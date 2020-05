Anna Easteden ponnisti Tohmajärven maitotilalta Hollywoodiin – mallina ja näyttelijänä menestynyt suomalaisnainen elää nyt amerikkalaista unelmaa

Poseerasi Calvin Kleinille, biletti Japanissa Bruce Willisin ja Princen kanssa, eli välillä tonnikalalla – Pohjois-Karjalan kasvatti on kokenut elämässä paljon.

Ikoninen Hollywood-kyltti on piirtynyt unohtumattomasti ihmisten verkkokalvoille eri puolilla maailmaa. Vuosikymmenten ajan se on saanut myös monet suomalaiset unelmoimaan kyltin takaisesta, myyttisestä elämästä.

Yksi heistä on Pohjois-Karjalasta lähtöisin oleva Anna Easteden joka asuu tätä nykyä vain viiden mailin päässä legendaariselta kyltiltä.

Easteden (ent. Shemeikka) on malli ja näyttelijä, jonka on voinut bongata huippusuosituista tv-sarjoista, kuten Miehen puolikkaat ja Päivien viemää. Osa muistaa punahiuksisen kaunottaren myös 2000-luvun alusta, jolloin hän esiintyi Playboyn sivuilla.

Tohmajärven maitotilalla varttunut Easteden, 43, on asunut liki koko elämänsä eri puolilla maailmaa. Nyt hänen kotinsa on Los Angelesissa, jossa hän asuu miehensä ja kaksivuotiaan tyttärensä kanssa.

– Elän tällä hetkellä omaa unelmaani, Easteden sanoo IS:n haastattelussa.

Easteden on asunut Los Angelesin alueella parikymmentä vuotta. Hänen naapurustossaan asuu tv:stä tuttuja kasvoja, ja hän on päässyt tutustumaan moniin jenkkitähtiin. Easteden on muun muassa käynyt pelaamassa lentopalloa Tom Cruisen ja Penélope Cruzin kanssa.

Pelkäsi lehmiä

Kun Easteden pikkutyttönä ihasteli kumisaappaat jalassa televisiosta Hollywoodin glamouria, hänellä oli vain yksi päämäärä: päästä pois ja mahdollisimman kauas. Maaseutu ei koskaan tuntunut kodilta.

– Ajattelin koko ajan, että olen syntynyt aivan väärään paikkaan. Lapsena pelkäsin lehmiä ja mieluummin leikin sisällä barbeilla kuin touhusin ulkona, Easteden kertoo.

Tohmajärven kotikulmat eivät pitkään menevää nuorta pidätelleet. 13-vuotiaana Easteden testasi siipiään ulkomailla, kun hän osallistui Bermudassa järjestettävälle kielikurssille. Sitä seurasivat monet ulkomaanmatkat eri puolille maailmaa.

Kuvassa Easteden vuonna 2007.

Maanviljelijäperheen kasvatti haaveili mallinurasta ja kävi mannekiinikoulun Joensuussa. Vuonna 1994 Easteden voitti SinäMinä-lehden mallikilpailun. Lopulta ovi maailmalle avautui, kun täysi-ikäisyyden kynnyksellä Easteden sai mallisopimuksen Japaniin. Seikkailua janoavan nuoren unelma oli käynyt toteen.

– Olin älyttömän onnellinen, kun pääsin ensimmäiselle työmatkalle ulkomaille, hän muistelee innostuneena.

Eastedenin oli tarkoitus viipyä Tokiossa vain muutama kuukausi, mutta oma huone kotona jäi tyhjäksi – pysyvästi.

Easteden suoritti myös lukion vuodessa ja kirjoitti ylioppilaaksi 17-vuotiaana.

Villi mallimaailma

Muutto Pohjois-Karjalasta Tokioon oli jännittävää nuorelle maalaistytölle. Vaikka maan kieli sekä kulttuuri olivat vieraita, Easteden tiesi olevansa oikeassa paikassa.

Viikonloput kuluivat muiden mallien kanssa juhliessa. Yökerhoissa saattoi usein törmätä maailmankuuluihin tähtiin.

– Kaikki sisäänpääsyineen ja juomineen olivat meille tietysti ilmaisia, mistään ei pyydetty maksua. Klubien VIP-puolella tapasimme isoja jenkkinimiä, kuten Princen, Nicolas Cagen ja Bruce Willisin, Easteden luettelee.

Palattuaan ensimmäistä kertaa jouluksi kotiin, hänellä oli taskussa kahden kuukauden palkka, 12 000 dollaria.

– Teippasin lentokentälle mennessäni rahat kehooni. Siihen aikaan maalaistytöt eivät nimittäin tienanneet niin paljon, Easteden paljastaa naurahdellen.

Easteden oli jo pienestä pitäen kulkenut omia polkujaan muiden mielipiteistä välittämättä. Kotikulmilla ystävät säilyivät, mutta myös kateellisia riitti.

