Temptation Islandilla kohauttaneet Josku ja Karim: Yllätysero!

Pariskunta ehti sinetöidä suhteensa rakkaustatuoinneilla.

Temptation Island Suomi -ohjelmasta tutun pariskunnan Josefinin eli Joskun ja Karimin suhde on tullut päätökseen. Karim kertoo asiasta Instagramin Stories-osiossa, kun eräs hänen seuraajistaan kysyi, ovatko he vielä yhdessä.

– Ei olla enää, mut en tällä hetkellä kommentoi tätä asiaa yhtään enempää! Karim paljasti.

– Me ollaan hyvissä väleissä! Ei me erottu missään riidoissa, kun ei ole mitään syytä semmoiseen, hän taustoitti.

Kaksikko ehti kruunata liittonsa rakkaustatuoinneilla. Josefinin käteen on tatuoitu Karimin nimi arabiaksi. Karimin käsivarressa puolestaan on Josefinin nimi suomeksi. Karim on myös tatuoinut ihoonsa Josefinin kirjoittaman rakkauskirjeen.

Karim kertoo, ettei hän kadu parisuhdetatuointien ottamista.

– Oon tietoisesti ottanut ne ja tiedostanut sen, että ne pysyy mulla loppuelämän, Karim kertoo Instagramissa.

Josefinin ja Karimin matkasta Temptation Islandilla ei käänteitä puuttunut. He tekivät paluun ohjelman seitsemännelle tuotantokaudelle, kun edellisellä kaudella varattuna nähty Josefin ja samalla kaudella sinkkuna vietellyt Karim saapuivatkin pariskuntana saarelle.

Temptation Islandin kuudennella kaudella pariskunta nähtiin Josku ja Leevi.

Josefin testasi kuudennella kaudella rakkauttaan Leevin kanssa. Pari lähti saarelta yhdessä, mutta Josefin erosi Leevistä pian kotiinpaluun jälkeen. Poikaystävän paikan täytti rivakasti sinkku-Karim.

Parin suhde puhutti vilkkaasti muun muassa sosiaalisessa mediassa sen tultua julki edellisen tuotantokauden jälkeen.

Sokkilähtö

Temptation Island Suomi -ohjelmassa nähtiin kenties historian dramaattisin iltanuotio, kun alle vuorokauden saarella viettäneet Josku ja Karim selvittivät välejään juontaja Sami Kurosen johdolla.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun Josku koki Karimin rikkoneen pariskunnan rajoja heti ensimmäisissä bileissä. Josku romahti iltanuotiolla nähdessään, mitä hänen kumppaninsa Karim teki edellisillan bileissä.

Josku joutui poistumaan iltanuotiolta hetkeksi rauhoittuakseen ja palatessaan hän vaati saada nähdä Karimin.

Karimin saapuessa takaisin iltanuotiolle mies ei ymmärtänyt, miten hän rikkoi yhteisiä rajoja ensimmäisissä bileissä. Josku kuvaili miehen osallistuneen pervoihin leikkeihin sinkkunaisten kanssa, vaikka etukäteen oli puhetta, että näin ei toimita.

– En mä älynnyt, et ne meni rikki tolleen. Se oli peli, Karim perusteli käytöstään, mutta se ei tyydyttänyt Joskua.

– Sä oot mun elämän nainen, ei mun tarkoitus oo…, Karim totesi kunnes Josku keskeytti hänet.

– No niin mäkin luulin ja niin mä sanoin tuolla kaikille! Tiedätkö, miltä se näyttää nyt? Mä en pysty jäädä kattoo tommosta tänne, nainen itki lohduttomana.

Josku ja Karim poistuivat saarelta ennätysnopeasti jo ensimmäisen iltanuotion jälkeen.

Karim pahoitteli tekojaan, mutta otti pian puheeksi häntä Joskun iltanuotiovideossa vaivanneen asian. Josku ei nimittäin kysyttäessä osannut haastattelussa sanoa, mitä aikoo tehdä saarella tällä kertaa eri tavalla.

Karim kertoi olevansa huolissaan siitä, olisiko Josku tämän perusteella vaihtanut hänetkin lennosta toiseen mieheen, kuten hän teki viime kaudella jättäessään poikaystävänsä Leevin Karimin takia. Kysymys ei Joskua miellyttänyt.

– Mä en ymmärrä tota sun kommenttii, koska mä en tarkoittanut sitä mitenkään. Mä oon puhunu pelkästään susta. Siitä, miten mä haluun mennä naimisiin sun kanssa, ja miten me yritetään saada lasta, Josku totesi hysteerisesti itkien.

– Elikkä erotaaks me nyt? Karim kysyi vihaisesti.

Intensiivisen keskustelun, itkun ja huudon jälkeen juontaja Sami Kuronen puuttui tilanteeseen ja totesi, että kaksikon matka Temptation Islandilla oli tässä. Näin ollen Karimista ja Joskusta tuli ensimmäinen kesken kauden saarelle tullut pariskunta, joka jätti leikin kesken ensimmäisen iltanuotion päätteeksi.

Temptation Island Extrassa pari kertoi, että heidän välienselvittelynsä jatkui kuvausten jälkeen. Karimin mukaan seuraavat pari kuukautta olivat vaikeat ja saaren tapahtumat aiheuttivat paljon kitkaa ja luottamuspulan parin välille.

Karim kuitenkin vakuutti parin suhteen olevan hyvällä mallilla. Naimisiinmenosta ja lapsista haaveillut pariskunta päätti kuitenkin lykätä isojen päätösten tekemistä.

– Mä sanoin Joskulle, että mulla on ihan semmoinen olo, että kuin olisin tutustunut Joskuun uudestaan. Siinä mä haluan nähdä meidät vuoden päästäkin, Karim hehkutti.