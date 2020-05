Sharon Osbourne ei ole puhunut veljelleen 13 vuoteen – paljastaa nyt ilkeän tavan, joka vaivaa yhä

Sharon Osbourne ei ole missään tekemisissä veljensä kanssa. Hänen mukaansa veljellä oli tapana pilkata häntä.

Sharon Osbourne paljasti amerikkalaisessa The Talk -ohjelmassa, ettei hän ole vieläkään unohtanut sanoja, jotka hänen veljensä David Arden hänelle sanoi.

Daily Mailin mukaan Sharon kertoi talk show’ssa, että hänen veljellään oli tapana haukkua häntä hänen painonsa vuoksi. Veljen tapa on jäänyt vaivaamaan Sharonia.

– Hän arvosteli minua lihavuuteni vuoksi. Hän sai ystävänsäkin mukaan siihen. Sellaista ei unohda, Osbourne sanoi ohjelmassa.

Sharon on kamppaillut painonsa kanssa koko elämänsä ajan.

– Joskus olin isompi kuin muut. Painoni on aina mennyt ylös alas.

Sharon puhui ohjelmassa painonpudotuksestaan ja siitä, miten hän ei usko ihmisten olevan kovin onnellisia ylipainoisina. Hän itse ei sanojensa mukaan ollut, ja siksi hänen on vaikea uskoa, että muutkaan olisivat.

Sharonille tehtiin vuonna 1999 vatsalaukun ohitusleikkaus, jonka seurauksena hän laihtui huimat 50 kiloa.

Sharon totesi The Talk -ohjelmassa myös, ettei hän usko, että ihmisten painon arvostelu loppuu.

– Se on jatkunut satoja vuosia, ihmiset puhuvat toistensa pianoista. Eikä se tule koskaan loppumaan, hän totesi.

The Mirrorin mukaan Osbourne ei ole ollut tekemisissä David-veljensä kanssa vuosikausiin. Lehti kertoo, että sisarukset puhuivat viimeksi toisilleen 13 vuotta sitten.

Brittilehtien mukaan sisarusten välit tulehtuivat lopullisesti, kun heidän isänsä Don Arden kuoli. Sharon ja hänen David-veljensä riitelivät tuolloin siitä, mihin heidän isänsä tulisi haudata.

Don Arden tunnettiin maailmankuulujen yhtyeiden managerina. Hän toimi muun muassa Sharonin puolison, Ozzy Osbournen Black Sabbath -yhtyeen managerina.

Daily Mailin mukaan Sharon Osbourne on kypsynyt vuosien saatossa myös siihen, että hän on joutunut antamaan rahaa veljelleen. Osbourne on aiemmin väittänyt, että hän on antanut Davidille käteistä yli puolen miljoonan euron arvosta.

The Mirrorin mukaan Sharon on aiemmin epäillyt, ettei hänen veljensä kestä sitä, että hän on kuuluisa.

– Minä luulen, että hän katselee minua ja perhettäni, meidän menestystämme, ja se syö häntä.

Osbourne on toivonut, etteivät myöskään hänen lapsensa olisi yhteydessä Davidiin.

– Vaikuttaa, että hän haluaa vain rahaa. Minä en halua olla missään tekemisissä hänen kanssaan, Sharon on sanonut aiemmin Daily Mailin mukaan.

Sharon on tehnyt selväksi, että hänen ja Ozzyn rahat menevät lopulta heidän lapsilleen, mutta hän uskoo Davidin toivovan, että tämä saisi edes pienen osan parin omaisuudesta. Sharonin mukaan niin ei tule tapahtumaan, sillä hän väittää Davidin sanoneen kammottavia asioita Ozzysta tämän selän takana.

David puolestaan on esittänyt julkisuudessa mielipiteitä siskonsa kauneusleikkauksista. Sharon Osbourne on turvautunut kauneuskirurgiaan lukuisia kertoja, ja kertonut operaatioistaan julkisuudessa. Davidin mukaan Sharon onkin käynyt niin monessa leikkauksessa, että hän näyttää ”tunnistamattomalta”.