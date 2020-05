Khloé Kardashianin Tristan-rakas passitettiin isyystestiin – ex-kumppani väittää pettämiskohuissa rypeneen miehen olevan lapsensa isä

Tristan Thompson on tehnyt hiljattain isyystestin. Hänen ex-kumppaninsa Kimberly Alexander on väittänyt miehen olevan tämän lapsen isä.

Keeping Up With the Kardashians -tv-realitysta tutun Khloé Kardashianin kumppani koripalloilija Tristan Thompson, 29, on joutunut kiusallisen isyysskandaalin keskelle, kertoo Daily Mail.

Brittilehden mukaan Thompson on hiljattain tehnyt isyystestin sen jälkeen, kun miehen ex-kumppani Kimberly Alexander on väittänyt Thompsonin olevan Alexanderin poikalapsen isä.

Tristan Thompson on joutunut viime vuosina lukuisten pettämiskohujen keskelle.

Kardashianien lakimies Marty Singer on kertonut, että ammattikoripalloilija on tehnyt isyystestin, joka osoittautui negatiiviseksi.

Kun mallina työskentelevä Alexander pyysi Thompsonia tekemään toisen isyystestin, Singer kertoi miehen suostuvan siihen, jos se tehtäisiin AABB:n akkreditoimassa laboratoriossa.

Alexander puolestaan on ilmaissut Instagram-sivuillaan turhautumisensa kyseiseen laboratorioon ja väitti, että he sabotoivat ensimmäiset testit Kardashian-yhteyden vuoksi.

– Olen erittäin järkyttynyt sen suhteen suhteen, että he yrittävät sabotoida poikaani koskevaa DNA-testiä. Thompson on laiminlyönyt häntä aina syntymästään saakka. Tiedän varmasti, että Tristan Thompson on lapseni isä, Alexander kirjoitti Instagram-julkaisussa.

Tapauksen vuoksi Thompson ja Kardashian ovat lähettäneet naiselle kirjeen, jossa he vaativat häntä perääntymään isyysväitteidensä kanssa tai muutoin he vievät asian oikeuteen. Naista pyydettiin lopettamaan parin kunnian loukkaaminen sekä haitallisten valheiden levittely.

Khloé Kardashian on pysynyt miehensä rinnalla monista vastoinkäymisistä huolimatta.

Kardashianin ja Thompsonion suhde on joutunut viime vuosina moninaisten koettelemusten keskelle. Viime vuonna parin suhde päättyi pettämisskandaaliin, sillä Tristanin kerrottiin pettäneen Khloéta Jordyn Woodsin kanssa. Jordyn Woods on Kylie Jennerin paras ystävä.

Ensimmäisen kerran Tristan joutui pettämisskandaalin keskelle vain vuosi ennen Jordyn-kohua, juuri ennen ensimmäisen lapsensa syntymää. Hänet kuvattiin erään bileillan päätteeksi suutelemassa naista yksityisklubilla. He siirtyivät klubilta hotelliin, josta nainen poistui vasta seuraavana iltana.

Tilanne aiheutti suuren somemylläkän ja Tristan saikin kuulla kunniansa sosiaalisessa mediassa Kardashianien faneilta. Myös Khloén sisko Kim kertoi julkisuudessa olevansa järkyttynyt tilanteesta. Entistä järkyttävämmän tilanteesta teki se, että Khloé oli viimeisillään raskaana, kun pettäminen vuoti julkisuuteen.

Pariskunta on palannut syrjähypyistä ja vastoinkäymisistä huolimatta yhteen. Khloélla ja Tristanilla on kahden vuoden ikäinen yhteinen True-tytär.