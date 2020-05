Näin Harry ja Meghan ovat viettäneet toista hääpäiväänsä – asettivat merkkipäivän vietolle tärkeän vaatimuksen

Harryn ja Meghanin satuhäistä on vierähtänyt kaksi vuotta.

Herttuapari vietttää 2-vuotishääpäiväänsä koronapandemian ehdoilla.

Tänään tiistaina tulee kuluneeksi kaksi vuotta prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin taianomaisista satuhäistä.

Maailmanlaajuinen epidemia on luonnollisesti rajoittanut juhlapäivän viettoa. Pariskunta onkin viettänyt merkkipäivää rauhallisissa merkeissä kotonaan Los Angelesissa Archie-pojan kanssa, kertoo Harper's Bazaar -lehti.

Harrylle ja Meghanille oli tärkeää, etteivät he tekisi lainkaan töitä 2-vuotishääpäivänään.

– Harry ja Meghan viettävät tänään laatuaikaa perheen kesken, he eivät tee töitä. He myös varmistivat, ettei tälle päivää ollut sovittuna ainuttakaan tapaamista tai muita työjuttua, hovitoimittaja ja elämäkertakirjailija Omid Scobie kertoi lehdelle.

– Kuten kaikki muutkin, he pysyttelevät kotona. Päivä on silti ihana, hän jatkoi.

Harry ja Meghan tervehtivät hääpäivänään yleisöä Winsorin kaduilla.

Vuosi sitten parikunta jakoi ihastuttavia hääkuvia Instagramissa. Nyt tilanne on toinen, sillä aiemmin tänä keväänä pari ilmoitti lopettavansa Instagraminsa ja kotisivujensa päivittämisen.

Fanit kuitenkin riensivät jakamaan Twitterissä romanttisia kuvia herttuaparista onnitteluviestien saattelemina.

Toukokuussa herttuaparilla on riittänyt juhlan aihetta, nimittäin Archie-poika täytti toukokuun alussa vuoden.

Uusi alku Yhdysvalloissa

Koko maailma seurasi, kun prinssi Harry ja herttuatar Meghan saivat toisensa satumaisissa häissä lauantaina 19. toukokuuta 2018 Windsorin linnassa, Pyhän Yrjön kappelissa.

Romantiikkaa tihkuneena hääpäivänä kukaan ei olisi voinut tietää, että kaksi vuotta myöhemmin prinssi Harry ja herttuatar Meghan olisivat jättäneet brittihovin valtaisan kohun saattelemina ja aloittaneet täysin uudenlaisen elämän Yhdysvalloissa.

Brittihovista lähdön jälkeen Harry ja Meghan asuivat ensin Kanadassa, mutta nyt he ovat asettuneet Los Angelesiin. Perhe majailee toistaiseksi näyttelijä Tyler Perryn kartanossa.

Kyseessä on hulppea talo, jonka arvoksi kerrotaan noin 18 miljoonaa dollaria. Kartanossa on muun muassa kahdeksan makuuhuonetta ja 12 kylpyhuonetta sekä iso uima-allas.

Harryn ja Meghan eivät ole paistatelleet julkisuudessa Los Angelesiin muuton jälkeen.

Herttuapari on ollut vaitonainen tulevaisuudensuunnitelmistaan, mutta se tiedetään, että pari on perustanut uuden hyväntekeväisyysjärjestön, jolla on heille aivan erityinen merkitys.

Herttuaparin järjestö on voittoa tavoittelematon järjestö nimeltään Archewell. Järjestö tarjoaisi näillä näkymin ainakin mahdollisuuden osallistua erilaisiin tukiryhmiin ja monimediallisiin koulutusohjelmiin. Tekeillä ovat myös Archewellin hyvinvointiin keskittyvät kotisivut.