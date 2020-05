Uutta musiikkia pitkän tauon jälkeen julkaiseva Erin tasapainottelee äitiyden ja uran välissä: ”Artistin täytyy olla hieman narsisti”

Erin Anttila julkaisi uuden kappaleen ensimmäistä kertaa yli neljään vuoteen. Sen myötä hän on joutunut uudelleen opettelemaan, millaista on olla samaan aikaan äiti ja artisti.

Laulaja Erin Anttilan, 42, kesästä oli määrä tulla varsin erilainen. Perjantaina hän julkaisi uutta musiikkia ensimmäistä kertaa lähes neljään vuoteen, kun uutuuskappale Yhtenä sunnuntaina näki päivänvalon. Jos kaikki olisi mennyt suunnitelmien mukaan, olisi Erin kiertänyt kevään keikkalavoja uutuuskappalettaan yleisölle esittäen. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

– Korona on vapauttanut ihan mukavasti aikaa, kun koko kevään ja kesän ajalta kalenteri tyhjeni hetkessä, Erin naurahtaa.

– Onhan tämä ihan hullua, että alle viikossa koko maailma vaan seisahtuu. Mutta tavallaan on myös lohdullista, että on olemassa joku asia, joka pystyy pysäyttämään tämän maailman täysin, hän pohtii.

Erinillä ja hänen puolisollaan on kaksi pientä lasta. Kuten monissa lapsiperheissä, myös Erinin kotona arki on kuluneiden kuukausien aikana pyörinyt pitkälti lasten ehdoilla. Erin kiitteleekin onneaan siitä, että hän sai kappaleen lähestulkoon valmiiksi hyvissä ajoin ennen koronakriisin iskemistä Suomeen. Muussa tapauksessa uutta musiikkia olisi saatettu joutua odottamaan vielä pidempään kuin neljä vuotta.

– Koronakriisi onnistui hetkellisesti lamauttamaan meidät kaikki. Se on hassua, kun tavallaan olisi ollut aikaa tehdä kaikkea luovaa, mutta jotenkin takki oli hetken ihan tyhjä. En kyennyt olemaan itse luova enkä myöskään nauttimaan muiden taiteesta, Erin selittää.

– Lisäksi meillä on kotona 4- ja 6-vuotiaat lapset, jotka vaativat paljon huomiota. Vähän olen yrittänyt töitä tehdä aina välissä, mutta hirveän hyvin en ole siinä onnistunut. Onhan tämä ollut uuvuttava tilanne meille kaikille. Mutta yritämme mennä positiivisin fiiliksin eteenpäin, hän jatkaa.

Viimeiset neljä vuotta ovat Erinin mukaan vierähtäneet kuin siivillä. Niiden sisään mahtuu paitsi lapsiperhearjen pyörittämistä, myös runsaasti keikkailua sekä uuden musiikin työstämistä kaikessa rauhassa. Viime kesänä Erin nähtiin myös Vain elämää -hittisarjan kymmenvuotisjuhlakaudella yhdessä muiden Suomen eturivin artistien kanssa.

– Kun tein viimeisintä levyäni, minulla oli kahdeksankuukautinen vauva, jota imetin vielä siinä vaiheessa. Jälkikäteen tuntuu hullulta, että sain sen levyn edes tehtyä. Mutta koen, että artismi on ihanalla tavalla vanhemmuuden vastakohta. Vanhemmuus on sitä, että pidät muista huolta. Mutta artistina sun täytyy olla myös hieman narsisti. Silloin se on all about you, Erin nauraa.

– Omalla kohdallani se vielä henkilöityy niin vahvasti minuun. Kuka minä olen, mitä minä haluan tehdä ja sanoa. Mutta ei ole niin yksinkertaista palata pitkän tauon jälkeen siihen ajatusmaailmaan. Se vaatii ison työn, hän jatkaa.

Kaiken edellä mainitun lisäksi artistin aikaa vei kuluneiden neljän vuoden aikana myös takavuosien suosikkiyhtye Nylon Beatin comeback, jonka merkeissä Erin ja hänen ystävänsä Jonna GeaGea kiersivät kesäfestareita kaksi vuotta sitten. Nylon Beatin paluusta oli toki puhuttu jo pitkään, oikeastaan melkein siitä asti, kun yhtye julkaisi viimeisen albuminsa yli 15 vuotta sitten. Mutta vasta vuonna 2018 aika oli kypsä.

– Meillehän on heitelty tarjouksia paluukeikasta aina, mutta etenkin Jonna vastusti sitä ajatusta. Hän ei ollut ollut pitkään aikaan julkisuudessa, jolloin se kynnys luonnollisesti oli korkeampi. Mutta sitten hänellä jokin vain kolahti. Totesimme yhdessä, että joskus sen teemme niin nyt on ikään kuin viimeinen hetki, Erin kertoo.

– Ja olihan se lopulta ihan sairaan siistiä. Saimme taas yhden kesän olla Nylon Beat. Kaikki keikkareissut ja muut olivat ihan kuin ennen vanhaan. Meillä oli ihan sairaan hauskaa, valvoimme aamukahdeksaan ja elimme kuin ei koskaan olisi lapsia ollutkaan, hän nauraa.

