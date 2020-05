Näin herkästi Jaajo Linnonmaa kertoi vauvan syntymästä radiossa – kun neljän lapsen isä katsoi ensimmäistä poikaansa sairaalassa, heräsi ”pienen pieni ajatus”

Suomen suosituimpiin juontajiin kuuluva Jaajo Linnonmaa on nyt neljän lapsen isä.

Jaajo Linnonmaa kertoi Aamulypsy-ohjelman suorassa lähetyksessä neljännen lapsensa syntymästä.

Suomen suosituimpiin juontajiin kuuluva Jaajo Linnonmaa, 41, pudotti perjantaiaamuisessa Radio Suomipopin Aamulypsy-lähetyksessä melkoisen uutispommin, kun hän kertoi, että hänen perheeseensä on syntynyt poikavauva.

Linnonmaalla ja hänen vaimollaan on entuudestaan kolme tytärtä. Juontajan ja hänen lääkärinä työskentelevän vaimonsa Maijan kaksostyttäret syntyivät 2014. Perhe täydentyi kolmannella tyttärellä 2016.

Kuuntele, kuinka Jaajo Linnonmaa kertoo vauvauutisen alla olevasta Supla-soittimesta:

Linnonmaa jakoi perheuutisen radiossa keskustelemalla siitä hänen kanssaan studiossa olevien Anni Hautalan ja hovimuusikko Ilkan eli Ilkka Ihamäen kanssa. Vain kaksi viikkoa sitten Hautala ja Ihamäki puolestaan kertoivat Aamulypsyn lähetyksessä saavansa syksyllä yhteisen vauvan, mikä yllätti monet, koska parin ei tiedetty tätä ennen edes olevan yhdessä.

Linnonmaa aloittikin oman vauvauutisensa kertomisen viitaten kollegoidensa tulevaan perheenlisäykseen.

– Tässä nyt on ollut kevät täynnä erilaisia vauvauutisia ja muita, niin ajattelin, että mä täräytän tähän mun oman. Sen sijaan, että kertoisin että saan syksyllä tai ensi keväällä vauvan, niin tässä on käynyt sillä tavalla, että olen koronakiireiden keskellä unohtanut kokonaan kertoa, että siellähän on kotona haudottu vauvaa numero neljä, joka nyt sitten tässä menneellä viikolla putkahti ulos, Linnonmaa kertoi samalla, kun asiasta jo etukäteen tienneet Hautala ja Ihamäki alkoivat hurrata suureen ääneen.

Jaajo Linnonmaa ja Anni Hautala ovat hyviä ystäviä ja pitkäaikaisia kollegoita. Hautalan ja Ilkka Ihamäen vauvan laskettu aika on syksyllä. Hautala totesikin perjantaiaamuisessa lähetyksessä tämän vuoden olevan Aamlypsyn ”beibivuosi.”

Linnonmaa myös näytti studiossa Hautalalle ja Ihamäelle vauvasta videon.

– Voi että. Hän on pieni, hänellä on tukka päässä ja kaikki, Hautala ihasteli pienokaista.

Ihamäki tuumasi, että tummatukkaisella vauvalla ei vielä ole aivan yhtä pitkä tukka kuin isällään, mutta muuten vauva on kovasti isänsä näköinen.

– Niin pieni ja tarkkasilmäinen, Hautala ihasteli.

Linnonmaa kertoi pienokaisen olevan huomattavasti isompi kuin mitä tämän siskot olivat syntyessään.

– Se mikä on parasta, niin hänhän oli sentin pidempi kuin minä syntyessäni ja toivottavasti hänestä jossain kohtaa sitten tulee isäänsä pidempi, Linnomaa pohti.

Linnonmaa kertoi, että koska hän kokenut vauva-ajan jo kolmen tyttärensä kanssa, muistuivat monet vastasyntyneeseen liittyvät asiat hänellä tuoreina mieleen, kuten äitiyspakkauksen nouto ja vauvan sängyn kokoaminen. Hän tosin totesi, että tällä kertaa menossa mukana olivat kolme tytärtä, jotka muuttivat asioiden laitaa, sillä he muun muassa tahtoivat jokainen testata vauvan sänkyä heti sen kokoamisen jälkeen.

Linnonmaa kertoi siskosten ottaneen pikkuveljen onnellisina vastaan.

– Siskot on tietenkin aivan onneissaan. He auttavat mielellään vaipanvaihdossa ja tuttipullon kanssa, mutta kakkavaippaa he eivät suostu vaihtamaan missään nimessä, Linnonmaa naureskeli.

Jaajo Linnonmaa tunnetaan parhaiten Radio Suomipopin Aamulypsyn pitkäaikaisena juontajana. Linnonmaa on palkittu yhdeksän kertaa vuoden radiojuontajana Radio Gaalassa.

Linnonmaa myös totesi, ettei hänelle ole koskaan ollut tärkeää se, ovatko hänen lapsensa poikia vai tyttöjä.

– Olen ajatellut, että teen ihan samat jutut tyttöjen kanssa kuin poikien kanssa. Kyllä siinä on nyt tietenkin pieni ero, kun syntyy poika. Olen vienyt kaikki pienet tyttöni lätkämatsiin ja ei heitä kiinnosta sitten yhtään. Kävimme myös International Horse Show’ssa katsomassa hevoshyppelyä, niin se kiinnosti sitten kaikkia, Linnonmaa kertoi ja jatkoi:

–Minulla on nyt semmoinen ihan pienen pieni ajatus, kun katselin tuota pientä miestä, jonka kapaloin ja jolle laitoin myssyn päähän. Katselin häntä sairaalassa ja katsoin häntä siinä muovilaatikossa, jossa häntä kiikkasin eteenpäin. Mietin vaan, että sinunko kanssa meidän pitäisi sitten ihan oikeasti lähteä lätkämatsiin. Jotenkin todella hämärä ajatella, että hänestä tulee nyt sitten mun pelikaveri.