Urpo Martikaisen viimeisestä lähetyksestä jo 10 vuotta – legendaarinen uutisankkuri ei kaipaa televisioon: ”En kokisi enää omakseni”

Urpo Martikainen juonsi viimeisen uutislähetyksensä päivälleen kymmenen vuotta sitten. Töihin hän ei ole kaivannut sen koommin.

”Katsojille vaan sellainen havainto, että 28 vuotta tässä nyt on lasin läpi välitetty uutisia. Meillä on hyvä vuosien yhteinen uutishistoria takana. Kiitos siitä ajasta. Näkemiin.”

Näihin sanoihin päättyi Urpo Martikaisen viimeinen uutislähetys päivälleen kymmenen vuotta sitten. Lausetta säestivät kollegoiden raikuvat aplodit sekä Martikaisen rinnalla vuosien ajan uutislähetyksiä luotsanneen Pirjo Nuotion kiitokset. Lähes kolmen vuosikymmenen mittainen matka oli juuri tullut päätökseensä, kun Martikainen jättäytyi eläkkeelle 27. toukokuuta 2010.

Urpo Martikainen viimeisessä uutislähetyksessään Pirjo Nuotion kanssa.

Nyt, päivälleen kymmenen vuotta myöhemmin Martikainen, 73, kertoo nauttivansa eläkepäivistään edelleen täysin rinnoin. Hektistä ja stressaavaa uutisankkurin arkea hän ei ole ikävöinyt. Päinvastoin, Martikainen hehkuttaa elävänsä nyt oman elämänsä parasta aikaa kotonaan Oulunkylässä yhdessä Tuula-vaimonsa kanssa.

– Eläkkeelle jäämisessä on paljon hyviä puolia, jos sen vain osaa siltä kannalta ottaa. Varsinkin, jos on terve ja elämässä on mielekästä sisältöä. Ei ole sellaista aikatauluun sidottua työtä, joka häiritsisi. Se keventää ihmisen elämää huomattavasti ja vähentää stressiä, Martikainen pohtii.

Mielekästä tekemistä Martikaisella tosiaan riittää myös eläkkeellä. Vaikka Martikainen on koronakriisin vuoksi noudattanut kuuliaisesti hallituksen ohjeita ja pysytellyt viime kuukaudet pääosin kotioloissa, ei ex-uutisankkurin aika ole käynyt pitkäksi. Taiteen ja akvarellimaalauksen ystävänä tunnettu Martikainen kertoo maalaavansa edelleen lähes päivittäin, jonka lisäksi hänen vastuullaan on myös pariskunnan puutarhan kunnossapito.

– Kerran myös mietimme vaimoni kanssa, että ai kun olisi kiva sellainen kotimaan lomamatka. Niinpä hyppäsimme autoon ja ajelimme pikkuteitä pitkin Siuntioon. Emme nähneet siellä ristin sielua ja joimme kahvit termosmukista Suitian linnan pihalla, Martikainen tunnustaa.

– Kaikki pykälät tuli täytettyä, emmekä rikkoneet karanteenimääräyksiä. Mutta saimme nauttia kahvit ulkoilmassa ja nähdä maisemia samalla. Tällaiset asiat vähentävät sitä ahdistusta, mikä tulisi siitä pakkoeristäytymisestä, hän iloitsee.

Martikainen ehti toimia uutisankkurina MTV3-kanavalla 28 vuoden ajan. Noiden vuosien aikana tutuksi tulivat pitkät, lähes ympärivuorokautiset työpäivät sekä nopeasti muuttuvat uutistilanteet. Muutama vuosi sitten Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa Martikainen totesi, että hänet saisi palaamaan töihin enää miljoonatulot ja yhdentoista kuukauden kesäloma. Tämän takana hän seisoo edelleen.

Urpo Martikainen vuonna 2003.

– Ei minulla töihin ole ikävä. Tietysti joskus uutisia katsoessa juolahtaa mieleen, jos käynnissä on todella suuri uutistilanne, että tuota olisi kiva olla tekemässä. Mutta samaan aikaan sitä muistaa, kuinka työläitä ja stressaavia isot uutistapahtumat aina olivat. Siinä tuli helposti tehtyä jopa 12-tuntisia päiviä, Martikainen muistelee.

– Nyt tyydyn katselemaan uutisia kotisohvalla. Mutta ei minun aina tarvitse olla ruudun ääressä, kun lähetys tulee. Yritän pysytellä kartalla siitä, mitä Suomessa ja maailmassa tapahtuu, mutta omalla lähdekritiikilläni varustettuna, hän toteaa.

Haastattelua tehdessä Martikainen istuu Oulunkylän kotinsa terassilta löytyvässä riippumatossa. Se on läksiäislahja, jonka Martikainen sai kollegoiltaan jäädessään eläkkeelle kymmenen vuotta sitten. Kollegat ovatkin lähes ainoa asia, jota Martikainen entisessä työssään kaipaa. Hän kuitenkin uskoo, ettei kanavan työympäristö olisi enää entisensä, jos hän nyt päättäisi yllättäen palata.

