Hollywood-tähti Megan Fox eroaa näyttelijäpuolisostaan – mies latasi tunteikkaan tilityksen ex-vaimonsa pettämishuhuista

Erohuhut leimahtivat viime viikolla, kun Megan Fox kuvattiin autossa yhdessä amerikkalaisräppärin kanssa.

Hollywood-tähti Megan Fox, 34, eroaa näyttelijäpuolisostaan Brian Austin Greenistä, 46, liki kymmenen aviovuoden jälkeen, kertoo muun muassa People.

Parin erohuhut leimahtivat, kun Fox kuvattiin autossa yhdessä räppäri Machine Gun Kellyn, oikealta nimeltään Richard Colson Bakerin kanssa. Fox ja Baker tapasivat Midnight in the Switchgrass -elokuvan kuvauksissa viime vuonna.

Green avautui eron syistä maanantaina julkaisemassaan podcastissa. Muun muassa Beverly Hills, 90210 -sarjasta tunnettu Green kertoo podcastissaan, kuinka Fox ei ollut enää entisensä palattuaan kyseiseltä kuvausmatkalta.

Pari kertoo eronneensa vuodenvaihteessa, mutta aikoo tehdä edelleen asioita yhdessä lastensa kanssa.

Greenin mukaan Fox oli lopulta kertonut miehelleen, että tunsi olonsa paremmaksi ja piti itsestään enemmän, kun ei ollut kotona. Lopulliseen eropäätökseen pari päätyi vuodenvaihteessa.

– Olin shokissa ja pettynyt, mutta en voinut olla pettynyt häneen, sillä hän ei pyytänyt minua tuntemaan niin. Se ei ollut hänen valintansa, hän vain tunsi niin. Puhuimme asioista enemmän ja sanoin, että erotaan hetkeksi... joten niin me teimme, hän kertoo.

Kaksikko tapasi vuonna 2004 Hope & Faith -komediasarjan kuvauksissa. Parin vaiheikas suhde on ollut karilla aiemminkin, mutta he ovat aina palanneet yhteen. Heillä on yhdessä kolme lasta: Journey River, 3, Bodhi Ransom, 6, ja Noah Shannon, 7.

– Meillä on ollut mahtava suhde. Tulen aina rakastamaan häntä ja tiedän, että hän tulee aina rakastamaan minua, Green sanoo podcastissaan.

Fox ja Green lastensa kanssa maaliskuussa 2020.

Green korostaa myös, että ei syytä Foxia tapahtuneesta. Hän kertoo myös uskovansa, ettei hänen ex-vaimonsa ja räppärin välillä olisi mitään ystävyyttä enempää.

– En ole koskaan tavannut häntä, mutta Megan ja minä puhuimme hänestä. He ovat ystäviä. Ja hänen kertomansa perusteella hän on mukava, aito tyyppi. Luotan hänen arviointikykyynsä. Hänellä on aina ollut todella hyvä arviointikyky.

– En halua ihmisten ajattelevan, että he ovat pahiksia ja että minä olisin uhri millään tavalla, sillä en ole. Tämä ei ole meille uusi asia. Tämä on jotain uusi asia julkisuudessa, mutta meille tämä ei ole uutta.

Green ei myöskään pidä mahdottomana, että hän ja Fox palaisivat vielä joskus yhteen.

– Kuka tietää, mitä matkan päässä on. Tai siis, meillä on vielä paljon elämää jäljellä.

Megan Fox nousi Hollywoodin kirkkaimpien tähtien joukkoon viime vuosikymmenellä Transformers-elokuvasarjasta. Samalla hänestä tuli myös palvottu seksisymboli.

Varomaton kommentti muutti kuitenkin Foxin uran suunnan täysin ja hän sai potkut sarjasta.