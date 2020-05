Jamie Oliverista tuli nuorena kokkina koko maailman tuntema supertähti – näin hänen uransa ajautui täystuhoon ja ravintolat konkurssiin

Jamie Oliver on myöntänyt itsekin, ettei ole bisnesmiehenä kummoinen.

Jamie Oliver oli yksi maailman menestyneimmistä julkkiskokeista, kunnes kaikki meni kammottavalla tavalla pieleen.

Brittikokki Jamie Oliver on monelle tuttu kasvo. Hänen paistinpannujaan, kippojaan ja kuppejaan myydään myös Suomen marketeissa, eikä hänen ohjelmiltaan ole voinut välttyä 2000-luvun tv-tarjonnassa.

44-vuotiaalla Oliverilla oli pitkään kansainvälinen ravintolaimperiumi, joka toi hänelle miljoonia ja työllisti tuhansia ihmisiä. Hän on kirjoittanut myös lukuisia keittokirjoja, ja noussut Britannian toisiksi myydyimmäksi kirjailijaksi heti Harry Potterit luoneen J. K. Rowlingin jälkeen.

Oliverin menestys oli satumainen tarina, joka jatkui 20 vuoden ajan, kunnes kaikki tyssäsi tylysti viime vuonna. Lopulta hänen ravintolansa ajautuivat miljoonavelkoihin ja sulkivat ovensa yksi toisensa jälkeen samalla, kun kokin bisnesimperiumi romahti.

Jamie Oliver nousi tähdeksi vain 24-vuotiaana. Hänen rento ja huoleton tyylinsä hurmasi katsojat, ja hänestä tuli multimiljonääri.

Oliverin palo ruoanlaittoon syttyi jo lapsena, kun hän työskenteli vanhempiensa omistamassa pubissa. Myöhemmin hän opetteli italialaisen keittiön saloja kondiittorina, kunnes siirtyi apukokiksi Lontoossa sijaitsevaan The River Café -huippuravintolaan.

Ravintolasta tuli Oliverille käänteentekevä paikka, sillä Britannian yleisradioyhtiö BBC:n tv-ryhmä bongasi hänet sieltä kokkaamasta, ja tarjosi nuorelle kokille omaa kokkiohjelmaa.

Oliver oli vain 24-vuotias, kun hän aloitti oman Alaston kokki (The Naked Chef) -ohjelmansa, joka teki hänestä tähden lähes yhdessä yössä.

Oliver kokkasi sarjassa rennolla otteella, vitsaili ja rupatteli. Nuori kokki oli sympaattinen ja karismaattinen, ja katsojat ihastuivat häneen oitis. Hän pyrki tekemään ruoanlaitosta helppoa ja mukavaa puuhaa, johon kuka tahansa pystyy.

– Kokkaamisen on nauratettava. Sen on oltava yksinkertaista, maukasta ja hauskaa, Oliver julisti vuonna 1999 alkaneen ohjelmansa alkutunnuksessa.

Oliverilla oli parhaimmillaan 25 ravintolaa Britanniassa.

Oliverin suosio kasvoi nopeasti. Yhtäkkiä hänet kutsuttiin Downing Streetille kokkaamaan silloiselle Britannian pääministeri Tony Blairille, ja hän julkaisi oman keittokirjansa. Teoksesta tuli myyntimenestys, ja pian Alaston kokki -sarjaa esitettiin ympäri maailmaa.

Seuraavina vuosina Oliver teki lukuisia tv-sarjoja ja julkaisi läjän keittokirjoja. Hän vei julkisuudessa eteenpäin terveellisen ruoan ilosanomaa ja pyrki laittamaan brittien epäterveellisen kouluruokailun kuntoon sekä auttoi huono-osaisia nuoria töihin ravintola-alalle. Myöhemmin Oliver paimensi amerikkalaisia syömään paremmin.

Vuonna 2008 Oliver avasi ensimmäisen Jamie’s Italian -ravintolansa. Sitä seurasivat 24 muuta ravintolaa Britanniassa ja useampi ravintola ulkomaillakin. Oliverin ravintoloiden oli tarkoitus muuttaa perheiden illalliskulttuuria, tarjota maistuvaa italialaista ja rentoa tunnelmaa. Kokki julkaisi myös keittiövälinesarjan, jolla hän pyrki kannustamaan kotikokkeja ruoanlaittoon.

Kaikki vaikutti olevan hyvin, ja Oliver rikastui rikastumistaan. Hän sai viisi lasta vaimonsa Juliette Nortonin kanssa ,ja perhe eleli hulppeissa taloissa Essexissä ja Lontoossa.

