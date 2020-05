Näyttelijä Patricia Routledge aloitti uransa lakaisemalla lattioita – sitten Pokka pitää -sarja teki hänestä supertähden

Pokka pitää -sarja tulee jälleen uusintana. Päähenkilöä Hyacinth Bucketia näyttelevä Patricia Routledge aloitti uransa lakaisemalla teatterin lattioita ja keittämällä teetä.

Vuosina 1990–1995 tehty Pokka pitää (alun perin Keeping Up Appearances) on BBC:n kaikkien aikojen myydyin komediasarja. Sarja on esitetty kokonaisuudessaan Suomen televisiossa monta kertaa.

Patricia Routledgen esittämä Hyacinth Bucket on sarjan päähenkilö. Hyacinth on tavallinen keskiluokkainen kotirouva, joka haluaa antaa tuttavapiirilleen hieman hienomman vaikutelman itsestään kuin totuus on.

Hienostelevasti käyttäytyvä Hyacinth on luonteeltaan varsin päällekäyvä, ja hänen aviomiehensä Richard jääkin usein täysin vaimonsa jalkoihin tämän tavoitellessa milloin mitäkin pyrkimyksiään.

Routledge on pitkän linjan näyttelijä, jonka ura alkoi jo 50-luvulla. Hän on esiintynyt nuoruusvuosinaan useissa musikaaleissa. Vuonna 1966 hän debytoi New Yorkissa Broadwaylla.

Näyttelijä esiintyi useissa elokuvissa ja pienissä tv-rooleissa 1960-luvun loppupuolella. Hän teki myös lyhyen roolin Brittien suosituimmassa draamasarjassa Coronation Streetissa.

Patricia Routledgen näyttelemän Hyacinthin ressukan aviomiehen Richardin roolissa nähtiin Clive Swift.

Routledge on tehnyt aktiivisesti töitä Pokka pitää -sarjan suursuosion jälkeenkin. Hän esiintyi muun muassa vuosina 1996–1998 Hetty ratkaisee -rikossarjassa.

Muitakin saavutuksia löytyy. Kuningatar Elisabet II antoi Routledgelle parisen vuotta sitten Brittiläisen imperiumin ritarikunnan ritarikomentajan arvonimen teatterin ja hyväntekeväisyyden eteen tekemästään työstä.

IS:n tv-lehden toimittaja tapasi Routledgen niin ikään parisen vuotta sitten. Routledge kuuli toimittajalta ensimmäistä kertaa, että Pokka pitää on valtavan suosittu sarja Suomessa. Tuolloin tv:ssä esitettiin sarjaa uusintoina. Keskikatsojamäärä oli päätä huimaavat 545 000 suomalaista.

– Hyvänen aika sentään, siunatkoon heitä!

– En tiennyt olevani tunnettu Suomessa, Routledge sanoi tuolloin selvästi hämillään.

Näyttelijä kertoi laittaneensa suositulla sarjalle itse pisteen. Sarjaa oli kuvattu vuodesta 1990 vuoteen 1995 keskellä Englantia sijaitsevassa Coventryssä.

– Tiesin, että oli aika päättää se luku. Lopetin sarjassa, mutta BBC ei pitänyt siitä. Jos he saavat käsiinsä menestysohjelman, he haluavat lypsää loppuun asti, Routledge totesi tuolloin.

–Hyacinthin tyylisiä henkilöitä on kaikkialla maailmassa, jokaisessa yhteiskunnassa. Ihailijakirjeissäni sanotaan joskus, että isäni on nauranut sinunlaisellesi naiselle naapurissamme viime vuosien ajan, Routledge kertoi Tv-lehdelle 2017.

Haastatteluissa Routledge korosti usein, että näyttelijän työssä hänelle on tärkeintä hyvä käsikirjoitus. Pokka pitää -ohjelmassa juuri se alkoi hänen mukaansa vuotaa.

– Minusta tuntui, että käsikirjoittaja kierrätti vanhoja ideoita, ja arvelin sen olevan sääli. En halunnut jäädä jumiin ikuisiksi ajoiksi. Oli muita seikkailuja, mihin mennä!

Routledge on monelle ympäri maailmaa brittiläisyyden perikuva, mutta alun perin hänen suunnitelmansa rajoittuivat pienemmälle piirille.

– Tarkoitukseni oli ryhtyä englannin kielen opettajaksi. Se on upea kieli, jota monet nykyisin kohtelevat kaltoin tässä maassa, mutta älä anna minun jatkaa tästä aiheesta.

Routledgella on laaja sanavarasto ja hänen ääntämyksensä ja artikulointinsa ovat äänityöntekijälle ominaisesti tarkkaa, mutta samalla vaivattoman ja jopa yläluokkaisen kuuloista.

