Välirikko, häätö, ”muhkea draama”... Au pairit -kohusarjan uusi kausi lävähti julki: näin tähdet selittävät tapahtumia

Ylen Au pairit -ohjelman seitsemäs tuotantokausi julkaistiin 20. toukokuuta. Näin huippusuositun Au pairit Uudessa-Seelannissa -sarjan tähdet kertoivat matkastaan kuvausten jälkeen.

Ylen Au pairit -suosikkisarjassa lähtivät tänä keväänä maailmalle jo seitsemännen kerran. Au pairit Uudessa-Seelannissa pärähti Yle Areenaan 20. toukokuuta uuden tuotantokauden voimin, kun Aucklandin kaupunkiin suuntasi viisi au pairia: Ada, Emel, Jussi, Sini sekä aikaisemmalta Miamin-kaudelta tuttu Jane.

Odottamattomilta käänteiltä ja draamalta ei vältytä tälläkään kertaa. Kauden kaikki yhdeksän jaksoa ovat ehtineet olla julki vasta kolme päivää, mutta ensimmäistä niistä ollaan katsottu jo yli 180 000 kertaa. Viimeiseen jaksoon tiensä on kahlannut 70 000 katsojaa.

Näin au pairit kertoivat kokemuksestaan IS:lle kuvausten jälkeen:

Jussin, 20, matka päättyi kehityskeskusteluun tyttöystävän kanssa

Jussi joutuu selvittämään reissun tapahtumia tyttöystävälleen.

Huoltoasemalla työskentelevä Jussi päätyi Aucklandissa kolmilapsisen perheen au pairiksi, sillä halusi tehdä jotain repäisevää ennen jatko-opintojen aloittamista. Pelkkää puurtamista arki ei ollut, sillä sarjassa au pairit pääsevät myös tutustumaan Aucklandin yöelämään.

Sarjassa nähdään, kuinka espoolainen Ada sanoo olevansa kiinnostunut Jussista ja uskoo Jussin olevan myös kiinnostunut hänestä. Mutkikkaaksi tilanteen tekee se, että Jussia odottaa kotona Suomessa tyttöystävä Edit.

Jussi sanoi IS:n haastattelussa olevansa kauhuissaan etenkin jaksosta, jossa hän lähtee bilettämään Emelin ja Adan kanssa. Jussi päätyy erittäin kostean illanvieton päätteeksi nukkumaan Adan sohvalle.

– Se (bileilta) oli kyllä kaikenkaikkiaan epäonnekas keissi. Ainahan niitä joillekin tapahtuu. Välillä juo vähän liikaa, mutta se sattui sopivasti tv-ohjelmaan pääsemään. Saatiin aikaan muhkea draama, Jussi naurahti.

Mormoniperheessä kasvanut Ada, 20, laittoi Tinderin laulamaan

Ada laittoi reissussa treffailuvaihteen päälle.

Espoosta kotoisin oleva 20-vuotias Ada on kasvanut mormoniperheessä. Kosmetologiksi valmistunut Ada lähti mukaan Au pairit Uudessa-Seelannissa -ohjelmaan, koska halusi itsenäistyä ja nähdä, miten muissa perheissä eletään.

Hän koki uskontonsa vuoksi jääneensä tietyistä asioista paitsi. Kirkossakäynti on hiipunut viime vuosina.

– En lähtisi, jos olisin vielä kirkossa mukana. Siellä on vähän tiukemmat säännöt, Ada sanoi aloitusjaksossa.

Sinkkunainen laittaakin Tinderin tulille Uudessa-Seelannissa. Kaudella nähdään muun muassa hänen elämänsä ensimmäiset treffit.

Jaksoissa annetaan ymmärtää Adan olevan myös kiinnostunut Jussista. Adalla oli IS:n haastattelussa huhuista kuitenkin suoraa sanottavaa.

– Se vaikuttaa siltä, mutta ei oikeasti ollut. Me vain spekuloitiin mutta sitä suurenneltiin. Ei ollut mitään ihmeellistä. Sanoin, että olen kiinnostunut, mutta musta se on aivan eri asia kuin ihastuminen. Olen oikeasti kiinnostunut monista ihmisistä ja onhan Jussi kivannäköinen ja sillä on samanlainen huumorintaju kuin mulla, Ada tuumasi.

Emel, 19, heitettiin pihalle isäntäperheestään

Emelin reissu ei mennyt aivan suunnitellusti.

