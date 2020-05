Main ContentPlaceholder

Sonja Lummen veli katosi Suomen merenkulun suurimmassa mysteerissä – laulaja paljastaa Seurassa, miten piinalliset seuraukset tragedialla oli

Iskelmälaulaja Sonja Lumme aloitti uransa 1970-luvulla. Vuonna 1985 hän edusti Suomea euroviisuissa kappaleella Eläköön elämä.

Laulaja Sonja Lumme on elänyt vuosikymmeniä epätietoisuudessa veljensä kohtalon vuoksi. Se on jättänyt pysyvät jäljet, ja hänen perusturvallisuuden tunteensa on järkkynyt.