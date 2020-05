Maisa Torppa julkaisi kuvia Jari-Matti Latvalan ulosmitatulta mökiltä – paljastaa, miksi viettää yhä aikaa ex-parin loma-asunnolla

Maisa Torppa omistaa osan mökistä, joka on ulosmitattu Jari-Matti Latvalan ja Verohallinnon välisessä kiistassa. Torppa kertoo, että hänellä oli suunnitelmia mökin varalle, mutta ne ovat nyt kariutuneet.

Ilta-Sanomat uutisoi keskiviikkona, kuinka rallitaituri Jari-Matti Latvalan ja Verohallinnon välisessä kiistassa on tapahtunut uusi käänne. IS:n tietojen mukaan verokarhu on hakenut ulosmittausta Latvalan omaisuuteen usean miljoonan euron edestä – niin hänen kiinteistöjään kuin autojaan.

Ulosmittaus on suoritettu maksusuunnitelman vakuudeksi. Yksi ulosmitatuista kohteista on IS:n tietojen mukaan on Puumalassa sijaitseva mökki, jossa Latvalan ex-puoliso Maisa Torppa viettänyt viime päivinä aikaa ja julkaissut tuoreita kuvia sosiaalisessa mediassa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan mökistä kymmenesosa on edelleen Torpan nimissä.

IS tavoitti kyseiseltä mökiltä juuri kotiin palanneen Maisa Torpan kommentoimaan mökin kohtaloa.

– Minulla on mökistä osaomistus ja ei ole mikään salaisuus, että minulla on meidän erommekin jälkeen ollut sinne yhtä lailla avaimet kuin Jari-Matilla, Maisa kommentoi IS:lle ja jatkaa:

– Mökki on yhtä lailla minun, ja minulla on tietenkin täysi oikeus viettää aikaani siellä.

Hän kertoo ex-parin sopineen mökillä olosta tähän asti sulassa sovussa, ja molemmat ovat vierailleet mökillä eron jälkeen. Maisa on lomaillut mökillä myös tuoreen aviomiehensä Mikon kanssa.

– Olisimme tahtoneet ostaa mökin kokonaan Jari-Matilta ja keskustelimme jo siitä. Nyt se ei ole tämän tilanteen vuoksi mahdollista, mikä harmittaa tietenkin, Maisa kommentoi.

Latvalan omaisuutta ei voi prosessin aikana myydä tai siirtää eteenpäin.

Maisa kertoo Puumalan-mökillä olevan hänelle paljon tunnearvoa.

– Olen ollut mökkiprojektissa alusta saakka mukana, suunnittelemassa koko mökkiä ja olen ollut vastuussa mökin sisustuksessa. Se on minulle hyvin tärkeä paikka, Maisa kommentoi.