Temperamenttisen Emelin kuvaukset eivät myöskään sujuneet täysin ilman draamaa. Ohjelmassa nähdään, kuinka nuori vantaalaisnainen ja hänen host-perheensä eivät millään löydä yhteistä säveltä.

Perhe on valmistautunut au pairin saapumiseen laatimalla 12-sivuisen tehtävälistan. Erimielisyydet eskaloituvat siihen pisteeseen, että host-perhe heittää Emelin ulos talostaan.

– Se oli mun oma moka. En ala muita syyttelemään, Emel tunnusti IS:lle kuvausten jälkeen ja jatkoi:

– Olin siellä vain vähän aikaa. En ehtinyt sopeutua ja oli jet lag. Olin liikaa puhelimellani ja otin siitä kyllä opikseni. Puhelin oli liikaa kourassa ja se oli yksi syy, miksi tilanteeseen päädyttiin. Ei ollut mitään yksittäistä painavaa syytä, että olisin hirveästi mokaillut.

Emel huomasi yhtäkkiä olevansa yksin vieraassa maassa ilman isäntäperheen tukea. Tapahtunut painoi mieltä myös sen jälkeen, kun hän löysi uuden host-perheen.

Emel ajautuu Au pairit Uudessa-Seelannissa tukkanuottasille etenkin Janen kanssa, joka liittyy au pairit -jengiin parin viikon jälkeen. Emel myönsi IS:lle, että kuvausten alussa Jane pääsi hänen ihonsa alle.

– Kyllä siellä vähän pinna paloi. Tullaan näkemään hieman Turkin tulisuutta. Sain Miami-kaudelta Janesta tosi huonon kuvan. Hänellä on tosi vahva persoona, aivan kuten mullakin, niin siinä voi tulla yhteenottoja.

Jane, 24, teki vauhdikkaan paluun sarjaan

Jane tekee paluun sarjaan.

Vuoden 2018 Au pairit Miamista tuttu Jane, 24, tekee kaudella paluun Au pairit -sarjaan. Janen laukomat suorasukaiset kommentit saivat muutama vuosi sitten silloin ohjelmassa monet suomalaiset kiristelemään hampaitaan.

Aucklandissa Jane saapuu muiden au pairien joukkoon myöhemmin. Yhteenhitsautunut nelikko vaikuttaakin sarjassa järkyttyneeltä Janen saapumisesta.

Jane kertoi IS:n haastattelussa, ettei ohjelmassa näytetä sitä, mitä oikeasti oli puhuttu.

– Me kävimme silloin tämän asian läpi uudestaan.

Sinin, 20, välit isäntäperheeseensä katkesivat

Sinillä oli ennakkoluuloja muiden juhlimisesta.

20-vuotias kittiläläinen Sini ei ollut juurikaan matkustellut ennen osallistumistaan Ylen Au pairit Uudessa-Seelannissa -sarjaan. Sini kuvailee olevansa kotihiiri ja jännittävänsä uusia asioita, mutta päätti repäistä osallistumalla sarjaan.

Uudessa-Seelannissa Sini päätyy kahden isän ja kahden teini-ikää lähestyvän adoptoidun pojan nelihenkiseen perheeseen.

Luokanopettajan ammatista haaveileva Sini paljasti kuvausten jälkeen IS:n haastattelussa, ettei ole ollut host-perheeseensä yhteydessä Au pairit -sarjan jälkeen. Tarkempaa syytä hän ei vielä halunnut paljastaa, vaan sanoi sen tulevan kyllä ilmi ohjelmassa.

– Emme ole yhteydessä ja sen näkee sitten sarjasta. Siellä perheessä oli lisäkseni lastenhoitaja ja hänen kanssaan olemme olleet yhteyksissä. Ei meillä kemiat ehkä kohdanneetkaan niin hyvin, kuin toivoin, Sini tuumasi.

Sini on absolutisti, joten hän kertoi jännittäneensä, vaativatko muut au pairit häntä väkisin kanssaan viihteelle. Nuori nainen päätyykin ensimmäistä kertaa elämässään muun muassa baariin.

– Sarja toi minulle rohkeutta. Kävin sarjassa ensimmäistä kertaa baarissa ja olen nyt täällä Levilläkin käynyt baarissa pari kertaa. Vaikka ei itse juo, niin voihan se silti olla hauskaa, hän iloitsi jälkeenpäin.