Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen poika Väinö kirjoitti ylioppilaaksi poikkeuskeväänä – Nyt Pekonen kertoo, mikä on parasta elämässä

– Maailma on auki sinulle, ja olet isojen valintojen edessä. Kuuntele sydäntäsi, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen antaa elämänohjeen pojalleen Väinö Pekoselle, kevään ylioppilaalle.

Väinö Pekosella on helpottunut olo. Ylioppilaskirjoitukset menivät läpi, vaikka kevät oli koronaepidemian takia vähän epävakaa ja yo-kirjoituksia aikaistettiin.

– Siitä selvittiin kuitenkin. Omantasoiset paperit tuli, Riihimäen lukiosta kirjoittanut Väinö Pekonen kertoo.

Myös hänen äitinsä, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen on helpottunut. Mieli on kevyt ja onnellinen nuoren puolesta.

– Meidän perheessä on kokemusta myös siitä, miltä tuntuu, kun kirjoitukset eivät mene ensiyrittämällä ihan nappiin, Aino-Kaisa Pekonen kertoo.

– Pettymys ja suru nuoren puolesta on siinä tilanteessa aika raastavaa, mutta siitäkin selviää eikä se ole maailman loppu.

Varsinaiset juhlat siirtyvät elokuun loppuun. Se harmittaa kevään ylioppilasta vähän, mutta eipä sille hänen mielestään mitään voi.

Näillä näkymin Riihimäen lukiolla on elokuussa ylioppilaille juhlatilaisuus. Isovanhemmat, kummit ja ystävät tulevat sinä päivänä juhlistamaan uutta valkolakkia Pekosille.

– Uuden ylioppilaan kunniaksi söimme jo vähän normaalia päivällistä paremmin oman perheen kesken heti viime tiistaina, kun kirjoitusten tulokset tulivat, Aino-Kaisa Pekonen kertoo.

– Sain toivoa, mitä syödään. Haimme ravintolaruokaa kotiin, Väinö Pekonen kertoo.

Filosofiasta, kielistä ja yhteiskuntaopista innostunut Väinö Pekonen kuvailee itseään todella rennoksi oppilaaksi, joka ei ole ottanut turhia paineita.

–Olen lukenut, mikä kiinnostaa ja muut aineet olen jättänyt vähemmälle, hän sanoo.

Ylioppilaskirjoitusten aikana Väinö Pekonen kävi töissä samaan aikaan lukuloman ja kirjoitusten kanssa. Se vähän mietitytti äitiä.

– Olin huolissani, miten hän jaksaa ja jääkö aikaa lukemiselle, Aino-Kaisa Pekonen sanoo.

Kaikki meni kuitenkin hyvin. Väinö hoiti ylioppilaskirjoitukset itsenäisesti. Häntä ei tarvinnut neuvoa eikä ohjata.

Aino-Kaisa Pekosen mielestä ”Keskimies”, kuten hän keskimmäistään kutsuu, on ollut aina aika huoleton oppilas. Koulutehtävistään ja -välineistään hän on kuitenkin aina huolehtinut eikä häntä ole tarvinnut häntä patistella koulutöihin.

– Väinö on myös kovin sosiaalinen ja kiva kaikille.

– Ala-asteella luokkakaverit valitsivat keskuudestaan oppilaan, joka on ollut kiva kaveri kaikille. Väinö sai Kiva Kaveri -stipendin. Se oli minusta ihana juttu.

Tammikuussa perheessä on muutosten aika. Väinö on lähdössä armeijaan. Se on seuraava askel. Tällä hetkellä Rautatieto Oy:ssa työskentelevä Väinö ei ole vielä varma, mitä haluaisi tulevaisuudessa tehdä.

– En usko politiikan olevan oma suunta, hän sanoo.

– Katsellaan nyt rauhassa, hän sanoo.

He ovat puhuneet paljon tulevaisuudesta, tulevaisuuden suunnitelmista ja unelmista. Väinö Pekonen kertoo, että äiti on aina kehottanut kuuntelemaan omaa sydäntään.

– Äiti on sanonut, että tee mitä haluat ja suuntaa sinne, Väinö Pekonen kertoo.

Aino-Kaisa Pekosen mielestä Väinölle sopisi ammatti, jossa hänen hyvät sosiaaliset taitonsa pääsisivät oikeuksiinsa, mutta hän tekee itse omat valintansa.

– Äitinä haluan tukea ja kannustaa häntä niissä valinnoissa, Aino-Kaisa Pekonen sanoo.

Olla onnellinen ja tehdä niitä asioita, jotka itselle tuottavat iloa. Se on Aino-Kaisa Pekosen mielestä elämässä tärkeintä.

– Olen myös sanonut, ettei ole sellaista asiaa, minkä vuoksi ei voisi tulla kotiin. Kaikki asiat voidaan aina selvittää. Lapset ovat minun elämässäni tärkeintä, Aino-Kaisa Pekonen miettii.

Koronakeväänä on tullut väkisinkin mietittyä, millainen maailma on ja mitä kaikkia haasteita nuorilla on edessään.

– Kilpailu opiskelupaikoista on kovaa ja ilman koulutusta työpaikkaa ei tänä päivänä saa, Aino-Kaisa Pekonen miettii.

Nuori ylioppilas ei tulevaisuudesta turhia stressaa.

–Elän päivän kerrallaan, hän sanoo.

Kaikille kevään ylioppilaille hän haluaa toivottaa onnea.

Ilmassa on haikeutta. Yksi elämänvaihe on nyt takana. Se tarkoittaa, että tiet monen ystävän kanssa erkaantuvat, kun lähdetään opiskelemaan, ehkä eri paikkakunnille.

– Ystävyyttä kannattaa vaalia. Elämänmittaiset ystävyyssuhteet kantavat ja ovat parasta elämässä, Aino-Kaisa Pekonen sanoo.

