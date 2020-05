Martina Aitolehti avautuu Me Naisissa eronsa kulisseista ja siitä, mikä oli lopulta liikaa – tilanne eskaloitui soittoon poliisille

Martina Aitolehden mukaan hän ja ex-puoliso Stefan Therman elivät täysin erilaista elämää.

Martina Aitolehti ilmoitti huhtikuun puolivälissä Instagram-tilillään, että hänen ja avopuoliso Stefan Thermanin liki kymmenen vuoden parisuhde oli ohi. Aitolehti kertoi eroilmoituksessaan, että hän oli ollut onneton jo pitkään ja koki, ettei hänellä ollut enää muuta mahdollisuutta kuin päästä irti. Hänen mukaansa kyse oli sekä hänen että hänen tyttäriensä edusta.

Siitä alkoi myrsky. Aitolehden eroon liitettiin pian fitnesstähti Sofia Belórf, joka erosi vangitusta avopuolisostaan Niko Ranta-ahosta ja alkoi viihtyä Thermanin seurassa. Aitolehden ja Thermanin eroa puitiin ahkerasti julkisuudessa ja sen käänteet nousivat otsikoihin.

Nyt Aitolehti kertoo Me Naisille, mitä hänen eronsa kulisseissa tapahtui ja mikä oli hänelle lopulta liikaa. Aitolehden mukaan hänen parisuhteensa kohtaloksi koitui se, että hän ja Therman elivät totaalisen erilaista elämää jo pitkään.

Aitolehden mukaan Therman keskittyi lähinnä juhlimiseen, kun taas hän itse panosti urheiluun ja hyvinvointiin.

– Minä teen töitä hyvinvoinnin parissa, ja kun ikää tulee, tulee myös vähän syvällisempiä ajatuksia elämästä. Toinen taas menee ääripäähän, ja elämä perustuu hauskanpitoon. Ei sellainen ole tasavertainen aikuisten ihmisten suhde, Aitolehti sanoo Me Naisille.

Aitolehden mukaan rakkaan ihmisen menoa toiseen suuntaan on raskasta katsoa. Hän kertookin Me Naisille puhuneensa asiasta Thermanille jo kauan sitten.

– Olen pari vuotta pyytänyt häntä hakemaan apua, Aitolehti sanoo.

Pääsiäisenä tilanne parin välillä eskaloitui. Aitolehti kertoo Me Naisille, että hän soitti tuolloin poliisit Stefanin perään. Seiska ja Iltalehti uutisoivat huhtikuun puolivälissä, että Thermania epäiltiin törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausainerikoksesta.

Aitolehti kertoo Me Naisissa, että hän tarttui empimättä puhelimeen heti, kun Therman nousi autoon Hangon-huvilallaan ja soitti poliisit. Hänen mukaansa on tärkeää, että ”jos et ota vastuuta asioista, sinut pakotetaan ottamaan”.

– Ei siihen puheluun rohkeutta tarvittu. Minusta se oli itsestäänselvää. Ajattelin, että teen hänelle palveluksen. Mitä jos hän ajaa jonkun päälle tai menettää itse henkensä? En halua, että lapseni menettäisi isänsä tuolla tavalla, Aitolehti perustelee Me Naisissa.

Martina Aitolehti puhui erostaan IS:lle toukokuun alussa. Hän kertoi tuolloin, että ero oli kytenyt pinnan alla jo pitkään, sillä hän oli ollut vuosia onneton. Pari oli eronnut aiemmin useita kertoja, mutta tällä kertaa Aitolehti päätti, että ero oli lopullinen.

Kun hän sitten päätti erota, oli asiasta puhuttava tytärten Victorian, 10, ja Isabellan, 7, kanssa. Victorian isä on Martinan ex-puoliso Esko Eerikäinen ja Isabellan isä Therman.

– Olen kertonut lapsille erosta rehellisesti. Olen yrittänyt puhua myös omista tunteistani sekä hyvistä että huonoista. En halua, että lapset jäävät ihmettelemään, miksi äiti itkee. En ole halunnut valehdella heille. Valehteleminen olisi tässä tilanteessa täysin turhaa, kun lapset pystyvät itse lukemaan asioista lehdistä ja kaupassa käydessä he näkevät lehtien otsikot, Aitolehti sanoi IS:n haastattelussa.

Aitolehti myönsi, että ero otti aluksi todella koville. Hän oli lopen uupunut, itki ja haahuili ympäri Hangossa sijaitsevaa huvilaa pelkkä kylpytakki yllään.

– Heti eron jälkeen olin todella väsynyt, surullinen ja uupunut. Laihduin paljon ja olin aivan nääntynyt, sillä ruoka ei maistunut. Tuntui, että minun oli vaikea jopa kävellä.

Artikkelia muokattu klo 8:41: Korjattu juttuun, että Victorian isä on Esko Eerikäinen ja Isabellan Therman.