Maki Kolehmainen murtui kyyneliin kuultuaan ystävänsä Kirsi Westerlundin kuolemasta – ”Kurre oli aina stara, kunnes Kirsi tuli huoneeen”

Maki Kolehmaisen sydän murtui, kun hän kuuli ystävänsä kuolemasta.

Laulaja Kurre Westerlundin puoliso Kirsi Westerlund (os. Syrjänen) on kuollut. Asiasta kertoi laulaja ja hänen perheensä lähettämässään tiedotteessa. Kirsi Westerlund kuoli tiistaina 50-vuotiaana.

IS tavoitti Westerlundien perheystävän, muusikon, säveltäjän ja tuottajan Maki Kolehmaisen.

Kolehmainen oli juuri kuullut suru-uutisen.

– Kuulin asiasta vasta puoli tunti sitten. Olen aivan järkyttynyt, Kolehmainen sanoo surun murtamalla äänellä.

– Olin tietoinen Kirsin ilanteesta. Kurren kanssa tehtiin hommia toistakymmentä vuotta. Siinä samassa tutustui Kirsiinkin. Aivan kauheaa. Hän oli viimeinen ihminen, jonka olisi halunnut lähtevän näin nopeasti. Hän säteili aina sellaista valoa.

Kolehmainen ja Kurre Westerlund matkustelivat ympäri maailmaa musiikkijuttujen myötä. Myös Kirsi oli matkoilla mukana.

– Kirsi oli todella huumorintajuinen ja meillä oli hyvä huumori keskenämme. On vaikea kuvitella elämää ilman häntä.

Kolehmainen kuvailee, että Westerlundin perheessä ei ollut yhtä johtajaa, vaan kaikki puhalsivat yhteen hiileen.

– Jos Kurre on perheen pää, niin kyllä Kirsi oli se toinen pää. Hän oli hyvin aito ihminen.

Kurre ja Kirsi vuonna 2017.

Kolehmainen pitää tauon. Kertoo olevansa shokissa.

– Osasi tätä tietysti odottaa. Asiat eivät mene aina niin kuin toivoisi.

Ystävälleen Kurrelle Kolehmainen toivoo valtavasti voimia.

– Kirsin ja Kurren välinen suhde oli aito ja toimiva suhde. Sydämeni on Kurren puolesta rikki. Hän on menettänyt elämänsä rakkauden. Se on perheelle musertavaa. Kirsi oli niin valovoimainen. Kurre oli aina stara, kunnes Kirsi tuli huoneeen.