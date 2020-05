Pojan kysymys äitinsä rakkauselämästä pysäytti Nina Mikkosen – uudelta kumppanilta vaaditaan erityisesti yhtä vahvaa piirrettä

Nina Mikkonen on alkanut pohtia, voisiko rakastua vielä uudelleen.

Kahden erityislapsen äiti Nina Mikkonen on selvinnyt vaikeimmista vuosista ja suunnannut katseensa tulevaan. Vierellä olisi nyt tilaa uudelle kumppanille – mutta ei kenelle tahansa.

Nina Mikkonen jätti pari vuotta sitten poikiensa kanssa Orimattilan pölyt taakseen ja aloitti uuden arjen Helsingissä. Myrskyisten vuosien jälkeen hän on selättänyt vaikeudet ja löytänyt tasapainon elämäänsä, eikä vähiten lastensa ansiosta.

Mikkosen poika Mikael, 18, pääsi viime vuonna Sibelius-lukioon. Matias, 17, puolestaan on opintoihin valmistavalla linjalla ja aikoo hakea kaupalliselle alalle.

Mikkosen molemmat pojat ovat erityislapsia. Mikaelilla on diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä sekä aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö ADHD. Matiaksella on ADHD, tarkkaavaisuushäiriö ADD, paniikkihäiriö sekä oppimis- ja hahmottamisvaikeus.

Teini-ikä on tuonut oman haasteensa, mutta Mikkosen mukaan arki ja etäopiskelu sujuivat korona-aikana kivuttomasti.

– Ainut haaste on ollut henkilökohtaisen ohjauksen puuttuminen. Jos jotakin asiaa ei heti oivalla, ei ole lähellä opettajaa, jota pyytää avuksi, Mikkonen sanoo.

Mikkosen mielestä etäopiskelukäytännön voisi ottaa pysyväksi vaihtoehdoksi koulukiusaamisen estämiseksi.

Aihe kolahtaa, sillä Mikkosen omat lapset ovat aikanaan olleet rajusti koulukiusattuja.

– Voin vain kuvitella, miten kauhunsekaisin tuntein koulukiusatut palasivat nyt koulun penkille, kun yöt menevät valvoessa tulevaa koulupäivää peläten, Mikkonen vakavoituu.

– Nyt on yhteiskunnalla paikka räätälöidä koulukiusatuille helpotusta, kun ei kiusaamisen kitkemisessä ole onnistuttu. He saivat kevään aikana levähtää ja rauhan opiskeluun. Mustaan kuiluun putoavia on valitettavan paljon, hän alleviivaa.

Nina Mikkonen kuvailee Timo T.A. Mikkosen olleen elämänsä rakkaus.

Mikkosen pojat ovat jo aikuisuuden kynnyksellä. Mikael käy autokoulua ja etsii omaa asuntoa. Mikkonen suhtautuu tyynin mielin lapsensa pesästä lentämiseen.

– Näin sen kuuluu mennä. Olen tehnyt jotain oikein, kun olen hänelle siinä suhteessa tarpeeton, Mikkonen toteaa.

Kun pojat ovat lähestyneet aikuisuutta, on Mikkosen mieleen hiipinyt ajatus uudesta kumppanista. ”Äiti, aiotko sä todella elää loppuelämäsi yksin”, oli Matias kerran kysäissyt äidiltään. Kysymys oli vetänyt Mikkosen mietteliääksi.

– Ajattelin pitkään, etten voisi enää rakastua uudelleen. Nyt koen, että elämässä voisi olla jo tilaa uudelle rakkaudelle.

Uudella kumppanilla on kuitenkin isot saappaat täytettävänään. Mikkonen kuvailee toimittaja ja mediayrittäjä Timo T.A. Mikkosta elämänsä rakkaudeksi.

– Timo oli hieno puoliso, joka kohteli minua tasavertaisena. Hän oli se mies, joka sai minut puhkeamaan kukkaan, Mikkonen muistelee lämmöllä.

Mikkonen korostaa, että hänet tullaan aina muistamaan Timon vaimona ja leskenä.

– Se vaatii äärimmäisen vahvaa itsetuntoa mieheltä, joka rinnalleni asettuu. Hänen täytyy kestää historiani. Löytyykö sellaista miestä, joka uskaltaa ottaa vastaan koko paketin?

Mikkonen painottaa, ettei hän kuitenkaan etsi ketään. Hän on keskittynyt viime vuodet surusta selviämiseen sekä itsensä hoitamiseen ja aikoo tehdä niin jatkossakin.

– Ajatus yksin vanhenemisesta tuntuu surulliselta, mutta se on ehdottomasti parempi vaihtoehto kuin ottaa rinnalle joku vain täyttämään tyhjiötä. Uusi rakkaus tulee, jos on tullakseen, Mikkonen hymyilee.