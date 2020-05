Uusi Temptation Island kuvataan Suomessa, Hauskojen kotivideoiden juontaja vaihtuu 15 vuoden jälkeen – tällainen on syksyn tv-tarjonta

Tv:ssä nähdään syksyllä monia vanhoja suosikkeja sekä uutuusohjelmia.

Nelonen Median kanavilla nähdään tulevan kesän ja syksyn aikana monipuolinen kattaus uutuuksia ja vanhoja ohjelmasuosikkeja.

Sami Kurosen juontama Temptation Island kuvataan tällä kertaa Suomessa.

Suomen seuratuimman ja puhutuimman parisuhderealityn 8. kausi kuvataan tällä kertaa Suomessa. Temptation Islandin ydin pysyy vaihtuneesta lokaatiosta huolimatta samana. Neljä pariskuntaa laittaa aidon rakkautensa äärimmäiseen painetestiin, kun pariskunnat erotetaan kolmeksi viikoksi toisistaan ja kuvioon astuu toinen toistaan houkuttelevampia sinkkuja.

Kokevatko parit oivalluksia omista parisuhteistaan? Onko ruoho vihreämpää aidan toisella puolella? Miten kuumana grillimestari Sami Kurosen hiillos polttaa kotimaassa?

– Päätös uuden kauden kuvaamisesta Suomessa oli luonnollisesti olosuhteiden sanelema, mutta näemme sen myös suurena mahdollisuutena. Kotimaassa kuvaaminen antaa mahdollisuudet järjestää entistä enemmän yllätyksiä, tuoda paikalle vierailevia tähtiä ja sekoittaa pakkaa. Luvassa on siis takuulla ennennäkemätön kausi, joka jokaisen sarjan fanin on pakko nähdä, ohjelman vastaava tuottaja Jukka Saharinen lupaa.

Temptation Island Suomen 8. kausi kuvataan heinäkuussa luonnonkauniissa maisemissa, ja haku ainutlaatuiselle kaudelle on auki.

Temptation Island Suomi alkaa Nelosella ja Ruudussa syyskuussa.

Hauskat kotivideot uudistuu täysin, kun Suomen suosituin tubettaja Roni Back ottaa sarjan haltuunsa ja tekee sen aivan omalla tyylillään! Hauskat kotivideot by Roni Back -sarja vie nojatuolimatkalle hämmästelemään, mitä kaikkea voikaan mennä pieleen kotivideoita kuvatessa.

– On suuri kunnia päästä jatkamaan näin tunnettua ja rakastettua formaattia! Mulle on annettu vapaat kädet lähteä luomaan juuri sellaista ohjelmaa, joka toimii niin ohjelman uusille katsojille kuin niillekin, jotka ovat jo pidempään seuranneet Hauskoja Kotivideoita, kertoo Roni Back.

Hauskat kotivideot by Roni Back alkaa Nelosella syyskuussa.

Jethro Rostedt ja Hjallis Harkimo alkavat luotsata yhteistä ohjelmaansa.

Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro! on uutuussarja, jossa 2020-luvun hyvät herrat Hjallis Harkimo ja Jethro Rostedt järjestävät rennon saunaillan Hjalliksen kotona Sipoossa.

Jokaisessa jaksossa saunanlämmityspuuhiin saapuu kattaus mielenkiintoisia vieraita aina politiikan huipulta lööppien kestosuosikkeihin, joiden kanssa suorasuiset isännät keskustelevat kohuista ja käänteistä muun kesäpuuhastelun lomassa.

Kauden aikana saunanlämmityspuuhissa nähdään mm. Timo Soini, Tiina Jylhä, Samu Haber, Aku Louhimies ja monia muita.

Keskustelujen lisäksi Sipoossa nostetaan verkkoja, hakataan halkoja ja lauletaan. Samalla nähdään miten sujuu kaksikon kokkaus kesäkeittiössä, ja millainen on Jetin ja Hjalliksen Diilistä alkunsa saanut, yhteisten bisnesten ja epäonnisen venekaupan marinoima ystävyys.

Molemmat ovat juontaneet ohjelmia yksinkin, mutta nyt kaksikko nähdään ensimmäistä kertaa yhdessä, heittämässä Lisää löylyä!

Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro! alkaa Nelosella ja Ruudussa syyskuussa.

BB:ssä jatkaa sama tuttu juontajakolmikko.

