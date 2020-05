Päihdeongelmista kärsineen ex-teinitähden vointi romahti – julkaisi rehellisen päivityksen ongelmistaan kuukausien hiljaiselon jälkeen

Amanda Bynes kertoo olleensa hoidossa parin kuukauden ajan ahdistuneisuuden takia.

Näyttelijä Amanda Bynesin, 34, vointi on herättänyt huolta tähden faneissa ja läheisissä. Pitkään mielenterveysongelmien kanssa kamppaillut tähti on julkaissut pitkin kevättä outoja Instagram-päivityksiä, jotka amerikkalaismedian mukaan ovat saaneet monet vakuuttuneeksi siitä, että tähden vointi on romahtanut.

Bynes ilmoitti maaliskuussa menevänsä naimisiin miesystävänsä Paul Michaelin kanssa vain muutaman viikon kihlauksen jälkeen. Amerikkalaislehdet kuitenkin uutisoivat, että tähden vanhemmat olisivat estäneet häät aivan viime hetkellä.

Bynesin vanhemmat toimivat tyttärensä asioidenhoitajina ja oikeus on määräsi Bynesin heidän holhoukseensa vuonna 2014.

Kuukausien hiljaiselon jälkeen Bynes palasi Instagramin. Tähti julkaisi lauantaina tuoreen kuvan Instagramissa ja kertoi kuulumisiaan. Bynes kertoi suorittavansa parhaillaan muotialan opintojaan loppuun, jotka jäivät tauolle aiemmin keväällä.

Bynesin mukaan hän oli kärsinyt ahdistuksesta, jonka takia hän hakeutui hoitoon.

– Olin kaksi kuukautta hoidossa opettelemassa, kuinka selvitä sosiaalisten tilanteiden laukaisemasta ahdistuksestani, joka sai minut lopettamaan koulun. On taas oikealla polulla ja voin hyvin, Bynes kirjoittaa.

Näyttelijä kertoo olevansa tällä hetkellä puolivälinkodissa, joka valmistelee häntä siihen, että hän voi pärjätä omillaan. Bynes kirjoittaa käyvänsä viikottain terapiassa ja haluavansa perustaa koulusta valmistumisen jälkeen oman nettikaupan.

Tähti oikoo myös väitteitä, joiden mukaan hän olisi eronnut kihlatustaan Paul Michaelista.

– Olen edelleen kihloissa elämäni rakkauden Paulin kanssa.

Entinen lapsitähti Amanda Bynes oli yksi 2000-luvun alun suosituimmista teini-idoleista. Hänet muistetaan etenkin All That- ja Sisko ja sen sisko -tv-sarjoista sekä elokuvista Mistä tytöt tykkää (2003), Haaksirikkohuijaus (2005), She’s the Man (2006) ja Easy A (2010).

Lupaavasti alkanut näyttelijän ura on kuitenkin ollut useasti katkolla päihdeongelmien ja mielenterveysongelmien vuoksi. Vuonna 2010 näyttelijän fanit järkyttyivät, kun lapsitähti ilmoitti jättävänsä näyttelijän työt kokonaan taakseen.

Amanda Bynes kuvattuna vuonna 2000.

Tähti palasi julkisuuteen vasta viime vuonna poseerattuaan Paper-lehden kannessa ja liittymällä kuvapalvelu Instagramiin.

Bynes kertoi tuolloin Paper-lehdelle menettäneensä intohimon näyttelemiseen ja olleen aivan hakoteillä.

– Elämälläni ei ollut merkitystä. Olin tehnyt töitä koko ikäni ja yhtäkkiä minulla ei ollut mitään. Minulla oli luppoaikaa ja niinpä poltin pilveä päivät pitkät. Liikuin epäilyttävien tyyppien kanssa ja eristäydyin maailmasta. Huumet veivät minut mukanani ja maailmasta tuli synkkä ja surullinen paikka, hän sanoi.

Bynes joutui uudelleen vieroitushoitoon keväällä 2019, kun julkisuuden paineet kävivät jälleen liian raskaaksi. Tähden edustajat ovat kertoneet julkisuudessa Bynesin olevan kuivilla ja olleen hoidossa mielenterveysongelmien takia, ei päihteiden.

Bynes päätti yllättäen lopettaa menestyksekkään näyttelijän uransa.