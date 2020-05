Main ContentPlaceholder

Näin karmivat seuraukset koronaviruksella voi pahimmillaan olla: Broadway-tähti on maannut teho-osastolla jo 50 päivää, ja menettänyt jopa jalkansa

Nick Cordero taistelee hengestään sairaalassa Los Angelesissa.

Tony Awards -ehdokas Nick Cordero on kamppaillut pian kaksi kuukautta koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Broadway-tähden toipuminen on epävarmaa, sillä hän on kärsinyt vaikeista komplikaatioista, saanut aivohalvauksia ja hänen sydämensä on pysähtynyt.