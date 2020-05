Laulaja Tuuli, 21, paljasti olevansa neitsyt – faneilta yksimielinen reaktio suoraan avautumiseen

Sometähti ja laulaja Tuuli kertoo tuoreella Youtube-videollaan, ettei hänellä ole koskaan ollut mikään kiire harrastaa seksiä. Nykyään hän on ylpeä neitsyydestään.

Laulaja ja sometähti Tuuli julkaisi viime viikolla Youtube-tilillään rehellisen videon, jossa hän paljastaa olevansa neitsyt. 21-vuotias Tuuli kertoo videollaan, ettei hän ole koskaan piilotellut neitsyyttään, muttei myöskään tuonut sitä erityisesti esiin.

– Mä en ole ikinä harrastanut seksiä! hän julistaa videonsa aluksi.

Tuulin mukaan hänen neitsyydelleen on useita syitä. Hän kertoo, että kokee puhjenneensa kukkaan ystäviään myöhemmin eikä siksi ole kokenut seksin harrastamista ajankohtaiseksi aiemmin.

– Mua ei hirveästi kiinnostanut seksi. Olen keskittynyt koko lapsuuteni vain ja ainoastaan uraani, joten ei mulla ole ollut todellakaan aikaa. Myöskin musta tuntui, että en olisi ikimaailmassa ollut valmis mihinkään. En edes parisuhteeseen, hän kertoo.

Tuuli nousi julkisuuteen vain 13-vuotiaana kappaleellaan Salaisuudet. Kappaleen toukokuussa 2012 julkaisu musiikkivideo nousi nopeasti suosituksi Youtubessa, ja Tuuli julkaisi esikoislevynsä samana vuonna.

Sittemmin hän on jatkanut musiikkiuraansa ja pyrkinyt myös kansainväliselle uralle. Lisäksi Tuuli on suosittu sometähti, jota seuraa Instagramissa yli 51 000 ihmistä ja jolla on Youtubessa reilut 55 000 tilaajaa.

Tuulista tuli tähti vain 13-vuotiaana, kun hänen Salaisuudet-kappaleensa nousi hitiksi.

Tuuli kertoo tuoreella videollaan, että uran lisäksi hänen neitsyyteensä on vaikuttanut myös se, ettei hän koe haluavansa harrastaa irtosuhteita tai yhden illan juttuja, vaan haluaa ensin parisuhteen, ja harrastaa seksiä vasta sitten.

– Mulle on ollut aina tosi tärkeää se, että se tapahtuu vasta parisuhteessa. Olen tiedostanut sen, että haluan olla parisuhteessa vasta sitten, kun mulla on oma elämä järjestyksessä, hän sanoo.

Tuulin mukaan neitsyydestä puhutaan aivan liian vähän ja joskus ikävään sävyyn. Hän ihmettelee ilmaisua ”menettää neitsyys”.

– Ethän sä menetä siinä yhtään mitään! Sähän saat siinä uuden kokemuksen, Tuuli täräyttää.

– Neitsyys on todella normaali asia eikä sitä pitäisi millään tavalla hävetä. Mä itse sanoisin, että olen ehkä 95-prosenttisesti aina ollut itsevarma sen suhteen, että olen neitsyt, koska olen tiennyt, mitä olen halunnut ja millaisessa tilanteessa sen haluan sitten jonakin päivänä menettää.

Laulaja muistuttaa, että kaikki ihmiset ovat yksilöitä. Siinä missä toiselle seksin harrastaminen jo hyvin nuorena on luontevaa, voi se toiselle tuntua täysin vieraalta asialta. Tuuli kertoo, että hänelle se ei ole vielä ennen tätä vuotta tuntunut ajankohtaiselta asialta. Nyt hän kuitenkin kokee, että voisi olla valmis menettämään neitsyytensä, jos olisi parisuhteessa.

– Olen jotenkin vapautuneempi, mitä olen ennen ollut. Ehkä sen takia mulla on sellainen fiilis, että mä olisin valmis seksiin ja voisin nähdä itseni tekemässä sitä, hän pohtii.

