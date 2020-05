Kim Kardashian julkaisi muokkaamattoman kuvan vartalostaan – treeniasu löi fanit ällikällä

Kim Kardashianin treenivaatteet herättävät ihmetystä sosiaalisessa mediassa.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashian, 39, yllätti 171 miljoonaa Instagram-seuraajaansa jakamalla sosiaalisessa mediassa tarkan treeniohjelmansa. Muodokkaasta vartalostaan tunnettu Kim noudattaa julkkisten suosiman personal trainerin Melissa Alcantaran luomaa treeniohjelmaa, joka on varta vasten räätälöity Kimin tarpeisiin.

Tosi-tv-tähti esitteli, että hänen treeninsä koostuu kolmesta eri osiosta, joissa hän nostelee painoja, treenaa kahvakuulalla ja Smith-laitteella. Hän kuvaili aloittavansa aamun 20 minuuttia kestävällä porrastreenillä ja siirtyy sen jälkeen treenaamaan käsipainoilla ja painotangolla.

Hän kuvaili tekevänsä jokaista liikettä noin 20-30 kertaa ja siirtyvänsä sitten seuraavaan. Jokaisen sarjan hän toistaa kolme tai neljä kertaa.

Kim esittelee tarkan treeniohjelmansa, joka hänen mukaansa on hänen kuuluisien kurviensa salaisuus.

Kim on aiemmin ylistänyt vuolaasti Alcantaraa ja kehunut, että personal trainer on hänen kotonaan joka aamu klo 5.45 ruoskimassa häntä kuntoon. Koronakaranteenin aikana Kim on pitänyt yhteyttä Alcantaraan videopuheluiden avulla.

Kim tunnetaan muodokkaasta vartalostaan, jota hän myös hyvin mielellään esittelee julkisuudessa.

Sosiaalisessa mediassa on hämmästelty, kuinka rankalta kurvikaunottaren treeniohjelma kuulostaa, mutta tähden urheiluvaatetus on herättänyt monia kysymyksiä.

Treeniohjelmansa lisäksi Kim nimittäin esitteli millaisissa vermeissä hän urheilee. Tosi-tv-tähden treenivaatetus koostuu henkäyksenohuesta leopardikuvioisesta topista ja pienen pienistä pöksyistä:

– Karanteenitreeni, Kim esittelee.

Asu on osa tähden omaa SKIMS-nimeä kantavaa alusvaatemerkkiä, joka koostuu erilaisista vartaloa muotoilevista alushousuista, bodyista ja rintaliiveistä. Kimilla on oma sali Kalifornian-kodissaan, joten tähden ei tarvitse lähteä kotia pidemmälle treenaamaan.

– Kuka treenaa pikkupöksyissä? Instagramissa kummastellaan.

Fanit arvioivat, että asu ei vaikuta soveltuvan kuntoiluun, eikä se ole oikean kokoinen.

– Ei kovinkaan mukava asu treeniä varten, kommenteissa arvioidaan.

– Vaikuttaa siltä, ettei yläosa ole oikeaa kokoa...

Kiitosta Kim on saanut siitä, ettei hän ole silotellut ihoaan kuvanmuokkausohjelmien avulla. Tarkkasilmäiset fanit panivat merkille, että tähdellä on kuvassa selluliittia. Aiemmin Kim on saanut osakseen ankaraa kritiikkiä siitä, että hän näyttää kuvissaan liian täydelliseltä ja vahanukkemaiselta.

Tähti vaikuttaa kuunnelleen kritiikkiä ja poseeraa nyt kuvassa ihon pikkuvirheitä peittelemättä.

– Olen iloinen, ettet peitellyt selluliittiasi. Olet kaunis ja näytät näin paljon aidommalta.

– Mahtavaa, että et kaunistele kuvaa! Sinuun voi samaistua paljon helpommin, kun et piilottele arpia tai selluliittia.

– Arvostan, ettet ole muokannut kuvaa.