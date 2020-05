Dwayne ”The Rock” Johnsonin tytär täytti 18-vuotta – allekirjoitti heti sopimuksen historian nuorimpana showpainijana

Dwayne ”The Rock” Johnsonin tytär aloittaa showpainiuransa.

Dwayne ”The Rock” Johnson tuli tunnetuksi kenties historian parhaana showpainijana. Lajista eläköidyttyään hän siirtyi näyttelyn pariin ja on tänä päivänä yksi maailman parhaiten palkattuja Hollywood-tähtiä.

Perinteet pysyvät kuitenkin yllä. Johnson, 48, kertoi viikonloppuna Jimmy Fallonin luotsaamassa The Tonight Show’ssa hänen vasta täysi-ikäistyneen esikoistyttärensä Simonen aikovan seurata isänsä jalanjälkiä showpainin maailmaan.

– Hän on kirjoittanut sopimuksen WWE:n kanssa. Olen mykistynyt. Ensin ajattelin, että mikä kunnia. Tyttäreni haluaa seurata jalanjälkiäni, Johnson totesi ohjelmassa.

– Mutta mikä tärkeämpää... Jalanjälkieni seuraaminen kuulostaa kliseeltä, mutta hän oikeasti haluaa luoda oman uransa. Se on yhtä tärkeää, hän jatkoi.

Dwayne Johnson tyttärensä Simonen kanssa 2018.

Tähti paljasti myös Simonen olleen WWE:n eli World Wide Wrestling Federationin kanssa nuorin koskaan sopimuksen tehnyt urheilija.

– Hän on 18 nyt, mutta 16-vuotiaana hän paiski valtavasti töitä. Hän oli kehässä heiteltävänä ja tiedätkö... Hankkimassa kaikkia niitä kuhmuja ja mustelmia joita ammattipainissa tulee. Hän on kestänyt ne sitkeästi ja olen hänestä todella ylpeä, isä hehkutti.

Simone on showpainija jo neljännessä polvessa. Isänsä lisäksi myös hänen isoisänsä ja isoisoisänsä loivat uran showpainin maailmassa.

– Tämä on minulle kaikki kaikessa. Perheelläni on niin henkilökohtainen yhteys painiin. Olen kiitollinen, että minulla on mahdollisuus paitsi painia, mutta myös jatkaa suvun perinteitä, Simone on tuumannut aiemmin.

48-vuotiaalla Johnsonilla on Simonen lisäksi kaksi tytärtä vaimonsa Lauren Hashianin kanssa: 4-vuotias Jasmine ja 2-vuotias Tiana. Hän on tähdittänyt muun muassa Fast & Furious -elokuvasarjaa sekä useita muita menestyselokuvia.