Sara Sieppi muisteli MTV:llä missiuransa alkua – nuori finalisti teki takahuoneessa hätäisen päätöksen, joka vaikuttaa hänen elämäänsä edelleen

Sara Sieppi muisteli Joonas Nordman Show’ssa, kuinka nousi julkisuuteen vain 19-vuotiaana Miss Suomi -kilpailusta.

Somevaikuttaja ja Miss Suomi Sara Sieppi vieraili tänään lauantaina esitetyssä, Joonas Nordmanin luotsaamassa Joonas Nordman Show’ssa.

Haastattelussa alun perin Torniosta kotoisin oleva Sieppi, 29, muisteli lähes kymmenen vuotta sitten alkanutta missiuraansa ja sitä, miten se muutti häntä ihmisenä. Sieppi sijoittui kilpailuissa vuonna 2011 ensimmäiseksi perintöprinsessaksi, mutta sai kruunun silloisen Miss Suomi Pia Lambergin luovuttua tittelistään.

Nordman tiedusteli haastattelussa hiljattain kotikulmillaan vierailleelta Siepiltä, mitä pohjoiset juuret hänelle merkitsevät. Juontaja halusi erityisesti tietää, minne Siepin murre on kadonnut.

– Kymmenen vuotta oli missikilpailut, joihin mä osallistuin, Sieppi aloitti vitsaillen.

Hän kertoi vierailleensa Helsingissä vasta muutaman kerran, kun olikin jo valittu yhdeksi finalisteista. Tiedossa oli lehdistötilaisuus, jossa missit esiteltäisiin. Tilanne jännitti 19-vuotiasta Sieppiä melko lailla.

– Olin siellä takahuoneessa ihan pissat housussa. Se oli ihan hirveä tilanne mennä median eteen, Sieppi selittää Nordmanille.

Sieppi vonna 2011 finalistien julkistamistilaisuudessa.

Pian oli Siepin vuoro astua esiin ja esitellä itsensä.

– Menin siihen ja sanoin, että ”mä oon Sara Sieppi ja mä oon 19-vuotias”. Yhtäkkiä se murre vaan katosi saman tien. En tiedä mikä siinä oli, halusinko mä olla coolimpi tai jotain outoa siinä oli, mutta sen jälkeen puhuin niin, Sieppi kertoo.

– Eli sä jätit mien ja sien… Nordman aloittaa.

– Se jäi sinne lehdistötilaisuuteen. Mä hautasin sen sinne. Harmi, että mä tein niin, Sieppi huokaisee jatkoksi.

Sara Sieppi IS:n kuvauksissa vappuna 2020.

Pian 30 vuotta täyttävä Sieppi muisteli haastattelussa myös missivuottaan ja alkuaikojaan julkisuudessa. Sometähti totesi olleensa tuolloin hyvin nuori ja tehneensä myös asioita, joita katuu.

– Miten sä suhtaudut niihin aikoihin nyt, Nordman tiedusteli.

– Menin kyllä aivan liian aikaisin niihin kisoihin, kun olin vain 19-vuotias. Mutta muuten lämmöllä. Olihan se sellainen ponnahduslauta uralle, Sieppi vastaa.

– Mä olin tosi sekaisin silloin. Menin tyhmänä kaikkiin juttuihin mukaan ja piti olla kaikkialla. Kaikki oli tosi siistiä. En mä kadu mitään, tai no jotain kadun, mutta olin silloin nuori villi ja vapaa.

Nykyään juontajana ja somevaikuttajana työllistyvä Sieppi on yksi Suomen tunnetuimmista misseistä, jolla on muun muassa valtava fanikanta sosiaalisessa mediassa. Hän on toiminut hiljattain myös muotisuunnittelijana.

Sieppi ei myöskään pelkää muistella alku-uransa kömmähdyksiä. Viime vuonna hän muisteli Anna-lehdessä viime vuonna myös misseyttä seurannutta Miss Maailma -kilpailua, jossa jännitys teki nuorelle naiselle tepposet.

– En ollut matkustellut ulkomailla enkä puhunut hyvin englantia. Kun tuomarit haastattelivat minua, jäädyin täysin. En muistanut nimeäni, ikääni, en mitään – en edes suomeksi. Se oli totaalinen black out, Sieppi muisteli edustusmatkaansa Annan haastattelussa.

Kauhukseen Sara on saanut myöhemmin huomata, että kyseisestä tuomarihaastattelusta peräisin oleva videoklippi on jäänyt elämään Youtuben syövereihin. Videolla selvästi jännittyneen oloinen Sara yrittää parhaansa mukaan kertoa itsestään tuomareille vieraalla kielellä.

– Olen hyvin iloinen ja positiivinen ihminen ja haluan tavata uusia ihmisiä. Unelmani on olla jonain päivänä opettaja, sillä rakastan lapsia. Minulla on kaksi siskoa ja veli... Sydämeni hakkaa nyt ihan hulluna, en tiedä miksi, hermostunut Sara kertoi videolla.