Nylon Beatin myötä Erin nousi julkisuuteen verrattain nuorena. Hän oli vasta kirjoittanut ylioppilaaksi, kun yhtyeen suosio lähti Suomessa miltei räjähdysmäiseen kasvuun. Toisin kuin monet muut takavuosien teinitähdet, ei Erin kuitenkaan kokenut tuolloin juurikaan julkisuuden paineita. Hän keskittyi omien sanojensa mukaan puhtaasti pitämään hauskaa. Erin kuitenkin uskoo, että tilanne olisi aivan eri, jos Nylon Beat saisi alkunsa nyt – kaksi vuosikymmentä myöhemmin.

– On ihan erilaista tulla nuorena julkisuuteen tänä päivänä, jo ihan sosiaalisen median takia. Me emme ikinä tajunneet, kuinka suosittuja olimme. Ei julkisuus merkinnyt meille mitään, Erin muistelee.

– Se oli nuoruudessa mahtavaa. Me vain menimme ja hoidimme kaiken itse, meikkejä ja haastatteluja myöten. Siitä tuli meille enemmänkin elämäntapa, ei siinä ollut mitään ammattimaista, hän toteaa nauraen.

Nylon Beatin Jonna ja Erin vuonna 1999.

Kun Nylon Beatin tarina lopulta tuli tiensä päähän vuonna 2003, kesti vuosia, ennen kuin Erin julkaisi musiikkia omalla nimellään. Hän kuitenkin kertoo tienneensä aina, että näin tulisi joskus tapahtumaan, sillä sooloura oli aina ollut Erinin haave. Tämän haaveen hän pääsi toteuttamaan vuonna 2011, kun hänen esikoisalbuminsa Hunningolla ilmestyi. Siitä lähtien Erin on myös halunnut kirjoittaa lähes kaikki kappaleensa täysin itse.

– Ei minulla ollut silloin oikein vaihtoehtoja, sillä ajattelin, että joko annan itsestäni kaiken tai en mitään. Vasta kolmannen levyn kohdalla, kun minulla oli pieni vauva sylissäni, opin, että minulla on myös lupa pyytää apua. Nykyään en ole sen suhteen enää niin ehdoton, Erin pohtii.

– Tosin tämän uuden kappaleen kohdalla olin iloinen, että sain tehtyä sen kokonaan yksin ilman apua. Kuuntelin kaikkia vanhoja biisejäni ja ajattelin, että olen joskus pystynyt tähän. Vähän mietin, että osaankohan vielä tehdä tätä, kun aikaa on kulunut niin kauan, hän nauraa.

Juuri julkaistu Yhtenä sunnuntaina on monien muiden kappaleiden tapaan yksinomaan Erinin itsensä säveltämä ja sanoittama. Kun artistilta kysyy, mistä Yhtenä sunnuntaina kertoo, laskeutuu syvä hiljaisuus. Hetken pohdittuaan hän vastaa, että kappale on yhdistelmä monia tunteita – niin lapsien ja äitiyden elämään tuomaa syvyyttä kuin myös erinäisten kokemusten kautta opittua synkkyyttä.

– Olen perusluonteeltani aika tasainen ja sellainen viilipytty. Mutta sen jälkeen, kun tulin äidiksi, niin sellainen tunteiden kirjo on laajentunut. Pelkäsin aikaisemmin suuria tunteita, mutta äitiys on opettanut minulle sen, etten mene rikki syvistä ja isoista tunteista. Toki äitiyden myötä myös kuolemanpelko on läsnä elämässä ihan eri tavalla, Erin selittää.

– Sitten taas Vain elämää -ohjelmaa tehdessä tuli vedettyä muiden biisejä, joiden joukossa oli paljon synkempiä ja dramaattisempia kappaleita kuin mitä itse kirjoitan. Silloin huomasin, että myös omaan elämääni ja musiikkiini alkoi tulla hieman tummempia sävyjä, hän pohtii.

Vaikka kuluvasta keväästä ei tullut aivan sellainen kuin Erin ehkä oli odottanut, suhtautuu hän tuleviin kuukausiin positiivisesti. Hän työstää parhaillaan uutta albumiaan ja valmistautuu vetämään sen tiimoilta keikkoja vallitsevien olosuhteiden sallimissa rajoissa.

Uuden musiikin julkaisemiseen pitkän tauon jälkeen hän suhtautuu puhtaasti ilolla ja innostuksella, ei suinkaan jännityksellä.

– Tärkeintä minulle on, että olen itse tyytyväinen omaan musiikkiini. En ikinä lähtisi julkaisemaan kappaletta, josta en olisi itse täysin varma. Jos muut eivät pidä siitä, niin minä en sille voi mitään. Se ei ole sellainen asia, mikä minua jännittäisi, Erin toteaa.

– Tämä kappale on muhinut sisälläni neljä vuotta. Olen vain innoissani, että sain sen vihdoin aikaiseksi ja valmiiksi ja nyt ulos maailmaan, hän päättää.

Vaatetiedot: sininen paita ja punainen hame Muotikuu, kengät Vamsko, hiuspinnit Glitter, huppari stylistin oma.