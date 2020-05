Syöpää vastaan taistellut Ilkka Vainio meni lääkäriin vasta, kun vaimo pakotti – nyt hänellä on painavaa sanottavaa sairaudestaan

Ilkka Vainio on puhunut avoimesti syöpätaistelustaan. Hänen esimerkkinsä on rohkaissut monia hakemaan hoitoa ajoissa.

Ilkka ”Ile” Vainio, 59, kertoi maaliskuun alussa sairastuneensa syöpään.

– Eilen sitten varmistui, että minulla on paksusuolensyöpä, Vainio kertoi Ilta-Sanomille tuolloin.

Vainion syöpä leikattiin. Leikkaus onnistui hyvin ja lauluntekijästä poistettiin nyrkin kokoinen syöpäkasvain.

– Kirurgin mukaan se oli miesten kuulan kokoinen. Jos Veikko Lavi oli kuulantyönnössä piirinmestari, niin minä olen syöpäkuulan työnnössä ainakin Suomen mestari, Vainio vitsaili heti leikkauksen jälkeen.

Nyt Vainio on saanut lisää hyviä uutisia.

– Kirurgi soitti, ettei tarvitse aloittaa sytostaattihoitoja. Suuret voimat ovat olleet liikenteessä.

Kansantaiteilija on puhunut avoimesti sairaudestaan. Se on kannattanut.

– Neljä miestä ja yksi nainen on soittanut mulle ja kiittänyt, että olen pelastanut heidän henkensä. He olivat hakeutuneet syöpätesteihin mun esimerkin avulla. Näitä juttuja on siis kannattanut kertoa. Mut leikannut kirurgikin sanoi, että hänelle on tullut potilaita, jotka kertoivat, että Ilkka Vainion takia huomattiin tämä sairaus.

Vainio muistuttaa, että itsestään pitää huolehtia koronakriisinkin keskellä.

– Koronan takia unohdetaan, että on paljon muitakin tappavia sairauksia. Syöpä ei ole sen ala-arvoisempi kuin korona. Menkää hoitoon!

Vainio itse meni hoitoihin vasta, kun vaimo pakotti.

Hän oli tuntenut jo jonkin aikaa huimausta ja yleistä heikotusta. Riimimestari ei osannut lainkaan olettaa, että huono olo johtuisi paksusuolensyövästä.

– Menin sovittamaan pukua Espoon Isoon Omenaan. Elina-vaimo sanoi, että nyt menet terkkarille tsekkaamaan veriarvot. Oli näet ollut pientä väsymystä päällä, Ile kertoi IS:lle maaliskuun alussa.

Kokeisiin meneminen kannatti.

– Varmistui, että minulla on paksusuolensyöpä.

Laulaja ei voi olla ihastelematta suomalaisen sairaanhoidon tasoa.

– Olen niin kiitollinen kirurgeille ja hoitajille. Sitten joku ulvoo sairaalassa väärästä kiisselistä. Käsittämätöntä. Pitäisi olla kiitollinen. Jorvin kirurgit Antti Kivelä ja Tuula Ranta-Knuuttila sekä sairaanhoitajat ja verenluovuttajat antoivat mulle lisävuosia, ja nyt kirjoitan muiden verellä elämäni parhaimmat ja verevimmät laulut. Eläkkeellä oleva ylikirurgi Kalervo Werkkala, joka on ollut tukenani, soitti: ”Ilkka tässä oli veitsi ja suuri henki mukana, tässä oli varjelusta”. Uskon myös niin. Ja rakkaat Elina ja lapset ja ystävät, ilman heitä olisin jo taivaassa.

Ilkka Vainio rohkaisee ihmisiä kuuntelemaan kehoaan ja hakeutumaan lääkärin pakeille, jos terveydentilasta on pienikin huoli.

Vaikka tauti on taitettu, kontrollit jatkuvat säännöllisesti.

– Syöpä on kuin kuokkavieras, joka yrittää uida liiveihin ilman pääsylippua. Energisellä ilolla kuitenkin mennään. Uskon myös korkeimpaan voimaan ja valon voimaan, joka saa synkänkin hahmon hanurin soimaan. Elämä on muutenkin lyhyt ja on helvetin tylsää, jos ei usko mihinkään, ei edes itseensä.

Vainio itse asiassa painottaa, että syöpä on tehnyt hänelle hyvää.

– Nyt arvostan elämää. Luulin olevani kuolematon. Sitten luulin, että kuolen ja tein nopeasti 10 laulua valmiiksi. Mä tunsin, että jotain on vialla. Sanoin bändin kundeille, että nyt mennään studioon, koska oli sellainen tunne, etten elä enää kauan.

– Kyllä minä mielessäni ajattelin, että mulla on syöpä. Kielsin koko asian itseltäni, enkä mennyt hoitoon ennen kuin oli pakko. Mun piti vielä mennä pelaamaan koripalloa sinä päivänä, kun kävin verikokeissa. Lääkäri soitti, että te kuolette sinne kentälle, jos menette.

Vainio nauraa, että ensin hän voitti juomisen himon ja nyt syövän.

– Annan ihmisille omaa valohoitoa. Villinä pyhäpoikana olin ensin kirkon sisäänheittäjä, kun tein kirkkokonsertteja. Nyt olen sairaalan sisäänheittäjä. Mulla onkin yksi viesti ihmisille: sälekaihtimet auki ja tutkimuksiin, ennen kuin sukulaiset koputtelee arkunkantta.