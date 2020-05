Kommentti: Koronatsemppivideot ovat niin eilispäivää – nyt kuuluu vilauttaa puutarhaa

Kun omia töitä ei ole, julkkikset siirtyivät esittelemään lemmikkejään ja ruusujaan, kirjoittaa Kaisa Haatanen.

Julkkismaailmassa ei tapahdu mitään. Ei hölmöillä Nykissä eikä Kaliforniassa, ei sekoilla alemman aatelin puutarhajuhlissa Englannissa. Poliitikot toki hoitavat osansa sekoilusta – ja hyvin hoitavatkin. Somessa voi seurata hyvin päivän sekoilua illansuussa Briteissä, ja huonounisena siirryn alkuyöstä kyyläämään Washingtonin sirkusta.

Mutta uutiset eivät naurata. Tai ehkä pari minuuttia huvittaa, mutta pian muistaa: nämä kämmit sattuvat oikeasti tavalliseen ihmiseen. Kansainvälisen politiikan viihdearvo on lopulta suhteellisen vähäistä. Kotimaisesta politiikan kentästä en edes aloita.

Jostakin on hupia kuitenkin saatava. Kotona kuvatut tsemppivideot alkavat olla jo eilistä päivää, mutta omia töitään eivät julkimot pääse vieläkään tekemään. Eräs jenkkinäyttelijä twiittasikin, kuinka aamulla heräsi paniikkiin: eihän mulla ole mitään tv-projektia kesken! Ennen kuin muisti että huh, eipä ole toisillakaan. Mitä siis julkkikset nyt lykkäävät someen? Ilokseni voin kertoa, että kuvia puutarhasta ja lemmikkieläimistä. Ja minä tykkään molemmista.

Koska elämme tällä pallonpuoliskolla kevättä ja olemme kotiemme vankeja, puutarhakuvat ovat melkein itsestäänselvyys. Englannissakin luonto on kauneimmillaan. Muotisuunnittelija Jasper Conran lataa Instagramiin melkein joka päivä videoita täydellisestä, näennäisen puolivillistä puutarhastaan. Parhaat pätkät hän kuvaa varhain aamulla, kun usva peittää vehmaan maiseman.

Amerikkalainen koomikko Diedrich Bader on paljastunut ruusujen rakastajaksi. Koska hänen äitinsä oli kuvanveistäjä, ruusupensaiden lomassa on komeita, äidin tekemiä patsaita. Diedrich harrastaa lähikuvia – niin minäkin! – ja ruusut huumaavat näyttöpäätteen läpi.

Jo ennen näitä aikoja seurasin Twitterissä sattuman kautta iowalaista historian professoria, joka twiittaa paitsi politiikasta myös kahdesta koirastaan. Iso, hömelö mastiffi on nimeltään Yoshi ja pikkuinen ranskanbuldoggi on LuLu. Vaikka tyypit lähinnä makaavat auringossa, professori kirjoittaa niiden suuhun hyviä repliikkejä.

Anglikaaninen pappi Richard Coles oli nuorena puolet The Communards -nimisestä bändistä. Pastori on rakastettu hahmo Isossa-Britanniassa, sympaattinen, lämmin ja terävä, ja traagisesti vasta leskeytynyt. Pariskunnalla oli yhdessä monta mäyräkoiraa, ja Reverend Coles jakoi ne kälynsä kanssa keväällä kahteen kotiin. Ankarien lockdown-sääntöjen vuoksi pastori on pitänyt sunnuntaisin jumalanpalvelukset tyhjässä kirkossa, mutta matalat mussukat on jo parin viikon ajan otettu mukaan kirkkoon. Pastori räpsii niistä mielellään tässäkin yhteydessä kuvia.

Twitterin ihanin pariskunta, ex-huippumalli Chrissy Teigen ja muusikko John Legend, ovat avanneet koko lapsiperhearkensa Twitteriin, ja valehtelisin jos väittäisin, että en ole kiinnostunut perheen kakaroitten koirasta, hamsterista ja viimeisimmästä eläimestä, parta-agaman poikasesta. Se on lisko! Lapset pelkäävät sitä, häh häh.

Tiedän, että eräs rakastettu ja arvostettu suomalainen kirjailijapariskunta on juuri saanut perheeseen koiranpennun. Odotan ihania päivityksiä. Oma Mantanikin vilahtaa silloin tällöin Instassa tilillä kaisahaatanen. Puutarhaanikin vilautan siellä toisinaan.

Kirjoittaja on puutarha- ja eläinihmisiä.