– Kuulin välillä itsestäni todella omituisia huhuja. Keskustelua herätti jopa hiustenvärini, Easteden naurahtaa.

Mallintyöt veivät Eastedenin lopulta muun muassa Taiwaniin, Hongkongiin, Etelä-Koreaan, Indonesiaan ja Uuteen Seelantiin. Reissuelämään ei mahtunut poikaystävää. Easteden ei kuitenkaan kaivannut vakavaa parisuhdetta, päinvastoin.

– Sain tehdä mitä halusin ilman, että kukaan jarruttaa tekemisiäni, näyttelijä alleviivaa.

Amerikkalainen unelma

Näyttelijänuransa Easteden aloitti tekemällä tv-mainoksia Japanissa. Parikymppisenä hän muutti työviisumin voimin Yhdysvaltoihin, jossa hän päätyi Miamin kautta Chicagoon. Chicagossa hän opiskeli näyttelemistä ja sai lopulta ensimmäisen palkallisen roolinsa Chicagon Tivoli-teatterin Prinsessa Ruusunen -näytelmästä.

Muutaman vuoden kuluttua hän osti itselleen Mustang-avoauton, jolla hän hurautti Pohjois-Amerikan läpi elokuvabisneksen kultakaivokseen Los Angelesiin.

– Jo pienenä haaveilin "amerikkalaisesta unelmasta" ja tiesin muuttavani joskus Los Angelesiin, Easteden linjaa.

Suomalaisnäyttelijä alkoi pian saada rooleja elokuvista ja tv-sarjoista, kuten Miehen Puolikkaat, Bones, Päivien viemää sekä Who wants to be superhero?.

Kilpailu alalla on ollut kovaa, kymmenistä koekuvauksista vain yhdestä voi tarjoutua rooli. Keikkaluontoinen työ on tarkoittanut myös epäsäännöllisiä tuloja.

– Joskus oli stressaavaa, kun vaihtoehtona oli syödä koko viikon tonnikalaa tai spagettia ketsupilla. Aina ei ole ollut luksusta, Easteden myöntää.

Easteden kuitenkin alleviivaa, ettei hän edes harkitsisi vaihtavansa ammattiaan perinteiseen toimistotyöhön.

– Tukehtuisin, jos päivät toistaisivat toisiaan. Olen sellainen vapaa sielu, ettei siitä varmaan tulisikaan mitään, Easteden pohtii.

Oliko Playboysta apua?

Näyttelemisen ohella Easteden teki mallintöitä useille tunnetuille brändeille, kuten Calvin Kleinille ja Dieselille. Parikymppisenä hän osallistui Playboyn alastonkuvauksiin.

– Rehellisesti sanottuna en tiedä, oliko kuvauksista mitään hyötyä. Toivon joskus oivaltavani, että siitä olisi jotain jäänyt käteen.

Easteden harvoin mainostaa olleensa yhdysvaltalaisjulkaisun sivuilla.

– Joidenkin mielestä on upeaa päästä Playboyn sivuille, mutta osa suhtautuu siihen negatiivisesti.

Nyt näyttelijän elämän suuntaviivat ovat selvät. Los Angelesissa Anna Easteden tapasi myös miehensä baseball-valmentaja Rob McKinleyn, jonka kanssa hän on ollut naimisissa yli kymmenen vuotta. Perhe asuu Hollywoodin kupeessa idyllisessä 200-neliöisessä omakotitalossa, jonka pihaa koristaa Tohmajärveltä vaikutteita saanut puutarha.

Everett-tyttärelle on opetettu myös suomen kieltä.

Everett-tyttären syntymän jälkeen työhönsä Easteden yritti ylläpitää työrutiinejaan ja ravasi koekuvauksissa. Äitiyden ja uran yhteensovittaminen oli haastavampaa kuin Easteden osasi kuvitella. Luonnollisesti työt jäivät taka-alalle.

– On harmillista, miten paljon äidiksi tuleminen on vaikuttanut uraani. Everett tulee kuitenkin aina ykkösenä, Easteden korostaa.

Äidiksi tuleminen muutti Eastedenin ajatusmaailmaa.

Nykyään Easteden on valikoivampi töidensä suhteen. Mika Kaurismäen Haarautuvan rakkauden talo -elokuvassa näytellyt Easteden toivoo pääsevänsä vielä mukaan suomalaiseen elokuvatuotantoon.

– Jostain syystä sieltä suunnasta ei ole tullut työtarjouksia, mutta mikäli sellainen tulisi, mitä todennäköisemmin vastaisin kyllä!

Easteden piipahtaa perheensä kanssa Tohmajärvellä pari kertaa vuodessa. Koti on kuitenkin pysyvästi Atlantin tuolla puolen.

– Olen oppinut arvostamaan suomalaista luontoa, puhtautta ja rauhallisuutta, mutta en osaisi kuvitella asuvani enää Suomessa. Näin on hyvä, Easteden hymyilee.