Näyttelijä Taneli Mäkelä hyppää uutuusnäytelmässä Nokia-johtajan saappaisiin – ”Tällaisia mahdollisuuksia ei ihan jatkuvasti tule”

Taneli Mäkelä nähdään Nokiasta kertovan näytelmän pääosassa esittämässä Jorma Ollilaa.

Taneli Mäkelä nähdään ensi syksynä Nokian entisen pääjohtajan Jorma Ollilan roolissa Turun kaupunginteatterin näytelmässä Nokia.

– Kiinnostava haaste, Mäkelä toteaa roolista.

– Kyseessä on ikoninen yhtiö ja ikoninen johtaja.

Mäkelä ei ole vielä ehtinyt tarkkaan pohtia mistä kulmasta lähtee roolihahmoaan rakentamaan.

Sen hän tekee, kun pääsee palaveeraamaan käsikirjoittaja Sami Keski-Vähälän ja ohjaaja Mikko Koukin kanssa.

– Ennen kaikkea minua kiinnostaa henkilö julkisivun takana. Nokia ja Ollila, molemmista on julkisuuskuva olemassa. Kiinnostavaa on ihmisten elämä julkikuvan takana. Muidenkin kuin Ollilan.

– Nokia henkilöityi Ollilaan. Hänen kohdallaan julkikuva korostuu. On mielenkiintoista pohtia, miltä on tuntunut olla tuollaisessa asemassa.

Nokia oli Suomen menestystuote ja Jorma Ollila sen kasvot. Kuvassa Ollila puhumassa kännykkään Kiinan Lijiangissa vuonna 1998.

Mäkelä suostui rooliin enempiä pohtimatta. Rooli on merkittävä. Lisäksi hän on näytellyt aiemminkin Keski-Vähälän kirjoittamissa näytelmissä. Myös Turun kaupunginteatteri on Mäkelälle viime vuosilta hyvinkin tuttu paikka.

– Molemmista on hyviä kokemuksia, joten kauan en ratkaisua miettinyt. Tällaisia mahdollisuuksia ei liioin ihan jatkuvasti tule.

Mäkelä ei ole lukenut Ollilan 2013 ilmestynyttä elämäkertaa Mahdoton menestys, mutta aikoo siihen kesän aikana tarttua.

Ollilan ohella näytelmän keskiössä on Nokian hallituksen puheenjohtajana toiminut Risto Siilasmaa. Siilasmaata esittää Olli Rahkonen.

Myös Siilasmaan parin vuoden takainen teos Paranoidi optimisti kuuluu Mäkelän lukulistalle.

– Kesälukemisissa Nokia tulee olemaan pinnalla.

Ollilaan voisi ottaa roolin tiimoilta suoraan yhteyttä, mutta Mäkelä ei pidä sitä tarpeellisena. Näytelmä on kuitenkin näytelmä, ei dokumentti.

– Minun pitää tehdä oma näkemykseni. Tarina ei ole yksi yhteen.

Ollila oli asemansa takia 2000-luvun taitteen keskeinen suomalaisvaikuttaja. Ollilan esittäminen on hiukan sama asia kuin esittäisi yhä elossa olevaa presidenttiä.

Taneli Mäkelä aikoo perehtyä Jorma Ollilaan kesällä muun muassa lukemalla miehen elämäkerran.

Presidenteistä puheen ollen. Ollilaa kysyi presidenttiehdokkaaksi aikanaan niin kokoomus kuin keskusta. Ensin vuonna 1999 silloinen kokoomuksen puheenjohtaja Sauli Niinistö, neljä vuotta myöhemmin keskustan puheenjohtaja Matti Vanhanen.

Molemmilla kerroilla Ollila vastasi kieltävästi.

– Mielipidekyselyissäkin hän oli ihan kärkihavinoissa, Mäkelä muistelee.

Nokian huippuvuosina Ollila oli näkyvä hahmo, joka nähtiin mediassa lähes päivittäin. Ei tarvitse olla kummoinen ennustaja veikatessaan, että Mäkelän ja Turun kaupunginteatterin tulkinta Ollilasta ja Nokiasta herättää kiinnostusta.

Mäkelän loppukevät on monen kollegan tavoin ollut koronan takia töiden puolesta hiljaista aikaa.

– Kalenteri tyhjeni, kuten meidän alalla muillakin ja monella muullakin alalla. Päivä kerrallaan mennään. Elämme ihmeellisiä aikoja.

Kesä tuo töitä tullessaan, vaikka nimenomaan silloin Mäkelä oli suunnitellut lomailevansa. Mutta minkäs teet, yksi kevään peruuntuneista töistä siirtyi kesään. Ei se tosin Mäkelää oikeasti harmita.

– Televisiosarja Sunnuntailounas kuvataan kesällä. Kesäloma on sen takia tavallaan nyt.

Mäkelä näyttelee tällä hetkellä myös suositussa Sunnuntailounas-sarjassa.

Atte Järvisen käsikirjoittama ja ohjaama Sunnuntailounas on suosittu sarja. Mäkelä esittää siinä eläkkeellä olevaa perheenisää Taunoa.

– Hyvä konsepti ja erinomaisesti kirjoitettu. Tiimi on mitä mainioin. On hieno saada sitä tehdä.

Valtaosa Mäkelän muistakin töistä siirtyi. Osa lähes vuodella eteenpäin.

– Aika vähän niitä kokonaan peruttiin. Sikäli on hyvä tilanne.

– Onhan tämä poikkeusaikaa, joka koskettaa kaikkia ja vaatii kaikilta venymistä. Toisilta enemmän, toisilta vähemmän. Itsekkyyteen ei ole varaa kellään.

Nokian harjoitukset alkavat syyskuussa, koronavarauksella. Ensi-ilta on kuluvan vuoden marraskuussa.