Wilma Schlizewski riisuutui rohkeisiin kuviin: ”Ei haittaa poseerata 62-vuotiaana seksipommina”

Omaa yritystään Tallinnassa pyörittävä Wilma Schlizewski, 62, on tärkeiden valintojen äärellä. Koronan takia hän joutuu miettimään laittaako elämänsä jälleen kerran uusiksi. Wilma pohtii parhaillaan, palaisiko Suomeen vai tekisikö totta Bollywood-unelmistaan.

Neljä vuotta sitten Wilma avasi Tallinnassa Inky Queen -tatuointiliikkeen, jonka yhteydessä toimii myös persoonallista matkamuistotavaraa myyvä kauppa sekä terassi.

– Ollaan isojen kysymysten äärellä. Katsotaan, miten tuulet puhaltavat ja laitetaanko kaikki uusiksi, Wilma Schlizewski sanoo.

– Voi olla, että joudun lopettamaan koko putiikin. Liikkeen toiminta perustuu pitkälti turisteihin, joita nyt ei ole.

Wilma ei usko, että tatuointeja aletaan ottaa kovin innokkaasti vielä toviin. Perinteisesti hän on pitänyt liikkeen kiinni aina vuoden hiljaisina talvikuukausina. Liike sijaitsee paikassa, johon aurinko osuu koko päivän, joten talon seinustalla sijaitseva terassi on yleensä avattu huhtikuun alussa.

– Jo silloin siinä on auringon paisteessa terassikeli. Minulla on Tallinnan pienin terassi, mutta se on suosittu.

Tänä vuonna korona on pitänyt ovet säpissä ja omistajan Helsingissä. Wilma ei ole käynyt Tallinnassa alkuvuoden jälkeen.

– Täällä Helsingissä on nyt vain talvivaatteet. Tallinnassa ovat varmasti kukat kuolleet ja jääkaapissa mädäntynyttä ruokaa.

Tallinnaan alkaa taas päästä, joten Wilma pyrkii käymään siellä tällä viikolla katsastamassa tilanteen.

Wilma on ollut julkisuudessa yli 30 vuotta. Hän tuli tutuksi tv-esiintymistensä sekä aikanaan pyörittämänsä mainostoimiston kautta. Helsingin kaupunginvaltuustossa hän vaikutti vuosina 1989–1992. Wilma on vaihtanut aina rohkeasti uuteen niin työssä kuin yksityiselämässäkin, jos elämän eri käänteet ovat sitä vaatineet. Nyt koronan takia edessä saattaa olla taas isoja ratkaisuja.

– Jos Tallinnassa pitää lopettaa, palaan ehkä Suomeen. Voi olla, että ratkaisut pitää tehdä nopeasti, koska Tallinnassa raksuttavat koko ajan vuokra ja muut kulut.

Kokenutta esiintyjää kiinnostaisi myös tv-työ. Wilma on käynnistänyt keskustelut tv-ohjelmasta, jonka ideaa hän on kehitellyt jo jonkin aikaa.

– Aihe liittyy hyvin tuntemaani alaan, joka sopisi maailman nykyiseen todellisuuteen.

Toinen kiinnostava aihe olisi räväkkä ohjelma, jolla pantaisiin kampoihin ylikorostuneelle nuoruuden ihannoinnille.

– Voisipa vetää anarkistista ohjelmaa, jossa raivoisat mummot näyttäisivät voimaansa.

Wilmaa ärsyttää, kuinka kooltaan laaja ja ostovoimaltaan vahva keski-ikäisten joukko sivuutetaan paitsi tv:n ohjelmatarjonnassa, myös monessa muussa asiassa.

– Ottaa päähän, kuinka kokemusta ei arvosteta. Monien eri alojen työntekijöillä on valtavat määrät hiljaista tietoa, jota voitaisiin hyödyntää.

Kaikista kiinnostavin ohjelma-aihe liittyisi kuitenkin puutarhaan.

– Olen sielultani puutarha-ihminen ja nyt olen puutarhatöissä täällä Helsingissä, kun Tallinnaan ei ole päässyt.

Puutarhoihin liittyy myös toinen työidea.

– Tunnen Intiassa elokuva-alan taustahenkilöitä, jotka työskentelevät Bollywood-tähtien kanssa. Olen nähnyt Goalla tähtien valtavia huviloita, joiden pihat ja puutarhat kaipaisivat kunnon hoitoa, Wilma kertoo.

– Sieltä puuttuu pihasuunnittelu. Olisi mahtavaa tehdä sitä työtä.

Wilma pohtii alkaisiko tosissaan edistää tätä vaihtoehtoa. Intia on tuttu maa ja nykyään entistä tärkeämpi. Ollessaan viimeksi reilu vuosi sitten Intiassa Wilma kohtasi Mumbaista kotoisin olevan ja siellä opettajana toimineen Aryan, 32, joka on nykyisin hänen avopuolisonsa.

– Voisimme yhdessä hoitaa myös joidenkin intialaisten tuotteiden maahantuontia tai suomalaistuotteiden vientiä Intiaan. Olen vienyt sinne tutuille Fiskarsin haravoita, joille on siellä selkeää tarvetta.

Toimelias Wilma ei ole koskaan epäröinyt tarttua töihin, joita elämä on eteen tuonut.

– Minut saa raivon partaalle asenne, ettei työtä kannata tehdä, koska avustusta saa enemmän. Teen nyt puutarhahommia minimipalkalla, mutta mieluummin niin kuin olisin toimettomana.

Wilma sanoo saaneensa työteliäisyyteen hyvää mallia lapsuudenkodistaan.

– Sieltä tulee se ajattelu, että tehdään itse niin pitkälle kuin oma äly ja voima riittävät. En ole koskaan tehnyt työtä, josta en olisi pitänyt.

Wilman isänäiti, tämä Schlizewski, oli Puolan juutalaisia.

– Olen neljännes-juutalainen. Ainakin kliseisiin käsityksiin juutalaisuudesta kuuluu kyky pärjätä ja sopeutua. Menen aina olosuhteiden ehdoilla.

Wilma täytti vastikään 62 vuotta, mutta sitä ei uskoisi kuvista, jotka näyttävä nainen iski sometililleen. Kuvat on otettu Tallinnan-kodin vintillä viime vuoden lopulla.

– Kun kuvaajaystäväni Asko ehdotti kuvia, en miettinyt sen enempää vaan lähdin mukaan. Ei minua haittaa poseerata 62-vuotiaana seksipommina.

Wilma ei epäröinyt, kun valokuvaajaystävä kysyi rohkeisiin kuviin. Kuvat on otettu Wilman Tallinan-kodin vintillä viime vuoden lopulla.

Toisessa kuvassa Wilmalla on seepraturkki, toisessa hän on kietoutunut turkispalaan. Kuvien synnyttämiä reaktioita hän ei mieti.

– En lue kommentteja, koska eihän kenestäkään ole kiva lukea, jos vaikka haukutaan kovasti ulkonäköä. Koirat haukkuu ja troikka kulkee, niin se on, Wilma huomauttaa.