– Silloin, kun minä siellä olin, niin kyllä työympäristö ja työkaverit olivat ihan parhaimmistoa. Siinä oli sellainen oikea tekemisen meininki. Ihmiset puhalsivat yhteen hiileen ja kaikilla oli sama tavoite, Martikainen kehuu.

Anna-Kaisa Hermunen ja Urpo Martikainen vuonna 1985.

– Olin siellä ihan pioneeriajoista asti, mutta ihan hyvään aikaan lähdin pois. Meininki on muuttunut sen verran paljon, etten kokisi sitä enää omakseni.

Vaikka Martikaisen viimeisestä uutislähetyksestä on ehtinyt vierähtää jo vuosikymmen, eivät ihmiset ole unohtaneet legendaarista uutisankkuria. Yhä tänäkin päivänä ihmiset tulevat nykäisemään häntä hihasta kadulla ohi kävellessään. Tämä ei Martikaista haittaa. Hän kertoo keskustelevansa ihmisten kanssa mielellään.

– Se on ihan mukavaa, pääsee juttelemaan kaikista maailman asioista. Hämmästyttävintä on se, että ihmiset ovat vielä ihan viime vuosinakin tulleet kyselemään, että koskas olet taas töihin menossa. He eivät välttämättä ole oivaltaneet, että olen eläkkeellä, Martikainen nauraa.

– Ihme kyllä myös nuoremmat ihmiset tunnistavat minut. He saattavat tulla sanomaan, että muistavat katselleensa minua pikkupoikana televisiossa uutisia lukemassa, hän iloitsee.

Kun Martikaiselta kysyy, mikä on ollut eläkepäivissä parasta, on vastaus yksinkertainen. Martikaisen mukaan eläkeaika on tuonut mukanaan sellaista vapautta, johon uutisankkurin työssä ei ollut varaa. Martikainen iloitsee muun muassa mahdollisuudesta lähteä lomamatkoille silloin, kun juuri hänelle sopii. Myös rakkaille harrastuksille, kuten maalaukselle, on nyt enemmän aikaa.

– Enää minun ei ole pakko lähteä töihin tiettyyn aikaan, vaan kaikki mitä teen, perustuu vapaaehtoisuuteen. Voin tehdä sellaisia asioita, jotka antavat minulle sisältöä elämään. Ei ole työn sanelemia reunaehtoja, mikä vähentää stressiä, Martikainen listaa.

Urpo Martikainen nauttii eläkepäivistään kotonaan Oulunkylässä.

– Kyllä eläkeaika on ihmisen parasta aikaa, hän nauraa.

Urpo Martikaisen lähes kolmen vuosikymmenen mittaiseen uraan uutisankkurina mahtuu lukuisia suuria ja historiallisia uutistilanteita, joita hän sai työssään seurata eturivistä.

Martikainen oli töissä silloin, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, kun Jokelassa koettiin koko maata ravistellut koulusurma ja maamme valuutta vaihtui markasta euroon. Silti vuosien varrelle mahtuu kolme hetkeä, jotka ovat jääneet jo eläköityneen Martikaisen mieleen poikkeuksellisen elävästi.

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus

26. huhtikuuta 1986 Tšernobylin ydinvoimalassa tapahtui onnettomuus, josta on sittemmin tehty jopa palkittu televisiosarja. Martikaisen tehtävä tuona päivänä oli kertoa kansalaisille järisyttävästä onnettomuudesta rauhallisesti ja faktoja vääristelemättä.

– Se oli ihan uskomaton tilanne, joka tapahtui aivan yhtäkkiä. Tehdä uutista sellaisesta tapahtumasta, joka on noin uskomaton.. Se oli poikkeuksellista, Martikainen muistelee.

Estonian uppoaminen

Martikainen oli töissä myös silloin, kun matkustaja-alus M/S Estonia upposi reitillään Tallinnasta Tukholmaan 28. syyskuuta 1994. Onnettomuudessa surmansa sai kaikkiaan 852 ihmistä. Heistä kymmenen oli suomalaisia.

– Se oli myös suomalaisten kannalta hirveä tragedia. Olin seuraamassa tapahtumia aamusta iltaan, se oli todella iso uutispäivä, Martikainen kertaa yli 20 vuoden takaisia tapahtumia.

9/11

Syyskuun 11. päivän terroriteot, jotka tunnetaan myös nimellä WTC-iskut, ovat niin ikään jääneet Martikaisen mieleen. Elettiin vuotta 2001, kun Yhdysvalloissa Al-Qaidan terroristit kaappasivat neljä matkustajakonetta ja ohjasivat niistä kaksi päin New Yorkissa sijaitsevia World Trade Centerin kaksoistorneja. Iskuissa kuoli kaikkiaan lähes 3000 ihmistä.

– Se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta ja oli suuruusluokaltaan ennennäkemättömän massiivinen isku, Martikainen kertoo.

– Näitä kolmea tapahtumaa yhdistää se, ettei mihinkään ollut olemassa valmista käsikirjoituksesta. Ne tapahtuivat tässä ja nyt. Se ei ollut helppoa, hän huokaa.