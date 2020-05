Huippumalli Naomi Campbell 50 vuotta – muistatko nämä kohut? Löi assistenttia puhelimella, riehui lentokentällä, raapi terapeutin kasvot verille...

Huippumalli Naomi Campbell täyttää tänään perjantaina 50 vuotta.

Naomi Campbell on yksi maailman kaikkien aikojen menestyneimpiä huippumalleja, joka on ansainnut urallaan kymmeniä miljoonia euroja. Brittiläisen kaunottaren mallinura alkoi, kun hän oli vasta 15-vuotias. Campbellilla on takanaan peräti 35-vuotinen ura catwalkilla, mutta ikikaunotar on vannonut, ettei hän koskaan jää eläkkeelle.

– En pidä sanasta ”eläke”. Jos en halua enää tehdä jotain, niin sitten en tee. Mutta en ikinä aio sanoa, että jään ”eläkkeelle”, Campbell puhisee The Timesin haastattelussa.

Alunperin Campbellista piti tulla äitinsä tavoin ammattitanssija. 7-vuotiaana Campbell teki ensimmäisen julkisen esiintymisensä Bob Marleyn Is This Love -musiikkivideolla. 12-vuotiaana Campbell steppasi Culture Clubin I’ll Tumble 4 Ya -musiikkivideolla.

Kohtalokas tapaaminen Beth Boldtin kanssa kesken ostosreissun muutti kuitenkin 15-vuotiaan Campbellin tulevaisuudensuunnitelmat. Synchro-mallitoimiston Boldt bongasi pitkänhuiskean nuoren tytön ostoksilla Covent Gardenissa. Campbellin mallin ura lähti nousuun vauhdilla ja jo 16-vuotiaana hän poseerasi ensimmäisen kerran Elle-lehden kannessa.

– Kun näin hänet ensimmäisen kerran, niin sen vain tiesi. Hän huokui kauneutta, Boldt on muistellut ensikohtaamistaan Campbellin kanssa.

Naomi Campbell kuvattuna 1986 uimapukunäytöksessä.

Pian huippusuunnittelijat Gianni Versacesta Karl Lagerfeldiin kilpailivat siitä, kuka saisi Campbellin catwalkille ja muotikuvauksiin. Campbell teki historiaa 1988, kun hän poseerasi muotiraamattu Voguen kannessa ensimmäisenä tummaihoisena mallina.

Todellisen läpimurtonsa Campbell 90-luvun alussa, kun paparazzit seurasivat tiiviisti hänen, Christy Turlingtonin ja Linda Evangelistan kannoilla seurapiiritapahtumissa. ”Trinityksi” eli kolminaisuudeksi kutsutut naiset olivat aikansa kovapalkkaisimmat ja ihailluimmat mallit.

– Tienaan paljon rahaa ja olen joka sentin arvoinen, Campbell on sanonut.

Naomi Campnell kuvattuna catwalkilla 1995.

Myös Campbellin rakkauselämää seurattiin kiihkeästi amerikkalaismediassa. Kaunotar nähtiin esimeriksi nyrkkeilijä Mike Tysonin käsipuolessa ja olipa Campbellilla romanssi myös Hollywood-tähti Robert De Niron kanssa.

Naomi Campbellin ja F1-pomo Flavio Briatoren viisi vuotta kestänyt suhde oli aikansa seuratuimpia.

Myös kohuja Campbellin uran varrelle on mahtunut. Marie Claire -lehti kertoo, että Campbellin kiivas temperamentti ja ailahteleva käytös ovat aiheuttaneet harmaita hiuksia jo aivan uran alusta asti. Muotipiireissä Campbell tunnetaan diivana, joka ei pelkää kertoa mielipiteitään.

– Naomin maine muotimaailmassa on se, että kun hän on loistava, niin hän on loistava. Jos hän ei ilmesty paikalle, niin sitten on vain toivottava, että ensi kerralla hän saapuu paikalle, Vogue-lehden toimittaja André Leon Talley on todennut.

