Näyttelijätähden paljastuksesta someryöppy – selittää nyt, miksi hänen 5-vuotias tyttärensä käyttää edelleen vaippoja

Kristen Bell avautui podcastissaan siitä, miten opettaa lapsensa potalle.

Näyttelijä Kristen Bell, 39, luotsaa suosittua Momsplaining-podcastiaan, jossa hän avautuu äitiyden haasteista ja siitä, mitä paineita ja odotuksia vanhemmuuteen usein liittyy. E! News kertoo Bellin nostaneen vastikään podcastissaan esille sen, kuinka haastavaa lasten opettaminen potalle voi olla.

Bell kertoi podcastissaan vanhimman lapsensa oppineen potalle reilun puolentoista vuoden iässä.

– Me vain kannustimme häntä käymään vessassa, eikä hän enää tarvinnut vaippaa sen jälkeen.

Bell totesi podcastissaan hänen ja näyttelijäpuoliso Dax Shephardin huokaisseen helpotuksesta, sillä he olivat luulleet, että pottaharjoittelu olisi paljon vaikeampaa.

Nuoremman lapsensa Deltan kanssa kaikki ei mennytkään aivan niin yksinkertaisesti, Bell myönsi podcastissaan.

– 5-vuotias tyttäreni käyttää edelleen vaippoja. Jokainen lapsi on niin erilainen, Bell sanoi.

Bellillä ja hänen puolisollaan Dax Shephardilla on kaksi lasta – Lincoln, 7, ja Delta, 5.

Bellin podcast on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa, jossa monet ovat kertoneet heillä olevan vastaavanlaisia kokemuksia pottaharjoittelusta. Amerikkalaismedian mukaan Bell on saanut osakseen myös kritiikkiä, sillä osa kommentoijista on ihmetellyt tähden päätöstä kertoa tyttärensä yksityisasioista julkisuudessa.

– Miksi Kristen Bell nöyryyttää tytärtään julkisuudessa? Twitterissä ihmetellään.

– Delta ei vielä tiedä asiasta, mutta saa kyllä tietää vanhempana.

Kristen Bell tunnetaan muun muassa Veronica Mars -tv-sarjasta ja Frozen-elokuvista, joissa hän on antanut äänensä Anna-hahmolle.

Bell vastaa Twitterissä kritiikkiin ja korostaa, ettei hän halunnut kertomuksellaan nolata ketään, vaan pelkästään jakaa kokemuksiaan vanhemmuudesta. Bell kirjoittaa Twitterissä tyttärensä käyttävän vaippaa vain öisin, jolloin vahinkoja voi sattua.

– Minusta ei ole noloa, jos lapset käyttävät vaippaa vielä vähän vanhempana. 5-vuotias tyttäreni ei häpeä asiaa, vaikka käyttäisi vaippaa ympäri vuorokauden. Hän on itsevarma, hassu, eikä näe itsessään mitään anteeksi pyydeltävää, Bell napauttaa.

Näyttelijätähti on saanut Twitterissä lukuisia kommentteja, joissa äidit kertovat vastaavista kokemuksistaan.

– Olen kahden lapsen äiti ja minulla on neljä lastenlasta. Tuo on ihan normaalia! En ymmärrä, miksi pottaharjoittelusta tehdään niin iso numero, Twitterissä kirjoitetaan.