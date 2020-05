Nokian tarinasta näytelmä – Jorma Ollilaa esittää Taneli Mäkelä

Turun kaupunginteatterin näytelmä Nokia saa ensi-iltansa marraskuussa 2020.

Taneli Mäkelä nähdään ensi syksynä Nokian entisen pääjohtajan Jorma Ollilan roolissa Turun kaupunginteatterin näytelmässä Nokia.

Ollilan ohella näytelmän keskiössä on Nokian hallituksen puheenjohtajana toiminut Risto Siilasmaa. Siilasmaata esittää Olli Rahkonen.

Taneli Mäkelä hyppää Jorma Ollilan saappaisiin.

Nokian entinen pääjohtaja Jorma Ollila.

Nokian on kirjoittanut näytelmäkirjailija Sami Keski-Vähälä.

– Nokia on poikkeava tarina koko maailmankin teollisuushistoriassa. Nokia oli maailmanmarkkinajohtaja, joka menetti asemansa käsittämättömän nopeasti. Nokian tarina on oire uudenlaisesta taloudesta, jossa kaikkien on kyettävä jatkuvaan muutokseen, Keski-Vähälä avaa näytelmän taustoja.

Näytelmän ohjaa teatterin taiteellinen johtaja Mikko Kouki.

– Minua kiinnostavat johtajien henkilökuvat ja tällainen pienestä lähtenyt 155-vuotias yrityskaari, Kouki kertoo.

Esitys näyttää myös sen, miten vaikeaa yrityksen johtaminen on. Vaikutuin hiljattain siitä, miten Lehman Brothers -teos kuvasi yrittäjien unelmien tavoittelua. Ja kun meiltä löytyy Suomesta tällainen oma burning platform -tarina yrityksestä, joka saa kaiken ja menettää melkein kaiken, niin onhan se päästävä kertomaan.

Nokian ensi-ilta on marraskuussa 2020.