Tempparit-Vilman lapsivedet menivät kesken somevideon kuvaamisen – julkaisee nyt itkuisia videoita sairaalasta: lapsen isä ei pääse synnytykseen koronan vuoksi

Temptation Island Suomesta tutun pariskunnan, Vilman ja Juuson esikoinen syntyy hetkenä minä hyvänsä. Vauvan laskettu aika oli maanantaina 25.5., mutta Vilma kertoi tiistaina Instagram-tilinsä tarina-osiossa synnytyksen käynnistyneen.

– Mielenkiintoinen ripsihuolto. Alkoi vähän supistelemaan ja tässä pohdin just, että menikö multa vedet. Jotain tapahtuu, en tiedä onko tämä harjoittelua vai onko kyse synnytyksestä, mutta mulla on housut märät, Vilma kertoi tiistaina julkaisemassaan päivityksessä.

Seuraavassa tarinassaan Vilma kertoi, että hänellä on kuukautiskipujen kaltaisia supistuksia alaselässä. Hän myös itki kameralle, sillä naistenklinikan säädösten vuoksi Vilman Juuso-puoliso ei pääse mukaan synnytykseen. Vilma itse sairasti hiljattain koronan ja myös Juuso määrättiin sen vuoksi karanteeniin.

– Täällä on aika draamantäyteistä ollut tänään. Tällä hetkellä tilanne on se, että mä vaan tihkun ja tihkun, joten mä joudun menemään yksin. Elän painajaista. Tää on ollut mun pahin pelko pienestä asti. Mä muistan, että joskus tosi nuorena sanoin jotain, että mä haluan synnyttää rakkaan kanssa, Vilma itkeskeli.

– Tää on järkyttävintä paskaa, hän tilitti.

Vilman seuraavat Instagram-tarinat hän julkaisi synnytyssalista. Hän kertoi myös pohtivansa jopa sektiota, sillä ajatus synnytyksestä ilman Juuso-puolisoa tuntui niin kamalalta.

– Tää on niin rankka kokemus, ensimmäinen kokemus ja kun mä en vaan saa sitä tukihenkilöä tänne, Juusoa, niin mä en vaan pysty tähän. Mulla on nyt harjotussupistuksia ja oon yksin täällä ollut joku pari tuntia, niin en mä pysty tämän vahvempiin, Vilma avautui.

– Jotenkin se yksinolo on tässä kaikista pahin. Se, että mä lähtisin tekemään väkisin jotain mitä mä en halua, niin se voi aiheuttaa jotain pahempaakin.

Vilman ja Juuson esikoisen laskettu aika oli ensi viikon maanantaina.

Avautumisensa jälkeen Vilma sai kuitenkin runsaasti viestejä seuraajiltaan ja päätyi kuitenkin siihen, ettei halua sektiota. Tänään keskiviikkona hieman ennen aamuseitsemää Vilma kertoi, että supistukset ovat yhä säännöllisiä ja kovempia.

– Mä oon saanu kipupiikin. Mä oon ihan... Mulla alkoi synnytys ripsihuollossa ja mä synnytän yksin. Kenen tuuria tää on jos ei mun v*ttu. Tulee varmaan loistavaa matskua, kun mulla ei ole mitään tekemistä täällä, Vilma naureskeli viimeisimmässä Instagram-päivityksessään.

Vilma kertoi 11. toukokuuta sairastuneensa koronavirukseen. Jo tuolloin naista huoletti ajatus siitä, että hän oli viimeisillään raskaana. Pariskunta avautui koronan ja raskauden aiheuttamista tuntemuksista tuolloin Youtube-videollaan.

– Mua ehkä vähän naurattaa tää tilanne, koska on niin paljon paskaa, mutta toisaalta mua ei naurata yhtään. Mä synnytän niin, että ihmisillä on siinä suojamaskit päällä, Vilma tilitti videolla.

Parin suhteessa on ollut käänteitä, joista he ovat kertoneet myös sosiaalisessa mediassa. Vilma ja Juuso lähtivät viettelysten saarelle kahteen kertaan, eikä draamalta vältytty. Heidän tavoitteenaan oli näyttää ohjelman katsojille, että he ovat tasapainoinen pariskunta, jossa luottamusta todella löytyy.

Kaikki ei kuitenkaan mennyt aivan suunnitelmien mukaan. Juuso joutui heti ohjelman alusta alkaen niin naurun kuin ärsytyksen kohteeksi. Katsojat eivät ymmärtäneet miehen ylianalysointia ja sulkeutunutta käytöstä.

Temptation Island Suomi -ohjelman viidennellä tuotantokaudella nähtiin varsin tunteellinen hetki, kun Juuso kosi Vilmaa viimeisellä iltanuotiolla. Vilma vastasi yllätyskosintaan myöntävästi. Häistä on naisen mukaan ollut jo puhetta, mutta raskauden takia häät pidetään myöhemmin.

– Haluan pienet häät ystävien ja perheen kanssa. Isoja prinsessahäitä ei ole tiedossa, Vilma kertoi IS:lle helmikuussa.