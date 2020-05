Khloé Kardashianin tuore kuva sai fanit hieraisemaan silmiään – ulkonäkö muuttui radikaalisti: ”Ketä yrität huijata?”

Khloé Kardashianin kuva kummastuttaa Instagramissa.

Tosi-tv-tähti Khloé Kardashian, 35, on ollut julkisuudessa liki koko aikuisikänsä, sillä Kardashianien perheen elämää on seurattu tv:ssä jo vuodesta 2007. Tosi-tv-perheen naisten muuttuva ulkonäkö on ollut pitkään fanien syynissä ja heidän on syytetty muokkaavan somekuviaan.

Khloé Kardashianin Instagramissa julkaisema tuore selfie sai fanit jälleen kiihdyksiin, sillä ensisilmäyksellä monet tähden seuraajista eivät tunnistaneet, kuka kuvassa poseeraa.

– Minun upea tyttöni! Vau! Khloén manageriäiti Kris Jenner hehkuttaa Instagramissa.

Kardashian esittelee kuvassa uutta, vaaleampaa hiusväriään, mutta fanien huomio kuvassa on kiinnittynyt hiusten sijaan tähden kasvoihin. Kuvan kommenttikenttä on täyttynyt ihmettelyistä siitä, miksi tosi-tv-kaunotar ei näytä kuvassa lainkaan itseltään.

– Khloé lähtee koronakaranteenista ihan uutena ihmisenä, vau, Instagram kommenteissa hämmästellään.

– Okei, kuka kuvassa on?

– Vannon, että luulin Khloén julkaisseen kuvan jostain toisesta naisesta.

Kommenteissa pohditaan, millaista kuvanmuokkausohjelmaa Kardashian käyttää kuviinsa.

– Kuka kuviasi muokkaa? Onko se tyyppi ikinä kuullut mittasuhteista? Instagramissa kommentoidaan ja epäillään, että tv-tähden päätä on pienennetty ja silmiä suurennettu kuvanmuokkauksen avulla.

Tosi-tv-kaunottaret esittelivät juhlatyyliään punaisella matolla 2019. Kuvassa manageriäiti Kris Jenner (vas.), Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian ja perheen alunperin parrasvaloihin seksivideollaan tuonut Kim Kardashian.

Instagramissa huomautetaan, että Kardashian vaikuttaa näyttävän aivan erilaiselta jokaisessa somekuvassaan.

– Unohtaakohan hän toisinaan itse, miltä oikeasti näyttää...?

– Miten hän näyttää tv:ssä ihan erilaiselta?

– Ketä oikein yrität huijata? Instagramissa ilkutaan.

Osa faneista on jakanut Twitterissä kuvakollaaseja, joissa nähdään, kuinka paljon tv-tähden ulkonäkö on viime vuosina muuttunut.

– Khloé Kardashian näyttää joka vuosi ihan uudelta ihmiseltä, Twitterissä esitellään.

Monet ovat rientäneet Instagramissa ja Twitterissä puolustamaan Khloé Kardashiania. Kommenteissa huomautetaan hänen olevan aikuinen ihminen, joka saa tehdä ulkonäölleen mitä haluaa.

– Hän kävi kauneusleikkauksessa, entä sitten? Hän näyttää uskomattomalta. Hän ei näytä samalta kuin ennen, mutta jos tämä on se, mistä hän pitää ja mikä tuntuu hänestä hyvältä, niin se suotakoon hänelle.

Khloé Kardashian on puhunut julkisuudessa avoimesti ulkonäköpaineista ja siitä, kuinka häntä on aina verrattu siskoihinsa.

– Olin aina tukeva. Ystäväni kulkivat bikineissä, mutta en koskaan kokenut olevani sinut sellaisten vaatteiden kanssa, hän sanoi People-lehdelle 2015.

– Tiesin, etten näytä sisariltani eikä minulla ole samanlaisia muotoja kuin heillä, mutten kokenut siinä olevan mitään väärää. Minulla oli rakastavat vanhemmat, jotka saivat minut tuntemaan itseni kauniiksi.

Khloé Kardashian kuvattuna 2017.

Kun Kardashianit-tosi-tv-sarjasta tuli jättihitti, huomio alkoi haitata elämää.

– Luulin, että olin hyvässä kunnossa, kun show alkoi. Ilmeisesti en ollutkaan Hollywoodin silmin. En tajunnut olevani lihava sisko ennen kuin tv ja media alkoivat sitä jankuttaa, hän muisteli Peoplelle.

– En usko siihen, että kaikkien pitäisi olla samaa kokoa. Ihmisten ei pidä muokkautua muiden vaatimuksiin. Pääasia, että on uskollinen itselleen.