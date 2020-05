”Olen aamun jälkeen jo ihan finaalissa” – Marja Hintikka kertoo Instagramissa, kuinka haastavia aamut voivat olla kolmen pienen lapsen kanssa

Juontaja Marja Hintikka kuvailee, ettei lasten pukeminen ole ollut näinä aikoina kovinkaan helppo homma aamuisin.

Marja Hintikka julkaisi Instagraminsa Stories-osiossa otteita aamun askareista, joihin monet vanhemmat voivat samaistua. Hintikka toteaa aamujen olevan välillä melkoista sumplimista, kun perheen kolme lasta pitäisi pukea säänmukaisiin varustuksiin.

– Kenellä muulla ei oikein suju lasten pukeminen näinä aikoina? Kaikki tehdään niin kuin kasvatusoppaissa. Illalla jo puhutaan millainen sää on huomenna ja lapsilla on oikeus valita tiettyjä vaatekappaleita itse. He tietävät, että vaatteet valitaan aina sään mukaan ja aikuiset sanoo mitkä vaatteet, Hintikka kertoo Instagramissaan.

Hän kuvailee lasten olevan jo sitä mieltä, että Suomessa vietetään kesää ja haluavan pukeutua kesävaatteisiin.

– Joka aamu ihan hirveä tappelu. Nyt on heidän mielestään jo kesä, vaikka aamulla on kolme astetta lämmintä. Minä en anna lähteä lippiksissä, vaan pipot laitetaan vielä päälle. Täytyy sanoa, että olen aamun jälkeen jo ihan finaalissa ja ahdistaa vaan. Joka aamu alkaa tappelulla.

Hintikka kertoo saaneensa Instagramissa viestejä muilta vanhemmilta, jotka ovat kohdanneet aivan samanlaisia haasteita aamuisin oman jälkikasvunsa kanssa.

– Meillä isoin jo lähes kouluikäinen, pienin vasta 3-vuotias. Jos annan toisen tehdä jotain, niin 3-vuotias ei ymmärrä miksi annoin vanhemman lapsen tehdä jotakin. Mulla pitää olla joku yhteinen linja.

– Tuntuu, ettei koskaan onnistu. Tsemppiä kaikille. Välillä on vaan se fiilis, ettei musta ole tähän, mutta silti vaan jatketaan, hän sanoo Instagramissa.

Marja Hintikka ja hänen aviomiehensä Ile Uusivuori kuvattuna Venla-gaalassa tammikuussa.

Marja Hintikan ja hänen puolisonsa Ilkka ”Ile” Uusivuoren rakkaus roihahti vuonna 2006, kun Hintikka juonsi YleX-kanavan aamuohjelmaa. Eräänä päivänä muu työryhmä lähti viettämään virkistyspäivää Hintikan jäädessä vetämään iltapäivän lähetystä yhdessä Uusivuoren kanssa.

Lähetys sujui liki täydellisesti. Vitsit lensivät ja keskustelu sujui kuin itsestään.

– Ihmettelin heti, että miten tämän ihmisen kanssa on niin helppo olla, Hintikka muisteli IS:lle tammikuussa.

Myös Hintikan äiti oli kuunnellut lähetystä. Seuraavana päivänä hän tarttui puhelimeen ja soitti tyttärelleen.

– Äiti kysyi minulta, että kukas se nuori herra sinun kanssasi siellä radiossa oli, kun teillä meni jutut niin yksiin? Hän vaistosi sen heti. Kyllä äidit tietävät.

Pari meni naimisiin vuonna 2011 ja nykyään heillä on kolme lasta.