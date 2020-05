Temptation Islandista tutut Vilma ja Juuso saivat esikoisensa – isä seurasi rankkaa ja ”epänormaalia” synnytystä etänä

Vilma julkaisi torstaina Instagram-tilillään ensimmäisen kuvan pienokaisesta.

Temptation Island Suomi -sarjasta tutut Vilma ja Juuso ovat saaneet esikoisensa. Tuore äiti julkaisi torstaina Instagram-tilillään kuvan parin vastasyntyneestä tyttärestä.

Vilma kertoo kuvan yhteydessä, että tyttö syntyi keskiviikkoiltana kello 23:31. Pienokainen painoi syntyessään 3984 grammaa ja voi äidin mukaan hyvin.

– Annoit mun elämälle uuden merkityksen, onnellinen Vilma hehkuttaa Instagramissa.

Tuore isä ei päässyt mukaan synnytykseen, sillä Vilma sairasti hiljattain koronaviruksen aiheuttaman taudin ja Juuso joutui sen vuoksi karanteeniin. Vilma kertoo Instagramissa, että synnytys oli rankka, mutta Juuso pääsi osallistumaan siihen kotoa käsin.

– Juuso osallistui synnytykseen videopuhelun merkeissä, ja näki vauvan syntymän yhdessä mun kanssa, koettiin syntymä siis yhdessä. Kiitos Espoon sairaalan henkilökunnan, musta pidettiin tosi hyvä huoli, vaikka synnytys itsessään oli todella raskas ja epänormaali (kätilön sanoja lainaten), Vilma kirjoittaa Instagramissa.

Vilman mukaan tunnelmat sairaalassa olivat torstaina hieman apeat, sillä liikkuminen tuotti hänelle tuskaa eikä apua ollut juuri tarjolla.

– Ollaan vauvan kanssa synnyttäneiden osastolla, missä on kyl tosi vaikeeta ilman Juusoa, en oo missään parhaassa kunnossa synnytyksen jäljiltä, oon todella väsynyt eikä apuja kauheesti oo saatavilla. Ruokakin tuodaan oven taakse, ja hirveä vaiva nousta sängystä kipujen ja katetrin kanssa. Mun on todella vaikeeta liikkua. Toivottavasti kotiudumme pian, hän toteaa Instagramissa.

Vilma kertoi aiemmin, että hänen synnytyksensä käynnistyi kesken somevideon kuvaamisen. Hän jakoikin ahkerasti tuntemuksiaan sekä ennen sairaalaan menoa että synnytyksen aikana. Hän kuvasi Instagramiin videoita, joilla kertoi, miltä supistukset syntyvät ja kuinka hyvää hoitoa hän sairaalassa sai.

Vilma jakoi tuntemuksiaan myös synnytyksen jälkeen Instgram-tilinsä Tarina-osiossa.

– On ollut kyllä uskomaton matka. Synnytys oli itsessään tosi raskas. Olen todella väsynyt vieläkin, hän huokasi.

Tuore äiti kertoi myös, että vauva muutti hänen elämänsä totaalisesti, ja että hän rakastuu tähän koko ajan syvemmin. Vilman mukaan lapsi on äärimmäisen suloinen

– En voi sanoin kuvailla, kuinka onnellinen olen, hän hehkuttaa.

Vilma ja Juuso tulivat tutuksi Temptation Island Suomi -sarjan kolmannella tuotantokaudella. Parin suhteessa on ollut käänteitä, joista he ovat kertoneet myös sosiaalisessa mediassa. Pari osallistui kohuttuun sarjaan myöhemmin uudelleen. Heidän tavoitteenaan oli näyttää ohjelman katsojille, että he ovat tasapainoinen pariskunta, jossa luottamusta todella löytyy.

Temptation Island Suomi -ohjelman viidennellä tuotantokaudella nähtiin varsin tunteellinen hetki, kun Juuso kosi Vilmaa viimeisellä iltanuotiolla.