Korona vei Suomen poikkeustilaan maaliskuun puolivälissä. Miten erilaista elämä olikaan ennen sitä – siis vain pari kuukautta sitten!

Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä syntynyt kuvaketjuja, joissa on jaettu puhelimen ”viimeisiä normaaleja” kuvia ennen korona-aikaa. Niitä kysyi myös Britannian yleisradioyhtiö BBC, jonka juttu on levinnyt laajasti.

Pistetään pieni kuvahaaste pystyyn. Miltä näyttää sinun viimeinen ”tavallisen elämän” valokuvasi ennen koronaa?

Lähetä se IS:n WhatsAppiin (040 660 9019) tai multimediaviestinä numeroon 13456. Kuvia voidaan käyttää jutunteossa.