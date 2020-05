Marco Bjurströmin menehtyneen veljen Janek Bjurströmin vaimo julkaisi koskettavan päivityksen: "Ne olivat hänen viimeiset sanansa”

Marco Bjurströmin veli, palkittu ravintoloitsija Janek Bjurström menehtyi 4. toukokuuta sairauden uuvuttamana.

Marco Bjurströmin veli Janek Bjurström menehtyi kotonaan 4. toukokuuta sairauden uuvuttamana perheen läsnä ollessa, kertoo Janek Bjurströmin vaimo Laura Apukka Facebookissa julkaistussa muistokirjoituksessa.

Ravintoloitsijana työskennellyt Janek Bjurström sairasti vaimon mukaan pitkälle edennyttä mahasyöpää. Syövän etenemistä yritettiin hidastaa sytostaateilla, mutta hoidot lopetettiin maaliskuun lopulla.

– Jäin töistä pois heti marraskuussa ja vietimme 6 kuukautta tiiviisti yhdessä. Janek toivoi voivansa olla kotona loppuun asti. Saattohoidin hänet kotona Helsingin kaupungin kotisairaalan ammattitaitoisen ja kunnioittavan henkilökunnan turvin. Ilman perheidemme ja ystäviemme apua emme olisi voineet olla turvallisesti kotona tänä haastavana aikana. Kiitos, että toitte lääkkeitä ja ruokaa, olitte aina valmiita auttamaan, Laura Apukka kirjoittaa.

Janek Bjurström pyöritti veljensä Marco Bjurströmin kanssa Pompier-ravintoloita Helsingissä. Leskeksi jääneen Lauran mukaan Janek suhtautui yrittäjyyteen ja työhönsä intohimoisesti.

– Hän piti rohkeasti kiinni omasta tavastaan olla yrittäjä - välittävä ja rakastava, ihmisistä ja heidän tarinoistaan aidosti kiinnostunut, avoin myös omasta tarinastaan. Siksi hän pyysi minua kirjoittamaan tämänkin kirjoituksen. Hän koki loppuun asti olevansa onnekkain mies maailmassa, koska oli saanut ja saavuttanut niin paljon hyvää elämässään, Laura kuvailee.

Vaimo kertoo, että Janekin toiveena oli Pompier-ravintoloiden tarinan ja yhteisen elämäntyön jatkaminen.

– Onneksi en ole yksin. Mukana on Janekin rakas veli Marco, koko muu perheemme ja ystävämme, maailman paras henkilökuntamme (joka on selvinnyt tästä raskaasta ajasta, ja osoittanut Janekille ja minulle tukensa hoitamalla ravintoloita poissa ollessamme suurella rakkaudella ja viisaudella) ja Te, rakkaat asiakkaamme. Janekin sanoin hänen ”Pyhä Seurakuntansa”.

Lauran mukaan Janek valitsi itse muistokirjoitukseen kuvan, jossa hän esiintyy sellaisena kuin toivoo ihmisten hänet muistavan. Laura muistelee viimeisiä hetkiään miehensä kanssa.

– Kuolinpäivänään en ollut muistanut syödä, halusin vain olla Janekin lähellä, auttaa ja hoivata. 10 minuuttia ennen kuolemaansa hän otti kädestäni kiinni ja sanoi minulle ”Syö”. Ne olivat hänen viimeiset sanansa, täynnä rakkautta ja huolenpitoa. Ja minä söin.

– Kiitos rakas Janek että teit minusta maailman onnellisimman naisen. Kunnes jälleen kohdataan, ikävöiden, Laura.

Läheiset veljekset

Marco ja Janek Bjurström kasvoivat tanssin ja ruoan ammattilaisiksi ranskalaista ruokakulttuuria vaalivan ja viinin viemän äidin kanssa. Laura-vaimo kuvaili IS:lle vuonna 2016 veljesten välistä suhdetta.

– He oppivat koko ajan toisiltaan. Janek on nykyään melkein puhelias ja Marco osaa tarvittaessa sulkea suunsa. Tämä saattaa kuulostaa vitsikkäältä, mutta molemmissa on viime vuosina tapahtunut avautumista, Laura Apukka kertoi.

Yhdessä yrittäminen lähensi veljeksiä entisestään. Heidän äitinsä menehtyi syöpään vuonna 2007.

Se, että veljekset ryhtyivät ravintoloitsijoiksi, oli kodin, erityisesti äidin vaikutusta. Ranskassa opiskellut ja paljon matkustanut, äitinsä puolelta riihimäkeläisen yrityssuvun tytär istutti kotiin ranskalaisen ruokakulttuurin.

Puhuminen on ollut äitinsä temperamenttisen luonteen perineelle Marcolle luontaista. Janek muistutti enemmän poikien pidättyväistä isää. Marco kertoi oppineensa Janekilta harkitsevaisuutta ja sitä, ettei kaikesta tarvitse tehdä suurta numeroa. Janek puolestaan kiitti Marcoa kasvaneesta riskinottokyvystä.

Kumpikin tuki toista tiukoissa paikoissa. Veljekset kertoivat IS:n haastattelussa, ettei heillä ole mitään tabuja, joista he eivät voisi keskustella. Veli oli aina ensimmäinen, jolle soitetaan pienistä ja isoista ongelmista.

Kiire vei veljeksiä eri suuntaan, mutta kotona saatu äidin ja isän rakkaus pysyivät yhteisinä elämän eväinä. Äiti rakasti poikiaan ja kannusti heitä sairaudestaan huolimatta, ja isältä saatu luotettavan ja muita ihmisiä kunnioittavan miehen malli toimi.

Kotona opitut arvot pysyivät kirkkaina, erityisesti se, että raha ei tuo onnea. Janekille menestykseksi riitti oman paikan löytäminen ravintolayrittäjänä.

– Olen uskaltanut vihdoin toivoa, ja toiveeni ovat toteutuneet, Janek lausui.