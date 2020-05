Kosinta Miss Suomi -kisan suorassa tv-lähetyksessä sai kansan kohahtamaan – tällainen on Kurre ja Kirsi Westerlundin uskomaton rakkaustarina

Kurre ja Kirsi Westerlund tapasivat liki 30 vuotta sitten Miss Skandinavia -kisoissa.

Laulaja Kurre Westerlundin puoliso Kirsi Westerlund (os. Syrjänen) menehtyi tiistaina 26. toukokuuta. Hän oli 50-vuotias.

Kurre ja Kirsi Westerlundin (os. Syrjänen) rakkaustarina sai alkunsa 1992, jolloin Kirsi oli juuri kruunattu Miss Suomeksi. Pari tapasi ensi kertaa syksyllä 1992 Miss Skandinavia -kisoissa, joissa Kirsi oli kilpailijana ja Kurre laulajana.

Kirsi Syrjänen valittiin Miss Suomeksi tammikuussa 1992.

Suhde eteni kuin sadussa, ja kun Kirsin oli aika luovuttaa missikruunu eteenpäin vuonna 1993, päätti Kurre kosia viiden kuukauden seurustelun jälkeen. Missifinaali pidettiin Lapissa Ylläksellä ja Suomen kauneimman kruunun sai tuolloin kutreilleen Tarja Smura. Kurre toimi finaalissa juontajana.

– Suorassa lähetyksessä oli kohta, jossa edellisen vuoden Miss Suomi tulee minuutin haastatteluun. Minulla oli smokki päällä ja lauloin ja spiikkasin siinä lähetyksessä. Olin ajatellut aikaisemmin, että jumankauta, tämä on se paikka, missä mä täräytän, Kurre Westerlund kertoi IS:lle 2019.

Kurre yllätti Kirsin kosimalla häntä Miss Suomi -kisan suorassa lähetyksessä 1993 koko kansan edessä.

– Aloitan kysymyksellä, että mitä mieltä olet suomalaisesta nykymusiikista. Kirsi vastaa siihen, että osaan laulusi sanat paremmin kuin sinä itse. Seuraavaksi sanon, että mitä mieltä olisit, jos mies näin suorassa lähetyksessä kosisi sinua. Kaikki kohahtivat ja kameramiehet olivat shokissa.

– Ohjaaja Pertti "Humppis" Humppila pitää ohjelman kasassa ja huutaa lähikuva! Kirsi vastaa lopulta, että kyllä varmaan myöntyisin.

Kurren lauluosuus alkoi välittömästi kosinnan jälkeen.

– Lauloin heti perään Armi-valssin Neitosista ken on kaunein. Minulla on todella kaunis, ihana, viehättävä nainen vaimona ja meistä on tullut parhaita kavereita, Kurre kehui vaimoaan IS:n haastattelussa 2019.

Kihlauksesta tuli pitkä, sillä avioon pari asteli joulukuussa 2004. Pariskunta sanoo toisilleen ”tahdon” Helsingin Tuomiokirkossa.

–Olemme aviopari, mutta myös toistemme parhaat ystävät ja työkaverit, Kurre Westerlund on sanonut.

Kurre ja Kirsi Westerlund kertoivat Ilta-Sanomien haastattelussa 2017 puhumisen ja huumorin olevan pitkän liiton salaisuus.

– Kymmenkunta henkilöä löi keskenään vetoa liittomme kestävyydestä. Vetoja lyötiin vuodesta tai parista. Kukaan ei ollut laittanut rahaa likoon sen puolesta, että liittomme kestäisi yli viisi vuotta. Jotkut hävisivät aika isojakin summia, Kurre Westerlund nauroi IS:n haastattelussa tuolloin.

Pari vihittiin vuonna 2004 Helsingin tuomiokirkossa.

Pari kertoi liiton kohokohtien olevan heidän kolmen lapsensa syntymät. Esikoinen eli vain viisi päivää, mutta syvästä surustakin pari selvisi toisiaan tukien.

– Olemme aviopari, mutta myös toistemme parhaat ystävät ja työkaverit, Kurre luonnehti.

– En sano, että meillä olisi sen ihmeellisempää kuin muillakaan, mutta meillä on ollut aina hyvä olla yhdessä. Siinä mielessä tämä on unelmaliitto. Voin sanoa eläväni unelmaliittoa, mitään en haluaisi muuttaa, Kirsi Westerlund sanoi 2017.

Pari kuvattuna vuonna 1998.

Kurre ja Kirsi sanoivat puhumisen olevan erityisen tärkeää parisuhteessa. He kertoivat käyvänsä läpi kaikki epäselvyydet ja nostavan esille mahdollisesti vaivaamaan jääneet asiat.

– Putsaamme pöytää jatkuvasti, ja mielestäni onnistumme siinä hyvin. Totta kai arvostelu välillä sattuu, mutta se antaa mahdollisuuden miettiä, miten asiaa voisi muuttaa tai haluaako sitä edes muuttaa, Kirsi Westerlund totesi IS:lle.

Kirsi Westerlund ei kamppaillut elämästään ensimmäistä kertaa syövän takia. Elokuussa 1998, hän oli hengenvaarassa vakavien synnytyskomplikaatioiden takia. Kirsi selvisi, mutta parin esikoispoika Kasper menehtyi viiden päivän ikäisenä. Parin tytär Isabella syntyi vuonna 2000, poika Rock vuonna 2003.

Kirsi Westerlund sanoi arvostavansa puolisossaan eniten sinnikkyyttä ja periksiantamattomuutta.

– Noita piirteitä ihailen Kurressa. Hän uskaltaa toteuttaa intohimojaan ja ymmärtää, että onnistuminen vaatii valtavasti työtä.

Kurre puolestaan sanoi vaimonsa olevan perheen sydän.

– Ihastuin ensin Kirsin ulkoiseen kauneuteen. Ja kaunis hän on edelleen, eikä tämä ole pelkkää kohteliaisuutta vaan tosiasia. Pidän Kirsiä kaikin puolin kauniina, näen myös hänen sisäisen kauneutensa. Kirsi on ahkera ja määrätietoinen, hän vie aina asiat loppuun. Kirsi on perheemme sydän, joka pyörittää arkea.