Jamie Oliver myönsi viime syksynä, että oli valtava isku, kun vuosikausien työ pyyhkyityi pois.

Nousukiito alkoi kuitenkin takkuilla vuonna 2017, kun Oliver joutui sulkemaan kuusi ravintolaansa Britanniassa. Samoihin aikoihin nettiin alkoi ilmestyä hänen ravintoloidensa ruokaa ja palvelua solvaavia arvosteluja, ja Oliverin alamäki synkkeni.

Tv-kokin ravintoloiden huhuttiin ratsastavan vain ja ainoastaan Oliverin nimellä. Niiden ruokaa pidettiin keskinkertaisena sekä ylihinnoiteltuna, ja ketjun puhuttiin laajentuvan aivan liian nopeasti. Myös Brexit hankaloitti kokin bisnesimperiumia, ja lisää ravintoloita suljettiin. Lopulta Oliverin ravintolaketjulla oli yli 80 miljoonan euron velat.

Toukokuussa 2019 Oliver tiedotti 25 ravintolansa ajautuneen selvitystilaan. Oliver vaikeni aluksi kipeästä tappiostaan, mutta paljasti myöhemmin syitä bisnestensä tuhon taustalla.

– 13 vuoden aikana liikevaihtomme on ollut yli miljardi puntaa. Olemme työllistäneet yli 20 000 ihmistä. Mutta ehkä emme huomanneet ongelmia tarpeeksi nopeasti. Sitten yhtäkkiä sain puhelun keskellä yötä ja minulle kerrottiin, että meiltä loppuvat rahat, Oliver kommentoi viime vuonna The Times -lehdelle.

Oliver myönsi haastattelussa, että koko ravintolabisnes oli vuosien varrella muuttunut olennaisesti, ja se oli jäänyt häneltä huomaamatta. Kotiinkuljetuspalveluiden lisääntyminen, vuokrat ja Brexitin aiheuttama tuontikustannuksien nousu olivat hänen imperiuminsa pahimmat viholliset.

Oliver on ollut naimisissa vaimonsa Juliette Nortonin kanssa vuodesta 2000.

Lopulta ravintolaketjun hallitukselle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin pistää lappu luukulle. Toukokuun 20. päivänä tehtiin päätös ravintoloiden sulkemisesta ja jo seuraavana päivänä urakoitsijat tulivat purkamaan rakennuksia. Oliverin vuosien työ pyyhittiin pois alle vuorokaudessa. Samalla yli 1000 työntekijää sai potkut.

– Se oli todella, todella surullista. Me kuolimme. En aio valehdella, se oli todella kamalaa, kokki sanoi The Timesille.

Oliver yritti pelastaa ravintolansa suoltamalla niihin omaa rahaansa. Hänen omaisuuden arvon arvioitiin ennen kriisiä olleen yli 280 miljoonaa euroa, ja hän menetti konkurssitaistelussa jopa kymmeniä miljoonia.

Channel 4 teki viime syksynä Oliverista Jamie Oliver: The Naked Chef Bares All -dokumentin, jossa käsiteltiin hänen 20 vuotta kestäneen nousukiitonsa tuhoa. Oliver vieraili ohjelmassa ensimmäisessä ravintolassa, jonka hän aikoinaan perusti Lontooseen. Ravintola oli suljettu täysin yllättäen, ja siellä lojui tiskejä, ruoantähteitä ja laskuja. Näky sai Oliverin murtumaan.

– Tämä on kamalaa. Olen ollut niin stressaantunut... Olen ollut... Se on poissa. Vaikeaa, Oliver sopersi murtuessaan kyyneliin.

Tyhjänä kaikuvassa ravintolassa sovittiin ketjun tulevaisuudesta: tarkoitus oli myydä kaikki, mikä oli mahdollista saada kaupaksi, maksaa tuotoilla velkoja ja lopettaa sitten kaikki toiminta.

Oliver arvioi, että hänen tuhokseen koitui se, että hän avasi valtavan kokoisia ravintoloita, joita ei sitten saatu täytettyä asiakkailla. Hän epäili, että ihmiset viihtyvät paremmin pienemmissä ravintoloissa, ja että hänen ravintolansa olivat yksinkertaisesti liian suuria ja kolkkoja.

– Tällä alalla selviytyminen on todella hankalaa. Olin todella lapsellinen silloin. Olin hyvä pyörittämään yhtä ravintolaa, mutta en sanoisi itseäni bisnesmieheksi. Olen hyvä muutamissa asioissa, mutten välttämättä loistava kaikessa.

