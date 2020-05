Taru Kalenoville tehtiin jo toinen brasilialainen pyllynkohotus – leikkauksessa piilee valtavat riskit

Portugalin Playboyssa poseerannut Taru Kalenov kertoo avoimesti BBL-operaatiostaan somessa.

Playboyn sivuilta ja Miss Helsinki -kisasta tuttu Taru Kalenov kertoo Instagraminsa Stories-osiossa käyneensä jo toista kertaa ruiskuttamassa rasvaa takapuoleensa. Kyseessä on BBL-leikkaus, eli niin kutsuttu brazilian butt lift -operaatio.

Toimenpiteessä kehon omaa rasvaa siirretään takapuoleen, jotta siitä saadaan muodokkaampi. Edellisen kerran Kalenovin takamusta operoitiin maaliskuussa.

Kalenov vastaa Instagramissa seuraajiensa kysymyksiin operaatiosta ja kertoo, miksi halusi ottaa lisää täytettä takapuoleensa.

Kalenov sanoo, että hänen käsivarsistaan otettiin rasvaa noin 3 desiä per käsi ja rasva ruiskutettiin hänen takapuoleensa.

– Nyt me saatiin noin kolme desiä per puoli. Viimeksi kyljistä tuli 6 desiä per puoli, eli nyt puolet vähemmän. Rasvaa laitettiin nimenomaan sivuille, Kalenov kertoo.

Taru Kalenov vastaa Instagramissaan kysymyksiin BBL-operaatiosta.

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty, miksi Kalenov on käynyt operaatiossa toistamiseen vain pari kuukautta ensimmäisen leikkauksen jälkeen. Julkkiskaunotar sanoo halunneensa käydä lisätäytettä nyt kun on vielä Suomessa. Kalenov asuu Dubaissa ja toivoo pääsevänsä takaisin kotiin heti kun rajat aukeavat.

– Yhdeksän viikkoa oli välissä. Nyt kun olen Suomessa, niin ajattelin, että parempi käydä, hän sanoo.

Instagramissa kysellään myös toipumisprosessista. Kalenov sanoo joutuvansa nukkumaan nyt kuukauden mahallaan. Hänen mukaansa pitkä toipumisprosessi on kuitenkin pieni hinta maksettavaksi lopputuloksesta.

– Jotenkin tähän on tottunut. Jos jotain haluaa, niin sen eteen pitää tehdä töitä. Olin päättänyt, että haluan tehdä tämän. Jos jotain haluaa, niin kyllä sen sitten tekee. Jos ei ole valmis, niin sitten ei kannata mennä, hän toteaa.

Instagramissa tiedustellaan myös onko tulos pysyvä.

– Jos laihdut 10 kiloa, niin kyllä se pylly siitä pienenee. Mutta jos puhutaan tavallisesta liikkumisesta, niin mitäpä sille pyllylle tapahtuis, jos ruokavalio on kunnossa? Kalenov vastaa.

Leikkaus on hyvin riskialtis

BBL-leikkauksen jälkeen potilaan tulee välttää istumista ja selällään oloa jopa kuukauden ajan, jotta operoituun takapuoleen ei synny painetta ja rasitusta.

Plastiikkakirurgi Hilkka Peltoniemi kertoi IS:lle aiemmin, että tyypillisesti takamukseen siirrettä rasva imetään ensin vyötäröltä, selästä, vatsasta tai reisistä. BBL-operaatio on nostanut viime vuosina suosiotaan valtavasti, sillä muhkeat takapuolet ovat olleet muotia muun muassa Kardashianien vuoksi.

Leikkaus on kuitenkin hyvin riskialtis ja toimenpide on aiheuttanut maailmalla lukuisia kuolemantapauksia.

– Pahimmissa paikoissa kuolleisuus on ollut viisi prosenttia, eli joka 20. nainen on kuollut operaatioon. Eihän tuollaiseen kosmeettiseen toimenpiteeseen pitäisi kenenkään kuolla, Hilkka Peltoniemi totesi IS:lle aiemmin.

Plastiikkakirurgi Hilkka Peltoniemi kertoi IS:lle, että BBL-operaation vaarat piilevät muun muassa siinä, että takamukseen saatetaan suihkuttaa kerralla liikaa rasvaa.

Koska operaatiolle on niin paljon kysyntää, tehdään ulkomaisilla pikkuklinikoilla niitä vaarallisen suurilla rasvamäärillä ja liian nopeasti. Joillakin klinikoilla rasvaa siirretään yli kilo per pakara.

– Kun rasvaa ruiskutetaan suuri määrä, se ei mahdu turvalliseen läskikerrokseen, jossa ei ole suuria suonia tai hermoja, Peltoniemi kertoi IS:n haastattelussa.

Riskinä on osua iskiashermoon tai peräsuoleen. Myös verisuonet ovat vaarassa, sillä jos rasvaa päätyy runsaasti verenkiertoon, voi se tukkia keuhkoverenkierron, jolloin potilas saattaa kuolla.