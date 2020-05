Main ContentPlaceholder

Puolisonsa menettänyt Eeva Litmanen, 76, opettelee elämään surun kanssa – karanteenissa pysytteleminen paljasti tilanteen synkän puolen

– Jaoimme aina aamuisin Hesarin ja huutelimme: no, kuunteles nyt tätäkin. Nyt toinen ei ole kummastelemassa asioita, pohtii Eeva Litmanen puolisonsa kuolemaa. Hänet kuvattiin turvaetäisyydeltä teleobjektiivilla.

Jaa Facebook Twitter Whatsapp Email Kopioi linkki

Näyttelijä Eeva Litmaselle koronakaranteeni ei ole helppo. Nyt suru puolison menetyksestä tuntuu tavallistakin raskaammalta. Mutta on ajassa jotain hyvääkin: Litmanen on huomannut, että näyttelemisen paloa on yhä.