Tuulin mukaan hänen on välillä luultu olevan kokenut seksin suhteen, sillä hän ei ole välttämättä kiistänyt oletuksia ja tuonut ilmi neitsyyttään.

– Mä en ole vaan halunnut jakaa sitä asiaa ihmisten kanssa, koska mun mielestä se on tosi henkilökohtainen asia.

Videonsa lopuksi Tuuli toteaa, että hän harrastaa seksiä sitten, kun aika tuntuu sopivalta.

– Olen oikeasti tosi ylpeä siitä, että olen neitsyt ja että olen tähän päivään asti pitänyt sen linjan ja pysynyt omissa moraaleissani kiinni.

Laulaja myös muistuttaa, ettei itseään pidä verrata muihin ja ettei neitsyydestä kannata ottaa takkaa.

– Sulla ei ole mikään kiire, vaikka kaikki muut olisi kokeneita ja tekisi sitä ja tätä!

Voit katsoa Tuulin videon alta!

Tuulin video on saanut hänen seuraajiltaan valtavasti tukea. Sitä on kommentoitu Youtubessa satoja kertoja, ja kommenteissa kehutaan laulajan näyttävän nuorille hyvää esimerkkiä.

– Tosi rohkaiseva video ja hienoa, et pystyt jakamaan tän asian näin avoimesti

– Siis tää aihe on niin tärkee!!! Tästä on aivan varmasti apua tosi monille, jotka miettii näitä asioita!

– Vau Tuuli! Todellakin toivon, että nuoret ottaa tästä sun videosta koppia ja muistais olla stressaamatta ja häpeemättä näitä asioita.

Moni on kertonut videon kommenteissa myös omia kokemuksia ensimmäisestä kerrastaan ja siitä, miten menetti neitsyytensä.

– Wau! Susta saa moni nuori apua ja samaistuttavuutta. Itellä nuorempana sitä ei oikeestaan ollu ja siitä tuli painetta kaveripiirissä. 17-vuotiaana tuli sitten kiire, ja tein sen ihmisen kanssa, jota oon katunut jälkikäteen, kertoo eräs kommentoija.

– Itse olin ”vasta” 18 kun menetin, ja kaikki muut kaverit silloin oli jo neitsyyden menettänyt ja hävetti olla ainut, joka ei. Muistan, kun ensimmäiselle poikaystävälleni vuoden valehtelin, että oon harrastanut seksiä aiemmin, vaikken oikeesti ollut. Hän silti halusi olla kanssani, ja hänen kanssaan harrastinkin sitten seksiä ekan kerran. Tuntui musta oikealta just hänen kanssa kokea eka kerta, kun oli tuttu ja turvallinen ihminen, toinen kirjoittaa.

– Niin hyvä video. Mä itse menetin neitsyyteni 18-vuotiaana ja sillon koin, että menetin sen tosi myöhään ja koin jatkuvaa painetta siitä, että olin kaveriporukassani ainut, joka oli vielä neitsyt, kolmas myöntää.

– Toivon niinm että oisin nähny tämmösen videon jo silloin, kun olin yläasteella. Koin jo silloin jotenkin jotain sosiaalista painetta menettää neitsyys (siis haloo 13–15-vuotiaana??) ja täällä sitä edelleen ollaan 21v virgin, paljastaa eräs nuori nainen.

– Kiitos videosta, tää tuli niiiin tarpeeseen. Mulla on ollu elämässäni tilaisuuksia ”menettää neitsyys”, mutta moraali ei oo antanu periksi tai sitten en oo kokenut siinä hetkessä intressejä kyseiseen ihmiseen. Oon montamonta kertaa jälkeenpäin miettinyt, että ”oisko sittenkin pitänyt”, mutta oon nyt tullut siihen lopputulokseen, että miksi ihmeessä olisin tehnyt niin toisen ”painostuksesta”, kun koin tilanteen aika ahdistavana. Oikeaa henkilöä ja oikeaa hetkeä odotellessa, 20-vuotias nainen puolestaan kirjoittaa.