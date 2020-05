Julkkislääkäri Pippa Laukan kuva 24-tuntisen työrupeaman jälkeen häkellytti fanit: ”En näytä noin energiseltä edes herätessäni”

Pippa Laukka on toiminut naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä vuodesta 2010

Televisiosta tuttu lääkäri Pippa Laukka, 50, aloitti keväällä työt julkisen puolen sairaalassa.

Olet mitä syöt -televisio-ohjelmasta tuttu lääkäri Pippa Laukka, 50, aloitti keväällä työt julkisen puolen sairaalassa auttaakseen koronataistelussa. Päivät ovat venyneet pitkiksi, mistä Laukka julkaisi todisteen Instagramissa.

Kuvassa lääkäri hymyilee pirteänä, vaikka hänen työvuoronsa kesti peräti vuorokauden.

– Ilmeeni, kun olen juuri lopettanut vuorokauden kestäneen työputken, Laukka kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Laukan fanit hieraisivat silmiään, sillä lääkäristä ei näy väsymyksen merkkejä.

– No ei kyllä näytä siltä! eräs seuraajista täräyttää.

– En näytä noin energiseltä edes herätessäni, toinen seuraajista ihastelee.

– Hienoa että hymyä siitä huolimatta riittää. Se auttaa jaksamaan!

Laukalla on takanaan yli 25-vuotinen ura lääkärinä. Viime vuodet hän on työskennellyt yksityisellä puolella ja naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä. Suomalaisille hän on tullut tutuksi muun muassa kolumnistina, kirjailijana ja Olet mitä syöt -ohjelmasta.

Maalikuussa Laukka päätti laittaa avoimen työtarjouksen Twitteriin. Hän ei olisi uskonut, että pian hän työskentelisi koronataistelun etulinjassa.

Laukka oli sitä ennen seurannut huolestuneena uutisissa, kuinka muualla maailmassa hoitohenkilökunta oli joutunut epidemian vuoksi jaksamisensa äärirajoille.

– Mietin, mitenköhän meillä Suomessa mahtaa käydä ja miten voisin auttaa. Kerroin Twitterissä olevani käytettävissä, mutta en ajatellut, että se johtaisi mihinkään. Twiitti lähti kuitenkin elämään omaa elämäänsä ja sain kymmenkunta työtarjousta, Laukka kertoi hiljattain IS:lle.

Nyt takana on pari kuukautta päivystystöitä Uudellamaalla sijaitsevassa julkisen puolen sairaalassa, eikä Laukka voisi olla päätökseensä tyytyväisempi.

– Olen viime vuosina miettinyt omaa mennyttä ja tulevaa työuraa. Mitä olen tehnyt, mitä haluaisin tehdä ja miten voisin tehdä muutakin kuin urheilulääkärin työtä, Laukka kommentoi Ilta-Sanomille.

Laukan työpaikassa hoidetaan koronaan sairastuneita ja muita potilaita. Sairaalatyöstä Laukalla on kokemusta, mutta aluksi hän jännitti, miten potilaat suhtautuisivat tv-töistään koko kansan tietoisuuteen tulleeseen lääkäriin.

Jännitys oli turhaa, sillä sairaalassa Laukka on nyt yksi lääkäri muiden joukossa, eikä se ”tv:stä tuttu julkkislääkäri”.

– Jännitin miten ihmiset suhtautuvat, koska tv:n kautta heille on muodostunut minusta jonkinlainen mielikuva. Tosi monet ihmiset kommentoivat, että ”nyt on tuttu lääkäri”, tai että, ”ai se olet sinä, olen nähnyt sinut telkkarista”, Laukka kertoi.

Lääkärin perheeseen kuuluu aviomies sekä kolme lasta.