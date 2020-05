Lapsi tuntemattoman kanssa -sarja huipentui viimeisessä jaksossa kahden pienokaisen syntymään: yhden parin tiet erkanivat riitaisasti

Useamman kerran keskenmenon saaneet Riina ja Ari lähtivät eri teille jäätävissä merkeissä. Jonni ja Krista hoitavat lastaan yhdessä, mutta Hanna jatkaa elämäänsä yksinhuoltajaäitinä.

Lapsi tuntemattoman kanssa -sarjan ensimmäinen kausi sai maanantaina päätöksensä. Jaksossa nähtiin sekä suurta onnea että vaikeita hetkiä. Kaikki huipentui kahden lapsen syntymään.

Riina ja Ari

Yksi kauden dramaattisimmista hetkistä oli, kun Riina ja Ari lähtivät eri teille. Heidän kohdallaan viimeinenkään inseminaatio ei tuottanut tulosta.

Parin välillä oli runsaasti konflikteja koko ohjelman ajan. Ari kertoi, että hän oli pyrkinyt etsimään itselleen samalla kumppania toisaalta, kun hän yritti lasta Riinan kanssa. Asiantuntijoiden mukaan ongelmaksi muodostui se, ettei tilanne ollut Riinalle tarpeeksi selvä.

– Ongelmana on ollut se, että Ari ei ole riittävästi kertonut näistä seksisuhteista ja miessuhteista Riinalle, jotta Riina olisi voinut olla luottavaisin mielin siitä, että seksi on ollut turvallista ja hänen terveytensä ei ole vaarantunut tässä, ohjelman psykologi Kalle Partanen sanoi.

Riina ja Ari selvittelivät välejään kahvilassa. Lopulta he lähtivät eri teille.

Lopulta kaksikko selvitteli välejään kahvilassa ja erosi erittäin viileissä väleissä.

Ari kertoi kokevansa, että kaksikon välille oli syntynyt luottamuspula. Samalla hän pudotti pommin: hän ei kokenut, että kaksikon kannattaisi enää yrittää lasta yhdessä.

– Luottamuspulassa jos on, niin sitä ei silloin kannata jatkaa missään nimessä tätä meidän projektiamme, hän selitti Riinalle.

Jonni ja Krista

Sarjassa seurattiin myös Jonnin ja Kristan matkaa kumppanuusvanhemmiksi. Heidän tyttärensä syntyi viimeisessä jaksossa. He ovat nyt kumppanuusvanhempia ja ovat päättäneet asua yhdessä vauva-ajan.

Synnytys ei ollut helpoimmasta päästä. Kristalla oli supistuksia neljä päivää. Hän lähti sairaalaan ja synnytys olikin jo käynnissä ja sitä alettiin vauhdittaa.

– Uskomatonta, että pääsen vauvan kanssa kotiin, Krista iloitsi.

Krista ja Jonni pysyvät tiiviisti yhdessä lapsensa vauva-ajan.

Lopulta hän pyysi järeämpää kivunlievitystä ja sai tukea Jonnilta, joka pysytteli pääsääntöisesti Kristan vierellä aina heidän tyttärensä syntymään asti.

Pari yritti lasta ohjelman aikana perinteisin keinoin.

– Alotettiin samantien. Eli lähdettiin yrittämään ihan perinteisin keinoin, Krista kertoi aiemmin.

Hanna

Viimeisessä jaksossa Hanna synnytti tyttären.

Hanna yritti kumppanuusvanhemmuutta Marcon kanssa, mutta jo kuukausi sitten tv-katsojat näkivät dramaattisen käänteen, kun Hannan ja Marcon välit kriisiytyivät lopullisesti. Parivaljakkoa hiersi pitkän välimatkan lisäksi epäilys toisen sitoutumisesta ja vaatimuksista.

Hannan onni täydentyi pienokaisella.

– No meidän matka kumppanuusvanhemmuus tiellä on päättynyt. Ja nyt tässä ollaan.. Mitä me ollaan, kavereita, Hanna paljasti psykologi Kalle Partaselle.

Nyt onnensa kukkuloilla oleva Hanna jatkaa elämäänsä yksinhuoltajaäitinä.

