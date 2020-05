Kirsi Westerlund ehti kokea poikansa 17-vuotisjuhlat, tyttären ylioppilasjuhlat jäivät näkemättä – puoliso Kurre IS:lle: ”Elämä Kirsin kanssa oli kuin satua”

Miss Suomena julkisuuteen tulleen Kirsi Westerlundin, 50, elämänliekki sammui eilen sarkoomasyövän syövereihin.

– Rakas vaimoni Kirsi nukkui pois tänään pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Kirsi ei antanut periksi, vaan taisteli urheasti loppuun asti, aviomies Kurre Westerlund totesi tiedotteessa.

Pariskunnan yhteinen taival kesti lähes 30 vuotta.

– Elämä Kirsin kanssa oli kuin satua. Kirsi oli aivan uskomattoman kaunis ja viehättävä nainen. Meillä oli vahva henkinen yhteys ja keskinäinen kemia, Kurre luonnehti eilisessä viestissään IS:lle.

Muusikkona ja salibandymanagerina tunnettu Kurre, 55, menetti eilen rakkaan vaimonsa ja hänestä tuli paitsi leski, myös yksinhuoltaja. Juuri nyt hän haluaa keskittyä suremaan yhdessä lastensa kanssa.

Tytär Bella täyttää kesäkuussa 20 vuotta. Syntymäpäivä on nyt ensimmäinen ilman rakasta äitiä. Ilman äitiä vietetään myös syksyllä pidettäväksi suunnitellut ylioppilasjuhlat. Rock-pojan vastikään tässä kuussa olleet 17-vuotispäivät äiti ehti vielä nähdä.

Kaksi ja puoli vuotta Kirsi Westerlund jaksoi sarkoomasyövän aina uusia hyökkäyksiä, mutta lopulta sairauden uuvuttama keho antoi periksi.

– Kirsi oli taistelija ja sain olla vierellä loppuun asti! Mun Prinsessa ja Elämäni Rakkaus on poissa! Tämä on vaan niin epätodellista ja lohdutonta, Kurre päivitti eilen sometililleen.

Kurren elämän rakas prinsessa oli Suomen kansalle kruunupää. Kruunattiinhan rotunainen Miss Suomeksi vuonna 1992. Miss Suomena Kirsi kuului suosituimpien missien joukkoon. Häntä oli siunattu paitsi kauniilla ulkonäöllä, vielä sitäkin kauniimmalla luonteella. Kirsi oli aito ja teeskentelemätön nainen, jonka lojaalisuus omiaan kohtaan oli rikkumaton.

Hyvät käytöstavat omannut, ahkera ja suoraselkäinen nainen ei antanut aihetta minkäänlaiseen ikävään julkisuuteen. Ei missiaikanaan, vaikka tuohon aikaan Miss Suomea seurattiin tarkasti, eikä myöskään sen jälkeen.

Pari meni naimisiin 17. joulukuuta 2004.

Nykyään tosi-tv:n vauhdittamana tv-ruudussa voi tapahtua ihan mitä vaan, mutta 1990-luvulla esiintyminen oli jäyhempää ja yllättävät tempaukset harvassa. Siksi näyttävyyttä ja showmiestaitoa arvostavan Kurren tempaus kosia Kirsiä suorassa missikisan finaalissa oli niin mieleenpainuva, mutta toki myös sydäntäsulattavan romanttinen ele. Myöhemminhän Kurre hankki Kirsille lahjaksi valtaistuimen, jolla tämä oli vastavalittuna Miss Suomena istunut kruunajaisiltanaan. Kirsi osasi arvostaa miehensä huomaavaisuutta.

Keskinäinen rakkaus ja kunnioitus olivat vahva side, mutta sekään ei voinut estää tragedioita, joilla paria pitkän liiton aikana koeteltiin. Viimeisin ja traagisin käänne käynnistyi, kun Kirsi marraskuussa 2017 löysi keholtaan kasvaimen. Viikon sisällä tehty leikkaus ei poistanut sairautta, sillä sarkoomasyöpä oireilee keholla monin tavoin ja eri paikoissa. Niin myös Kirsillä.

– Kivut ovat välillä aivan kauheat. On sietämätöntä katsoa vierestä, kun ei voi auttaa, Kurre myönsi huhtikuussa ja sortui kyyneliin.

– Välillä hoidot tepsivät, välillä tulee uusia pesäkkeitä. Tilanne elää koko ajan ja olemme jatkuvassa epävarmuudessa.

