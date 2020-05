Anna: Lapsi tuntemattoman kanssa -sarjan Hanna nauttii vauva-arjesta yksinhuoltajana: ”En aio surkutella tyttärelleni sitä, ettei hänellä ole isää”

Kumppanuusvanhemmuutta yrittäneen Hannan tytär syntyi ohjelman viimeisessä jaksossa.

Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelmassa vanhemmuutta tavoitellut Hanna nauttii tällä hetkellä äitiyslomasta pienokaisensa kanssa. Ohjelman viimeisessä jaksossa Hanna synnytti tyttären.

Hanna yritti kumppanuusvanhemmuutta Marcon kanssa, mutta parin yhteinen tie kariutui. Parivaljakkoa hiersi pitkän välimatkan lisäksi epäilys toisen sitoutumisesta ja vaatimuksista.

Anna-lehden haastattelussa Hanna kertoo matkastaan itselliseksi äidiksi. Tie ei ollut helppo. Hän oli vajota epätoivoon, kun koeputkihedelmöityshoidot eivät tuottaneet tulosta.

Hanna päätti yrittää vielä viimeisen kerran, ja yllätykseksi raskaustesti olikin positiivinen. Hanna myöntää haastattelussa olleensa alkuun myös äärimmäisen peloissaan raskauden etenemisestä.

Lopulta vauva syntyi suunnitellulla sektiolla huhtikuussa.

– Lapsen näkeminen ensimmäistä kertaa on elämän pysäyttävä hetki. Että tässä on minun lapseni ja hänestä minä olen nyt vastuussa ja hänen äitinsä olen. Hän on jotakin suurta ja ihmeellistä, Hanna kuvailee haastattelussa.

Yksinhuoltajuutta hän pitää itselleen oikeana vaihtoehtona.

– En aio surkutella tyttärelleni sitä, että hänellä ei ole isää. Tämä on meidän perhe ja se on täydellinen juuri tällaisenaan.

Hanna kertoo Annassa olevansa innoissaan äitiydestä ja sen tuomista muutoksista. Tällä hetkellä hän nauttii seesteisestä vauva-arjesta ja toivoo koronatilanteen hellittävän, jotta pienokainen pääsisi tutustumaan muihin.

– Kun on elänyt neljäkymmentä vuotta aika itsenäistä elämää, niin kyllähän vauva muutti kaiken ja muuttaa kaiken, mutta sitähän minä olen halunnutkin. Tämä on juuri sitä, mistä haaveilin ja mitä halusin – ja enemmänkin. Minulla on nyt koti ja sydän täynnä. Minulla on lapsi ja perhe, mitä olen halunnut aina, hän summaa lehden haastattelussa.

Hanna nauttii äitiyslomasta viisiviikkoisen tyttärensä kanssa.

Lapsi tuntemattoman kanssa -sarjan ensimmäinen kausi sai maanantaina päätöksensä. Kausi huipentui kahden lapsen syntymään. Hannan lisäksi lapsen saivat Jonni ja Krista, jotka hoitavat lastaan yhdessä.