-sarjaa. Sen tekeminen on ollut hänelle tärkeä pakopaikka keskellä syvintä surua. Hän toivoo, että sarjan kuvauksia päästään jatkamaan jälleen elokuussa.

Anki Lidén (alarivi, toinen vasemmalta) tähdittää Sukulaiskesä-sarjaa. Hän näyttelee sarjassa Ingridiä.

Lidén on poikansa kohtalon vuoksi panostanut myös hyväntekeväisyyteen. Hänen perustamansa Tim Bergling Foundation tarjoaa tukea mielenterveysongelmista kärsiville nuorille ja pyrkii ennaltaehkäisemään itsemurhia. Lidén kertoo Atonbladetille, että järjestön tarkoituksena on tarjota välitöntä kriisiapua esimerkiksi anonyymien chattien avulla.

Avicii kamppaili ennen kuolemaansa vuosien ajan vaikeiden mielenterveysongelmien kanssa.