Ilta-Sanomissa pääsiäislauantaina ilmestynyt haastattelu tehtiin huhtikuun alussa. Kurresta näkyi jo silloin, että huoli painoi tavallistakin enemmän. Alkuvuonna oli jo jossain vaiheessa vaikuttanut siltä, että Kirsi ehkä voisi olla mukana keväisessä haastattelussa. Se ei sitten kuitenkaan onnistunut, mutta Kirsi antoi kuitenkin ensimmäisen kerran kertoa, mitä syöpää hän sairasti. Sitä ei oltu kerrottu julkisuudessa koskaan aiemmin.

Parin vuoden aikana häntä olivat lähestyneet lähes kaikki suomalaismediat haastattelupyynnöin. Kirsillä ei ollut voimia tavata mediaa, mitä nyt jonkin kerran vastaili parilla lauseella kyselyihin. Hän kuitenkin valtuutti aina toisinaan miehensä kertomaan myös omia kuulumisiaan, koska kyselyjä tuli niin paljon.

Pariskunnan haaveena oli, että he olisivat voineet käydä ennen pääsiäistä vielä kerran yhdessä Las Vegasissa. Se toive ei toteutunut. Kirsin kunto heikkeni jo ennen kuin korona esti matkustamisen.

Kirsi ja Kurre olivat hyvin yhteen hitsautunut kaksikko. Paria yhdistivät rakkauden ja samanlaisten perusarvojen lisäksi työ Kurren ja hänen isänsä reilut 30 vuotta sitten perustamassa maahantuontiyrityksessä.

Myös traagiset menetykset kasvattivat yhteen. Vuonna 1998 pariskunnan esikoinen menehtyi viidentenä elinpäivänään. Kirsikin kävi synnytyksessä lähellä kuolemaa. Kurre juoksi viisi päivää sairaalan maanalaisia käytäviä vuoroin vaimonsa, vuoroin poikansa vuoteen viereen. Kirsi selvisi takaisin elämään, Kasper-poika ei jaksanut elää.

Kurre kertoi viime vuonna, että he sanovat aina, että heidän perheessään on kolme lasta, vaikka Kasper ei olekaan yhdessä muun perheen kanssa. Kurre on aina vuosien varrella todennut, että puhuminen auttoi selviämään raastavasta kokemuksesta. Terapiassa ei käyty vaan puhuttiin keskenään. Se vahvisti niin, että kaksi vuotta Kasperin menehtymisen jälkeen syntyi tytär Isabella.

– Kirsi on hirveän rohkea. Ensikokemus oli niin traaginen, että vaati voimaa yrittää taas, Kurre kiitteli vuonna 2003.

Esikoispojan menetyksen lisäksi perhettä koeteltiin myös vuonna 2015, kun Kirsi menetti muutaman kuukauden aikana molemmat vanhempansa. Äiti meni syövälle, mutta isän menehtyminen tuli yllättäen ja tuntui turhalta, kun kovaa vauhtia ajanut taksi ajoi isän päälle.

Kurre oli tuolloinkin tukena Kirsin surussa. Kirsi oli tottunut hoitamaan perheen arjen pyöritystä, mutta Kirsin sairauden aikana Kurre otti vastuun paitsi kodista, myös Kirsin hoitoihin liittyvistä käytännön asioista. Kirsin katseesta näkyi, kuinka paljon hän arvosti miehensä tukea.

– Yritän helpottaa hänen olemistaan kaikin tavoin, ja näen arvostuksen hänen silmistään, Kurre sanoi pääsiäishaastattelussa.

Kirsin sairastuminen syvensi Kurren arvomaailmaa ja elämänkatsomusta. Muutos on ollut näkyvissä, vaikka Kurre ei mielellään puhukaan syvimmistä tunteistaan. Monen muun artistin tavoin hän kertoo ne sujuvammin laulaen.

Kirsin sairauden aikana levyttämistään kappaleista Kurre omisti Kirsille kaksi laulua. Niistä jälkimmäinen oli viime syksynä julkaistu Kosketus jää. Eilen oli päivä, joka teki siitä totta. Nyt Kurrella on lohtuna Kirsin kosketus. Kosketus jää elämään, iho kyllä muistaa. Ehkä siitä on edes hitunen apua surun syövereistä selviämisessä, mutta juuri nyt suru on lohduton.