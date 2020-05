Maailmankuulu ruotsalaistähti Zara Larsson hehkuttaa Almaa somessa: ”Rakastan tätä”

Alman uunituoreen debyyttilevyn kappale kiinnitti ruotsalaistähden huomion.

Ruotsalaistähti Zara Larsson on julkaissut Instagramin Stories-osiossa päivityksen, jossa hän hehkuttaa Alman uuden kappaleen musiikkivideota.

– Rakastan tätä! Larsson kirjoittaa päivityksessään.

Kyseessä on Alman uunituoreen esikoisalbumin LA Money -kappaleen musiikkivideo, jossa Alma laulaa mystisessä ympäristössä pääkallojen ja perhosten seassa.

Alma on aiemmin esiintynyt yhdessä ruotsalaistähden kanssa. Helmikuussa 2018 hän julkaisi Instagramissaan kuvan, jossa hän poseeraa supertähtien kanssa. Tähdet esiintyivät tuolloin BBC Radio 1 -kanavan Live Loungessa.

IS:n haastattelussa Alma kertoi arjestaan Los Angelesissa, mihin kuuluu villejä bileitä maailmantähtien seurassa. Hän kertoi viettävänsä aikaa muun muassa Larssonin kanssa.

– Losissa mulla on sellainen porukka, jonka kanssa hengaan päivittäin. Yleensä olemme Charlin luona. Hänellä on iso kämppä, jossa kaikki hengaa. Tove Lo, MØ, Dua Lipa, Zara Larsson... Jengiä tulee ja menee, Alma kertoi.

24-vuotias Alma on Suomen tämän hetken menestynein kansainvälinen tähti. Hän julkaisi viime viikolla esikoisalbuminsa Have U Seen Her?. Esikoisalbumia odotettiin vuosia, oikeastaan melkein siitä asti, kun hän osallistui Idols-laulukisaan vuonna 2013.

Vuonna 2016 Alma julkaisi esikoissinglensä Karman, josta tuli hitti. Myös seuraavat kappaleet menestyivät ja Chasing Highs -biisi nosti hänet kansainväliseksi tähdeksi.

Alma osti viime vuonna Helsingistä asunnon. Hän palasi Suomeen koronapandemian kärjistyessä.

Alman mukaan levyn julkaisu venyi lopulta kahdesta syystä: hän päätyi keikkailemaan ja tekemään yhteistyötä maailmantähtien kanssa sekä päätti aloittaa albumin teon alusta pari vuotta sitten.

– Siinä kävi niin, että tuli sikana keikkapyyntöjä, halusin lähteä kiertämään ja tein musaa puoliteholla. Ei vaan ollut aikaa tehdä albumia, kun meni niin vitun lujaa. Sain myös tilaisuuksia, joille ei vaan voinut sanoa ei, Alma kommentoi IS:lle.

Zara Larsson Ilosaarirockissa vuonna 2018.

Zara Larsson nousi kotimaassaan suosituksi jo vuonna 2008 voitettuaan Ruotsin Talent-kykykilpailun. Nykyään Larsson luo uraa myös Yhdysvalloissa ja on menestynyt kansainvälisesti.

Lush Life -hittikappaleestaan tunnettu Zara Larsson on esiintynyt Suomessa useampaan kertaan. Hänet nähtiin Ed Sheeranin lämmittelijänä viime kesänä Helsingissä.