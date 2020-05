Jenni Alexandrova 40 vuotta! Julkaisi tyhjentävän päivityksen kuluneesta vuosikymmenestä: ”Paljon surua, räpiköintiä, oppimista”

Jenni Alexandrova täyttää tänään maanantaina pyöreitä. Juontajan aamu alkoi maistuvalla syntymäpäivän yllätyksellä.

Juontaja Jenni Alexandrova täyttää tänään maanantaina 40 vuotta. Radio Aallon aamujuontaja muistelee kulunutta vuosikymmentä Instagramissaan.

– Olihan se aikamoinen vuosikymmen. Paljon iloa, paljon surua, räpiköintiä, oppimista... Tänään olen miettinyt paljon mennyttä haikeudella ja kiitollisuudella. Huomenna kun herään, olen siirtynyt uudelle vuosikymmenelle. Otan sen vastaan avoimena ja uteliaana, Alexandrova kirjoittaa.

– Koen monella tapaa olevani parhaassa mahdollisessa iässä. Se tuo seesteisyyttä ja iloa. Arvostusta jokaista päivää kohtaan. Aion tietoisesti nauttia ihan jokaisesta päivästä, jatkaa matkaa lasi puoliksi täynnä. Elämä on siistiä! hän jatkaa.

Päivityksen kommenttikenttä täyttyi ystävien ja fanien onnitteluviesteistä.

– Onnea Jenni! Näytät niin onnellisen hehkuvalta! Piritta Hagman kommentoi.

– Onnea!! Paula Vesala onnittelee.

Instagramin Stories-osiossa selviää, että juontajaa odotti töissä aamulla hulppea aamiainen ilmapallojen kera. Juontajakollega Sami Kuronen uteli, miltä virstanpylväs tuntuu.

– En mä tiedä, oudolta! Alexandrova vastasi hymyillen.

Juontaja juonsi kevään kohuttua ohjelmaa Lapsi tuntemattoman kanssa.

Alexandrova on myöntänyt viime vuoden olleen rankka. Raahelaissyntyinen viihdekasvo erosi lokakuussa 2019 radiojuontaja Jussi Heikelästä neljän vuoden seurustelun jälkeen.

Helsingissä kymmenvuotiaan poikansa kanssa asuva Alexandrova kuvaili IS:n haastattelussa huhtikuussa arkeaan seesteiseksi ja tasapainoiseksi.

– Aloitin tämän vuoden todella kiitollisena. Voin iloita uudesta työpaikastani sekä kaikesta siitä, mitä saan tehdä. Minulla on poikani kanssa ihana koti, jossa viihdymme mainiosti, Alexandrova kertoi.

Alexandrova on nyt sinkku ensimmäistä kertaa aikuisiällä.

– Elämäni on nyt erilaista, mutta ei missään nimessä huonolla tavalla. Tuntuu jotenkin kiehtovalta, Alexandrova hehkutti.

Jenni Alexandrova vuonna 2015.

Pyöreitä täyttävä juontaja kertoi olevansa onnellinen ja tyytyväinen nykyiseen elämäntilanteeseensa.

– Koen olevani itsevarmempi kuin koskaan ennen, elän elämäni parasta aikaa. Tämä on täydellinen ikä, koska on oma lapsi, hyvä työ sekä sinut itsensä kanssa. En pyristele mihinkään suuntaan, vaan kaikki on tasapainossa, Alexandrova kertoi.

Radiotyön lisäksi Alexandrova juontaa televisio-ohjelmia, kirjoittaa blogia sekä työskentelee sosiaalisen median parissa.