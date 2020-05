Miss Helsinki 2021 -kilpailu on peruttu – näin kisalle käy

Miss Helsinkiä ei kruunata tänä vuonna.

– Organisaatio on seurannut kevään aikana koronavirustilanteen kehittymistä ja sen vaikutuksia yleisötapahtumiin Suomessa. Tärkeintä Miss Helsingille on kilpailijoiden, yhteistyökumppaneiden ja yleisön turvallisuus sekä hyvinvointi. Koska tätä ei voida tilanteesta johtuen taata, kilpailu on päätetty siirtää ensi vuoteen, kilpailun omistaja Rosanna Kulju kertoo tiedotteessa.

– Vallitsevissa olosuhteissa Miss Helsinki -organisaatio katsoo, että tehty linjaus on oikea, ja on päättänyt kunnioittaa sitä. Kilpailun peruminen on vaikea ja raskas päätös, mutta oikea ja vastuullinen vaihtoehto, tiedote jatkuu.

Miss Helsinki -kilpailu järjestetään ensi vuonna normaaliin tapaan.

Miss Helsinki 2020 järjestettiin marraskuussa. Tuolloin voittajaksi kruunattiin Inna Tähtinen.