– Olenko komenteleva? Totta kai olen. En pidä häviämisestä. Jos minulle sanotaan ”ei”, niin keksi keinon saada tahtoni läpi., Campbell on myöntänyt.

Malli riisui miestenlehti Playboylle joulukuussa 1999.

Ensimmäisen kerran Campbellin maine diivana nousi esille julkisuudessa vuonna 1993, kun hän sai potkut Elite-mallitoimistosta. Tuolloin uutisoitiin, että malli oli käyttäytynyt törkeästi asiakkaita ja työnantajaansa kohtaan. Vuonna 2000 Campbell joutui oikeuteen asti, kun tähden entinen assistentti kertoi mallin heittäneen häntä puhelimella vuonna 1998.

Oikeus määräsi Campbellin tuolloin vihanhallintakurssille ja hän maksoi entiselle assistentilleen muhkean summan korvauksia.

2006 kahdeksan Campbellin entistä työntekijää astui julkisuuteen ja syytti huippumallia väkivallasta. Tällöinkin tähti oli täräyttänyt työntekijäänsä puhelimella ja raapinut terapeuttinsa kasvot verille.

Malli määrättiin jälleen vihanhallintakurssille ja yhdyskuntapalveluun. Amerikkalaismedia kohahti, kun Campbell purjehti yhdyskuntapalveluun satojen tuhansien eurojen arvoisessa Dolce & Gabbanan iltapuvussa.

Campbell suoritti yhdyskuntapalvelunsa New Yorkissa kaupungin siivouspalveluissa. Työasu sai paparazzit haukkomaan henkeään.

Malli myös poseerasi kameroille yllään t-paita, jossa luki ”Naomi löi minua, ja rakastin sitä”.

– Tämä on ollut erittäin vaikea vuosi. Mutta en voi keskittyä näihin ikäviin juttuihin. Minä olen uhri, ihmiset yrittävät hyötyä minusta, malli totesi Sky Newsin haastattelussa.

Hän on kertonut pysyvänsä mallinmitoissa siten, että hän syö vain kerran päivässä.

2008 huippumalli riehui Heathrow’n lentokentällä ja löi rytäkässä poliisia. 11 minuuttia ennen lennon lähtöä lentokentälle paukahtaneen Campbellin kerrottiin hurjistuneen, kun häntä ei suostuttu päästämään koneeseen.

– Teidän on päästettävä minut sisälle. Tämän täytyy olla vitsi. En voi uskoa, että ette päästä minua sisälle. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Kenelle minun pitää puhua? malli raivosi.

British Airways ilmoitti, ettei Campbellilla ole enää mitään asiaa heidän lennoilleen.

Campbell on myöhemmin tunnustanut käyttäneensä noihin aikoihin kokaiinia ja joutuneensa vieroitushoitoon. Hän on kertonut olevansa nyt kuivilla ja luopuneen kokonaan myös alkoholista.

– Kaikki tietävät, että olen toipumisvaiheessa. Tunnen olevani siunattu siitä, että olen terve, Campbell sanoo Essence-lehdelle.

2010 kuohahti jälleen, kun Campbell kutsuttiin todistajaksi Liberian ex-presidentin Charles Taylorin sotarikosoikeudenkäyntiin.

Taylorin uskotaan antaneen Campbellille niin sanotun veritimantin vuonna 1997 illalliskutsuilla Etelä-Afrikassa. Campbell kiisti tietäneensä, kuka timantin hänelle lahjoitti.

Samana vuonna tähden autonkuljettaja kertoi mallin lyöneen häntä silmään. Autonkuljettaja totesi kuitenkin, ettei aio haastaa tähteä oikeuteen.

Huippumalli on esitellyt tanssitaitojaan myös aikuisiällä. 1992 Campbell nähtiin poptähti Michael Jacksonin In the Closet -musiikkivideolla.

Sittemmin huippumallin elämä on muuttunut seesteisemmäksi ja pahimmat kohut vaikuttavat olevan historiaa.

– Nautin tästä hetkestä, siitä että elän ja hengitän. Pienet asiat, joita pidin itsestäänselvänä, merkitsevät nyt paljon enemmän, hän sanoo Essence-lehdelle.