Routledge luki nuoruudessaan englannin kieltä ja kirjallisuutta Liverpoolin yliopistossa, jossa hän oli aktiivisesti mukana ylioppilasteatteritoiminnassa.

– Olin aina haltioitunut teatterista, mutta en koskaan itse halunnut olla lavalla tekemässä sitä. Sanon aina, että itkien ja potkien kohtasin kohtaloni, mutta luulen, että tein todennäköisesti oikean ammattivalinnan.

Patricia Routledge on nykyisin Dame Patricia Routledge, sillä prinssi Charles myönsi hänelle kyseisen arvonimen.

Routledgen perheeseen kuului äiti Catherinen ja isä Isaacin lisäksi isoveli Graham, joka antoi viimeisen sysäyksen sille, että Routledge hakeutui teatteriuralle yliopiston jälkeen.

Veli oli nuorena miehenä kaksi vuotta Etelä-Englannissa asepalveluksessa, jonka aikana hän kävi silloin tällöin viikonloppuisin Lontoossa.

– Kerran kotiin kirjoittaessaan hän lähetti kirjeensä mukana Lontoon Royal Academy of Dramatic Art -teatterikoulun esitteen ja sanoi: ”tämä on kutkuttavaa, tätä hänen pitäisi tehdä”.

Parikymppisenä yliopiston jälkeen Routledge aloitti uransa Liverpoolin Playhouse-teatterissa, mutta ennen ensimmäistäkään roolia hänelle lankesivat teatterin hanttihommat.

– Lakaisin lavaa ja keitin kahvia ja teetä. Muistat varmaan ikuisesti, ketkä olivat sinulle ystävällisiä ensimmäisessä työssäsi, etkös muistakin?

Hän huomauttaa, että varsin monet olivat kuitenkin hänelle myötämielisiä.

– Palkattomana lava-apulaisena oppii tuntemaan teatterin läpikotaisin. Se on mahtava tapa aloittaa teatterissa. Kolmen kuukauden jälkeen minut palkattiin teatteriin viidellä punnalla viikossa.

Pokka pitää -tv-sarjaa tehtiin vuosina 1990–1995 44 jaksoa.

Pian hän alkoi saada pieniä sivurooleja.

– Näyttelin yli nelikymppisiä henkilöitä kädet ja ääni vapisten, koska he tuntuivat minusta niin vanhoilta silloin.

Liverpoolista tie vei varsinaisesti opiskelemaan näyttelijän työtä Bristolin Old Vic -teatterikouluun, jossa Routledge imi oppia mimiikasta, improvisaatiosta, pantomiimista, runoudesta ja teatterista. Työntäyteisessä vuodessa oppi kaiken tarpeellisen.

Nuoren näyttelijän taival vei pian pohjoisen lavoilta pääkaupungin estradeille. Routledge asui vuokrayksiössä Lontoon hienostoalueena tunnetussa Kensingtonissa.

– Minulla oli aina korkealentoisemmat ajatukset kuin asemani antoi ymmärtää. Silloin ei ollut kyllä varaa paljon mihinkään. Alussa elin varsin vaatimattomasti, joten pohjoisessa opittu säästeliäisyys tuli tarpeen.

Sarjassa Hyacinthin mielenrauhaa järkyttää Daisy-siskon mies Onslow, joka pukeutuu pelkkään neuleliiviin ja kittaa olutta.

Routledge päätyi työnsä puolesta Amerikkaan kolmikymppisenä, kun Lontoon Music Box Theathressa esitetty How’s the World Treating You? -näytelmämusikaali päätyi esitettäväksi New Yorkin Broadwaylle.

– Menin New Yorkiin uudestaan seuraavana vuonna Darling of the Day -musikaaliin ja minulle annettiin siitä palkinto, Tony Award.

– En koskaan suunnitellut mitään! Elämän salaisuus on löytää mahdollisuuksia, mutta suurempi salaisuus on osata valita oikeat mahdollisuudet.

Toisinaan ihmiset kuvittelevat, että sarjojen näyttelijät ovat hahmojensa kaltaisia roolien ulkopuolella. Routledge ei ole Hyacinth, mutta mikä määrittää Routledgea? Hän puhuu harkiten, mutta ei ota itseään vakavasti.

Routledge ei liehu diivan elkein, vaan hänen charminsa on hillittyä. Hän kuuntelee klassista musiikkia. Hän käy säännöllisesti Chichesterin tuomiokirkossa, mutta teatterin voisi sanoa olevan hänen toinen uskontonsa.

Hän on häpeilemättä monarkisti. Kirkkaansinisissä silmissä välkkyvä pilke antaa maanläheisen ja helposti lähestyttävän vaikutelman.

– Ennen häntä on ollut elämää, ja hänen jälkeensäkin on ollut. Mutta olisi moukkamaista minulta olla arvostamatta, mitä sarja mukanaan toi.