Big Brother Suomi oli yksi viime syksyn kiistatta suurimpia tv-ilmiöitä, josta kuhistiin somessa ja kahvipöydissä. Ensi syksynä kytätään jälleen luvan kanssa.

Uudelle BB-kaudelle lähetettiin huikeat yli 6000 hakemusta, ja asukasvalinnat käyvät parhaillaan kuumina.

Ensi syksyn Big Brother Suomi -kaudella nähdään mukana myös tuttu juontajakolmikko. Maanantaista lauantaihin nähtäviä päivittäisiä koostelähetyksiä vetävät vuoropäivin Aito Iskelmältä tuttu samettiääni Kimmo Vehviläinen ja HitMixin aamuista tuttu Alma Hätönen.

Sunnuntain suorat lähetykset puolestaan juontaa todellinen BB-konkari Elina Kottonen.

Syksyn BB-kausi tulee olemaan viime syksyä pidempi, sillä tällä kertaa BB-talo saa asukkaat peräti 12 viikoksi! Uuden BB-talon suunnittelee Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin koulutusohjelman maisterivaiheen opiskelijat. Kansainvälinen opiskelijatyöryhmä koostuu suunnittelijoista peräti 10 eri maasta.

Big Brother Suomi alkaa Nelosella ja Ruudussa syyskuussa.

Syksyn musiikkiuutuutena starttaa näyttävä ja uudistunut Tähdet, tähdet 2020, jossa kymmenen suosikkiartistia nousee estradille antamaan kaikkensa ja näyttämään täysin uusia puolia itsestään.

Suomalaisille tutun menestysformaatin keskiössä ovat viikoittain vaihtuvat eri musiikkigenret, joiden syövereihin artistit sukeltavat ja matkaavat rohkeasti myös mukavuusalueensa ulkopuolelle viihdyttääkseen katsojia. Miten sujuu maan kärkipopparilta rockabilly tai iskelmätähdeltä hard rock, tai miten räppäri hoitaa kasaripopin ja suomirokkari oopperan?

Artistien treeniviikko huipentuu viikoittaiseen suoraan lähetykseen, joissa jaksosta toiseen nähdään yllättäviä, viihdyttäviä ja unohtumattomia esityksiä kunkin genren hiteistä ja suosituimmista kappaleista. Vakiotuomaristo, sekä viikoittain vaihtuva genreguru antavat esityksistä omat viiltävät arvionsa, mutta lopullisen päätöksen tekee kotikatsomo. Yleisö pääsee äänestämään suosikkiaan ja kauden päätteeksi kruunataan koko kisan voittaja – tähtien tähti.

Uudet Tähdet, tähdet 2020 -artistit, tuomarit sekä juontaja julkistetaan kesällä. Suorat Tähdet, tähdet 2020 -lähetykset alkavat Nelosella ja Ruudussa elokuussa.

Voice of Finland palaa ruutuun syksyllä.

The Voice of Finland jatkuu syksyllä! Anna Puun, Redraman, Juha Tapion sekä Sipe Santapukin ja Toni Wirtasen tiimiläiset nousevat Logomon lavalle suorissa lähetyksissä. Kilpailijoita on mukana 16, neljä jokaisen tähtivalmentajan tiimistä. Livelähetykset juontavat Heikki Paasonen ja Elina Kottonen. Kuka on tämän vuoden The Voice of Finland?

The Voice of Finlandin suorat lähetykset Turun Logomosta:

Torstaina 10. syyskuuta kello 20.

Perjantaina 11. syyskuuta kello 20.

Perjantaina 18. syyskuuta kello 20.

Perjantaina 25. syyskuuta kello 20.

The Voice of Finland starttaa Nelosella ja Ruudussa The Voice of Finland: Lähtölaskenta -jaksolla 4. syyskuuta alkaen kello 20.

Uusi Vain elämää kuvataan jälleen Satulinnassa.

Satulinnan takkahuoneen pöydän ympärille kokoontuu jälleen kahdeksan Suomen suosituinta huippuartistia! Suureksi tv-ilmiöksi noussut Vain elämää tarjoilee syksyllä uutta musiikkia ja ikimuistoisia hetkiä Hirvensalmen komeissa maisemissa.

Satulinnan rantasaunalla kajahtavat jälleen upeat tulkinnat, ja artistit jakavat elämäntarinoitaan yhteisen pöydän ääressä.

11. Vain elämää -kauden artistit julkistetaan myöhemmin. Vain elämää alkaa Nelosella ja Ruudussa syyskuussa.

